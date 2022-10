Une enquête de JetBrains pour mieux comprendre les besoins, attentes et motivations des développeurs

Comment choisissez-vous vos outils de développement ? C'est ce que veut savoir JetBrains à travers une enquête qui cible notamment les étudiants.Rappelons que JetBrains offre à ces derniers un certain nombre d'avantages pour leur permettre d'utiliser ses outils. C'est le cas notamment des licences éducatives gratuites pour apprendre ou enseigner le code avec les outils de développement proposés par JetBrains. Pour en bénéficier, les étudiants doivent juste être inscrits dans un programme d'enseignement agréé pour une ou plusieurs années d'études à temps plein. JetBrains offre également une remise de fin d'études de 25 % pour les diplômés anciens détenteurs d'une licence pour étudiants.JetBrains mène cette enquête sur les critères de choix en matière d'outils de développement, afin de mieux comprendre les besoins, attentes et motivations des développeurs. Et cela ne devrait vous prendre qu'une quinzaine de minutes.En participant, vous tentez aussi votre chance pour gagner l'un des cinq certificats Amazon d'une valeur de 50 $ mis en jeu. Les gagnants seront tirés au sort parmi les personnes ayant fourni des réponses cohérentes à toutes les questions de l'enquête. Précisons que toutes les informations que vous fournissez resteront confidentielles.