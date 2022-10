Explorateur de base de données

Editeur de données

Les valeurs d'une colonne sont combinées avec l'opérateur OR.

Les valeurs d'une ligne sont combinées avec l'opérateur AND.

Si les valeurs d'une seule colonne sont extraites, elles sont combinées dans un opérateur IN.

Travailler avec du code

Travailler avec des tables

Autres améliorations

Open DDL : Ctrl/Cmd+B

: Ctrl/Cmd+B Open data : F4

: F4 Select in the database explorer : Alt/Opt+Shift+B

: Alt/Opt+Shift+B Modify : Cmd/Ctrl+F6

Correctifs importants

Edit as Table fonctionne correctement pour CSV avec des valeurs commençant par un guillemet simple.

fonctionne correctement pour CSV avec des valeurs commençant par un guillemet simple. [Big Query] L'introspection fonctionne si le port n'est pas spécifié dans l'URL.

Les onglets de l'éditeur de données ne volent plus le focus.

L'option All related rows a été renvoyée dans la navigation.

a été renvoyée dans la navigation. [Oracle] SET ROW est désormais pris en charge.

est désormais pris en charge. [SQL Server] $PARTITION est désormais pris en charge.

est désormais pris en charge. Les résultats de Search Everywhere ne sautent pas lorsque d'autres options sont trouvées.

C'est en fin fuillet que JetBrains a annoncé la sortie de DataGrip 2022.2, la deuxième mise à jour majeure de l'année de son EDI pour les développeurs SQL. Dans cette version, l'éditeur de logiciels pour les développeurs a apporté de nombreuses améliorations couvrant divers domaines.La prochaine version majeure est en plein développement et vous pouvez déjà essayer les dernières fonctionnalités de l'EDI pour les développeurs SQL. JetBrains vient en effet de publier la première build du programme d'accès anticipé (EAP) à DataGrip 2022.3.Vous pouvez télécharger les versions EAP à partir du site Web de l'EDI ou les obtenir à partir de l'application gratuite Toolbox. Mais déjà, regardons plus en détail les nouveautés et améliorations introduites dans cette première version EAP de DataGrip 2022.3.Une fonctionnalité tant attendue est enfin là. Désormais, lorsque vous utilisez la recherche rapide, vous avez également la possibilité de filtrer les objets. Tous les objets non correspondants seront masqués.Si vous avez beaucoup de schémas différents, il est désormais possible de filtrer des bases de données ou des schémas à partir de motifs d'expressions régulières. Pour ce faire, cliquez suret définissez un motif d'expression régulière dans le nouveau nœud. Les bases de données/schémas seront choisis en fonction de ce motif.L'ajout de plusieurs motifs va permettre de filtrer les bases de données ou schémas qui correspondent à l'un des motifs, et pas seulement ceux qui correspondent à tous les motifs à la fois (union et non intersection).Le nœudse comporte désormais différemment des versions précédentes - il ne sélectionne pas automatiquement le schéma par défaut. Vous devez maintenant choisir entreou appliquer un filtre d'expression régulière.Désormais, lorsque vous définissez la couleur de la source de données globale, elle est partagée avec sa source de données.Pour exécuter un script sur n'importe quel schéma, vous pouvez maintenant simplement faire glisser et déposer votre fichier de script depuis la fenêtre d'outilIl est désormais possible de personnaliser l'affichage des champs de type date et heure dans l'éditeur de données. Les paramètres se trouvent dansCeci est maintenant disponible pour trois types de champs :, et. JetBrains va également ajouter la prise en charge des typesetUne plage de valeurs sélectionnée peut désormais être extraite comme partie d'une clause WHERE.L'actiongénère désormais une condition si vous sélectionnez plusieurs valeurs.Si vous appuyez surpour la recherche de texte, les champs de recherche seront automatiquement remplis avec la valeur sous le curseur. Ceci est similaire à la logique bien connue de l'éditeur de texte.Les valeurs Struct sont maintenant affichées de manière lisible - chaque valeur imbriquée est affichée dans une colonne distincte.Vous pouvez maintenant voir instantanément comment votre requête sera modifiée une fois que vous aurez appliqué les suggestions de l'EDI. L'aperçu apparaît lorsque vous ouvrez la liste des actions d'intention disponibles et que vous survolez une option. Vous pouvez désactiver la fonction d'aperçu en appuyant surlorsque la liste des actions d'intention est ouverte.S'il n'y a pas de sélection, appuyer sursélectionne et copie automatiquement la ligne entière. Cela fonctionnait comme ça auparavant, mais maintenant JetBrains a terminé tout le flux du copier-coller d'une seule ligne. Cette ligne copiée sera collée en tant que nouvelle ligne avec retour chariot s'il n'y a pas de sélection, comme le montre cette vidéo :La nouvelle boîte de dialoguevous permet de modifier plusieurs objets à la fois. Vous pouvez définir le type de plusieurs colonnes ou renommer plusieurs colonnes à la fois avec la séquenceLa taille de la table est maintenant affichée dans la fenêtre contextuelle de documentation rapide pour MySQL et PostgreSQL. Pour la voir, cliquez surFin mai de cette année, JetBrains a annoncé un programme de préversion fermé pour la nouvelle interface utilisateur pour les EDI basés sur IntelliJ. DataGrip ne fait pas exception.Avec cette première étape, JetBrains voulait présenter l'aspect et la convivialité retravaillés de ses produits à un nombre limité d'utilisateurs. Le programme de préversion a permis de reccueillir de nombreux commentaires utiles. Les retours des utilisateurs ont été pris en compte et JetBrains estime qu'il est maintenant temps d'ouvrir à tout le monde la nouvelle interface utilisateur.Vous êtes donc invités à passer à la nouvelle interface utilisateur à partir de, la testez et partagez vos impressions avec JetBrains.JetBrains est toujours en train de la personnaliser pour DataGrip. Par exemple, créer une Run Configuration, qui est cruciale pour d'autres EDI, n'est peut-être pas l'action numéro un pour laquelle utiliser le bouton bleu vif. Si vous avez des idées sur la personnalisation de la barre d'outils supérieure, JetBrains vous invite également à les partager.Désormais, les éléments du diagramme sont entièrement navigables. Toutes les principales actions de navigation peuvent y être effectuées :JetBrains a ajouté de nombreux mécanismes d'authentification au dialogue de connexion pour MongoDB. Pour les utiliser, mettez à jour votre pilote vers la version 1.16.