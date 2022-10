Possibilité de suivre et d'annuler les modifications dans les notebooks Jupyter

C'est à la fin du mois de juillet que JetBrains a annoncé la sortie de DataSpell 2022.2. Cette version est venue avec des nouveautés comme une vue Merge pour Jupyter Notebook, des améliorations de l'expérience utilisateur pour la manipulation des cellules, la prise en charge de WSL et bien plus.La prochaine version majeure est en plein développement et vous pouvez déjà essayer les dernières fonctionnalités de l'EDI pour la science des données. JetBrains a en effet lancé le programme d'accès anticipé (EAP) à DataSpell 2022.3.La première version EAP de DataSpell 2022.3 vous offre la possibilité de suivre et d'annuler les modifications apportées aux notebooks Jupyter, ainsi qu'une meilleure expérience dans l'éditeur pour formater les blocs de code multilignes dans les notebooks et y effectuer des recherches. Cette première version enrichit également la prise en charge des sorties Web en permettant d'utiliser le widgetVous pouvez télécharger les versions EAP à partir du site Web de l'EDI ou les obtenir à partir de l'application gratuite Toolbox. Mais déjà, regardons plus en détail les nouveautés et améliorations introduites dans cette première version EAP de DataSpell 2022.3.DataSpell proposepour vous aider à suivre toutes les modifications apportées à un fichier indépendamment du contrôle de version.offre bien plus que des systèmes de contrôle de version, qui ne font que garder une trace des différences entre les commits. Il enregistre automatiquement l'état de votre projet lorsque vous modifiez le code, exécutez des tests, déployez des applications, etc., et il conserve les révisions pour toutes les modifications significatives apportées à la fois depuis d'intérieur l'EDI et depuis l'extérieur.Pour accéder au menu, faites un clic droit n'importe où dans l'éditeur et choisissezdans le menu contextuel. Dans la boîte de dialogue qui s'ouvre, le volet de gauche affiche une liste de toutes les versions enregistrées du fichier actuel avec horodatage. Le volet de droite affiche une visionneuse de différences, qui affiche les différences entre chaque version et l'état actuel du fichier.DataSpell dispose également d'un visionneuse de différences spéciale pour les notebooks Jupyter, vous permettant de voir les modifications comme si vous les affichiez dans le vrai notebook Jupyter.Il existe plusieurs options pour annuler les modifications :DataSpell 2022.3 introduit une meilleure prise en charge des sorties interactives dans l'éditeur du notebook.Vous pouvez désormais utiliser le widgetdans les notebooks Jupyter de DataSpell pour capturer et afficher les sorties stdout, stderr et riches. DataSpell les reconnaîtra comme les autres sorties Web et les restituera en conséquence lorsque vous exécuterez une cellule contenant un appel de widgetDataSpell propose un formateur qui peut vous aider à améliorer le style de votre code dans les fichiers et les notebooks Python. Pour DataSpell 2022.3, JetBrains a amélioré l'expérience de formatage du code multiligne dans les notebooks Jupyter. Lorsque vous utilisez un formateur, DataSpell 2022.3 met en forme soigneusement vos blocs de code multilignes, y compris les barres obliques inverses.Il en va de même lorsque vous copiez-collez des blocs de code multilignes dans des notebooks.Une autre amélioration pour l'éditeur du notebook concerne la fonctionnalité de recherche.L'utilisation devous permet de rechercher dans le notebook un mot ou une phrase et de parcourir toutes les occurrences.Dans le passé, la navigation dans les occurrences était parfois interrompue de manière inattendue, ce qui pouvait entraîner des modifications inattendues apportées aux cellules. Ce comportement a été corrigé, permettant à DataSpell 2022.3 de fournir une expérience de recherche fluide dans les notebooks.Il s'agit ici des principales nouveautés et améliorations introduites dans DataSpell 2022.3 EAP1. Vous trouverez la liste exhaustive des changements dans les notes de version.