En quoi consistent les applications Space ?

Obtenir des informations de Space, par exemple une liste des commits dans un référentiel ou des membres d’une équipe.

Effectuer des actions dans Space, telle qu’envoyer des messages chat ou créer des éléments pour des listes de tâches à réaliser.

Réagir à des événements provenant de Space, notamment effectuer une action personnalisée lorsqu’un commit a lieu dans un référentiel donné.

Optimisez votre plateforme Space grâce aux applications déjà disponibles

JetBrains a conçu Space comme une plateforme hautement personnalisable pour toute équipe de développement logiciel et les applications jouent un rôle crucial dans ses possibilités d’extension et d’évolution. C’est pourquoi l'éditeur de logiciels a décidé de lancer une marketplace pour les applications Space qui est maintenant disponible en version bêta.JetBrains a créé plusieurs applications afin de présenter les possibilités qu’offre l’API Space HTTP, mais pense que la communauté a un rôle essentiel à jouer dans la personnalisation de la plateforme. Ce sont avant tout la créativité, les cas d’utilisation et les workflows de la communauté qui aideront à étendre les fonctionnalités de Space. La Marketplace vous permet de créer vos propres applications, de les partager et d’utiliser les applications créées par d’autres utilisateurs.Une application Space est un service externe côté serveur ou une application côté client (JavaScript, mobile ou de bureau) qui interagit avec les modules de Space. Une application peut :L’équipe Space a créé deux applications que vous pouvez d’ores et déjà utiliser.Chaque fois que vous envoyez un lien dans un chat, Space fournit un aperçu afin de donner aux participants à la conversation une idée de son contenu, sans pour autant les détourner de la tâche sur laquelle ils sont en train de travailler. Les aperçus sont disponibles dès lors que le lien comporte des méta-informations de base accessibles à tout internaute, comme sur Twitter, Facebook, LinkedIn et la plupart des pages web.Que faire si l’application ou le service nécessite une authentification, comme c’est le cas avec Slack, Figma, Jira ou YouTrack par exemple ? C’est là que des applications comme Slack link previews entrent en jeu en connectant votre instance Space à Slack pour fournir un aperçu des liens bidirectionnel. Ainsi, vous obtenez non seulement des aperçus de liens Slack dans Space, mais pouvez également avoir un aperçu des tickets et des révisions de code de Space dans Slack.Un autre avantage de l’application Slack link previews est qu’elle permet d’afficher une partie du message, comme illustré par la capture d’écran ci-dessous. Ce message contenant un lien vers la tâche de révision du code dans Space, vous pouvez accéder directement à la révision et à l’approbation de la requête pull sans avoir à quitter votre interface Space.L’équipe Space travaille également sur les applications Figma Link Previews et YouTrack Link Previews en vue de pouvoir fournir un aperçu du contenu d’un projet Figma ou d’un ticket YouTrack.Pour éviter de passer d’un logiciel à l’autre, cette application crée une connexion bidirectionnelle fluide entre deux canaux déterminés : un dans Space, un dans Slack. Elle est particulièrement utile pour les équipes multiplateformes ou pour la collaboration avec des utilisateurs externes, car elle duplique les messages entre les canaux comme si tout le monde utilisait la même application, y compris les réponses aux fils de discussion, les mentions, etc.Vous pouvez installer des applications directement à partir de votre client Space web ou desktop ou via la Marketplace. Dans le client, cliquez sur l’onglet Extensions dans le panneau de navigation de gauche puis allez dans le sous-menu Marketplace.Si vous ne voyez pas l’onglet, cliquez sur "" juste sous votre photo de profil. À partir de là, il vous suffit de cliquer sursur l’application dont vous avez besoin et de suivre les étapes pour accorder les autorisations requises.JetBrains vous invite à tester la marketplace Space et partagez vos impressions. Pour les développeurs désireux de créer des applications pour Space, JetBrains met quelques ressources à votre disposition.