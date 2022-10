Des améliorations des diagrammes UML

JetBrains lance le programme d'accès anticipé (EAP) à AppCode 2022.3, la troisième mise à jour majeure annuelle de son EDI destiné aux plateformes Apple telles que macOS, iOS, watchOS et tvOS, et supportant la programmation en C, C++, Objective-C et Swift. AppCode 2022.3 EAP 1 apporte un certain nombre de nouveautés. On peut citer notamment :Les diagrammes UML pour les classes Swift et Objective-C ont été introduits dans AppCode 2022.2. Dans cette version EAP, ils bénéficient de quelques correctifs et améliorations. Vous pouvez par exemple désormais faire glisser des éléments depuis des fichiers dans la vue Projet vers le diagramme :Vous pouvez également filtrer les nœuds du diagramme par portée (fichiers de projet, fichiers ouverts, etc.) :Lors du codage dans Swift, il peut parfois y avoir des portions de code à l'intérieur des littéraux de chaîne, tels que des chaînes SQL, du code HTML ou des expressions régulières. Ne serait-il pas plus intéressant qu'un EDI puisse les traiter comme du code et non comme du texte ? Si vous l'attendiez, JetBrains a rendu cela possible dans cette version d'AppCode.Les injections de langage vous permettent de travailler avec des portions de code dans des littéraux de chaîne (par exemple, avec des requêtes SQL ou des expressions régulières), ainsi que des balises ou des attributs dans des langages de type XML. Pour les activer, placez le curseur sur une chaîne, appuyez sur Alt+Entrée et sélectionnez le langage que vous souhaitez y injecter.AppCode fournit une coloration syntaxique précise du code en fonction du langage choisi. Il a également des intentions et des actions spécifiques au langage, et vous pouvez modifier un fragment de code dans la section dédiée de l'éditeur. Par exemple, pour les expressions régulières, vous pouvez vérifier si une chaîne correspond RegExp dans l'EDI :Pour les packages Swift, AppCode peut désormais générer des builds pour macOS et d'autres destinations de build telles que l'iPhone, les simulateurs, etc. :Un aperçu des correctifs rapides et intentions est désormais activé dans AppCode. Si vous appelez la documentation rapide (F1) pour un correctif rapide sélectionné dans le menu Alt+Entrée, vous verrez comment le code va être mis à jour avec le correctif appliqué :Une fois activé, l'aperçu apparaîtra chaque fois que vous ouvrirez la liste des actions d'intention disponibles. Pour fermer l'aperçu, appuyez à nouveau sur F1 lorsque la liste des intentions est ouverte.Avec AppCode 2022.3 EAP, vous pouvez désormais facilement rendre inline la fonction Swift et remplacer toutes ses utilisations dans la base de code. Utilisez la refactorisationvia ⌥⌘N. AppCode vous proposera de rendre inline toutes les invocations et de supprimer la fonction d'origine ou de rendre inline uniquement l'invocation sélectionnée et de conserver la fonction d'origine :La permière version EAP d'Appcode 2022.3 vient encore avec bien d'autres améliorations et corrections de bogues. Vous trouverez la liste exhaustive dans les notes de version.