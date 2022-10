Introduction to Frontend

Découvrir les principaux éléments constitutifs de toute page web.

Apprendre comment ajouter des fichiers multimédias, des formulaires, des tableaux et des liens à une page.

Utiliser CSS pour créer un style visuel et assurer l’adaptabilité de votre page.

Frontend Core

Utiliser CSS pour créer des animations pour votre site web.

Apprendre comment concevoir des pages interactives avec Javascript.

Apprendre à traiter les événements du navigateur et à construire des programmes en utilisant des fonctions et des conditions.

Perspectives professionnelles après une formation Frontend

JetBrains a de bonnes nouvelles pour celles et ceux qui cherchent à développer de nouvelles compétences en programmation ou à approfondir leurs connaissances en développement frontend : un nouveau parcours de formation Introduction to Frontend est maintenant disponible sur JetBrains Academy. Il inclut tous les fondamentaux de HTML et CSS pour se familiariser avec le développement web et vous serez accompagné·e à chaque étape de la création de votre première page web.L'éditeur de logiciels pour développeurs a aussi pensé à celles et eux qui connaissent déjà les bases de HTML et CSS et cherchent plutôt à se perfectionner. Le parcours de formation Frontend Core (anciennement Frontend Developer) propose de travailler sur des projets avancés, d’apprendre JavaScript et d’approfondir ses connaissances en matière de développement web.Veuillez noter que ces parcours de formation sont pour le moment en version bêta.Si vous débutez dans la programmation, ce parcours de formation vous aidera à vous lancer sans vous sentir dépassé·e. Introduction to Frontend propose 80 sujets de cours et la réalisation de 2 projets concrets pour commencer à alimenter votre portfolio professionnel. Avec ce parcours, vous allez :En commençant un parcours de formation de JetBrains Academy, vous rejoignez une communauté de plus de 500 000 apprenants. Vous pourrez ainsi échanger sur ce que vous avez appris, effectuer des exercices ensemble et vous entraider en répondant à vos questions respectives.Si vous connaissez les bases de HTML et CSS et souhaitez en apprendre plus, ce parcours est fait pour vous. Vous rafraîchirez vos connaissances de la syntaxe Markdown, vous familiariserez avec JavaScript et apprendrez tout ce qu’il faut savoir pour créer un site web entièrement fonctionnel. Vous allez plus particulièrement :Ce parcours de formation vous donne accès à 13 projets concrets, parmi lesquels la création d’un chatbot, d’une page web et d’un convertisseur de devises. Vous pourrez ensuite ajouter les projets terminés à votre profil GitHub pour étoffer votre portfolio de développeur.Si vous souhaitez vous lancer dans une carrière de développeur frontend junior, ces parcours de formation vous y préparerons. Vous pourriez également être intéressé·e par le parcours JavaScript for Beginners pour renforcer vos compétences en JavaScript et vous familiariser avec React, l’une des bibliothèques JS les plus populaires.