Agenda

Les JetBrains.NET Days sont de retour pour une nouvelle édition les mardi 25 et mercredi 26 octobre 2022 et seront suivis par un nouvel événement, le GameDev Day Online, le jeudi 27 octobre.Une fois par an, JetBrains invite des intervenants de la communauté à s’exprimer sur les sujets qui les passionnent lors des JetBrains.NET Days. Cette année, les sujets incluent C#, F#, ASP.NET, Blazor, REST, GraphQL, gRPC et des retours d’expérience sur la contribution à des packages open source et la création de microservices. Il y aura également des interventions sur les performances des algorithmes et des tâches réalisées en arrière-plan dans .NET.En plus de ces deux journées consacrées à .NET, JetBrains organise cette année une troisième journée entièrement dédiée au développement de jeux, en particulier à Unity et Unreal Engine. Pour l’animer, l'éditeur de logiciels pour développeurs a invité six professionnels experts dans différents domaines. Ces derniers partageront leurs conseils sur la façon de créer les meilleurs jeux et traiteront des aspects liés à la performance, à l’interface utilisateur et aux habitudes et méthodes de travail des développeurs., par James Turner., par Stefan Pölz., par Alain King et Lorraine Steyn., par Layla Porter., par Emanuele Bartolesi., par João Antunes., par Daniel Marbach., par Cecil Phillip., par François Bouteruche., par Poornima Nayar.par Laila Bougria., par Jacob Duijzer., par Roman Provazník., par Matthew Crews., par Scott Sauber.par Alexander Chatzizacharias et Erik Pronk., par Alexander Pirogov et Victor Careil., par Tom Looman., par Felix Herbst., par Ben UI.Vous avez la possibilité d’assister à l’intégralité des sessions ou de ne suivre que certaines d’entre elles. En tout cas, n’hésitez pas à poser des questions aux intervenants.Les sessions seront diffusées en direct sur YouTube et enregistrées, vous pourrez donc les retrouver après l’événement.