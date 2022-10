Qu’est-ce que Fleet ?

À quoi vous attendre maintenant ?

Prochaines étapes

La prise en charge des API et un SDK pour les auteurs de plugins – Fleet ayant une architecture distribuée, il faut trouver des moyens de simplifier l’approche pour les auteurs de plugins. JetBrains compte fournir une plateforme pour l’extension de Fleet, mais cela va prendre encore un peu de temps.





Performances : JetBrains veut que Fleet soit performant, non seulement en termes de mémoire que de temps de réponse. De nombreux points sont encore à améliorer et l'entreprise va s'y atteler.





Thèmes et configurations du clavier : beaucoup de développeurs ont leurs habitudes dans leurs éditeurs et EDI actuels et il arrive souvent que les thèmes et raccourcis clavier qu'ils utilisaient leur manquent lorsqu'ils changent d'outil. JetBrains prévoit donc de travailler à la prise en charge de thèmes et de configurations clavier supplémentaires. L'entreprise va aussi travailler sur l'émulation de Vim.

Premiers pas avec Fleet

En novembre dernier, JetBrains a ajouté un nouveau produit à son portefeuille d'outils pour développeurs avec le lancement de Fleet, un éditeur léger, multilangage et collaboratif.Pendant des années, JetBrains a reçu des demandes pour le développement d'un éditeur léger. La réponse tant attendue est donc arrivée avec le lancement de Fleet. Lorsque vous le démarrez, vous disposez d’un éditeur complet avec mise en évidence des éléments de syntaxe, saisie semi-automatique simple, etc. Tout ce que vous attendez normalement d’un éditeur. Développé à partir de zéro, Fleet est aussi un EDI entièrement fonctionnel, avec une nouvelle architecture et une interface utilisateur repensée.L’annonce du lancement de Fleet a suscité un grand intérêt et plus de 137 000 personnes se sont inscrites à son programme de préversion privée depuis. Dans un premier temps, JetBrains a choisi de limiter l’accès à Fleet afin de pouvoir traiter tous les retours d’expérience de façon progressive. Mais beaucoup plus de personnes pourront le tester désormais. En effet, si Fleet n’en est qu’à ses débuts et qu'il y a encore du travail à faire, JetBrains estime qu'il est temps de rendre le programme de préversion publique, vu le nombre de personnes qui attendaient d'être invités à le rejoindre.Fleet est donc disponible en téléchargement, mais déjà, nous vous présentons l'EDI léger, les fonctionnalités qui lui ont été apportées et les prochaines étapes.Pour les personnes qui découvrent Fleet, il s’agit du nouvel éditeur et EDI multilangage distribué de JetBrains. Créé à partir de zéro, il s’appuie sur la plateforme IntelliJ en backend et il est doté d’une toute nouvelle interface utilisateur et d’une architecture distribuée.La liste des technologies que JetBrains prévoit de prendre en charge est assez longue pour être détaillée ici. Il est toutefois important de souligner que JetBrains n'a pas l’intention de répliquer ses autres EDI, comme IntelliJ IDEA par exemple. Ne vous attendez donc pas à retrouver exactement les mêmes fonctionnalités dans Fleet, que ce soit maintenant ou à l’avenir. L'objectif avec Fleet est d’offrir une expérience utilisateur différente aux développeurs. Cela étant dit, il est intéressant pour JetBrains de savoir ce qui peut manquer dans Fleet selon vous, qu’il s’agisse d’options de refactorisation particulières, d’intégrations d’outils ou autres, alors n’hésitez pas à le lui faire savoir. JetBrains continue à développer tous ses EDI et a de grands projets pour chacun d’eux, notamment en ce qui concerne l’amélioration des performances, l’interface utilisateur et le développement à distance. Fleet utilise en partie l’intelligence de ces outils, ils ne sont donc pas près de disparaître.L'éditeur de logiciels pour développeurs tient encore à rappeler que Fleet n’en est qu’à ses débuts et que des dysfonctionnements sont possibles. Si vous rencontrez des problèmes, n'hésitez donc pas à les signaler. Pour cela, le plus simple est d’utiliser l’optiondans le menu Help de Fleet.Dans les mois qui viennent, JetBrains va travailler à la stabilisation de Fleet et traiter le plus grand nombre de retours d’expérience possible. Dans le même temps, l'entreprise va se concentrer sur les points suivants :Pour télécharger Fleet, vous devez utiliser l’application JetBrains Toolbox.JetBrains prépare une série de courtes vidéos destinées à aider les nouveaux utilisateurs. Bien que l’expérience soit similaire quelle que soit la technologie que vous utilisez, JetBrains proposera ces vidéos par langage. Mais en cas de problème, pensez à consulter la documentation de Fleet.