Utiliser des formateurs externes pour PHP

JetBrains lance le programme d'accès anticipé (EAP) à PhpStorm 2022.3. La deuxième mise à jour majeure annuelle de l'EDI pour le développement Web avec PHP a été publiée fin juillet avec des améliorations notables. On notait parmi celles-ci la prise en charge de Mockery et Rector, l'amélioration de la prise en charge des génériques et des enums, du débogueur PhpStorm, du client HTTP, et bien plus encore.Deux mois après, JetBrains ouvre le programme d'accès anticipé (EAP) à PhpStorm 2022.3. Les améliorations dans la première version EAP incluent de nombreuses nouvelles fonctionnalités liées à la prise en charge de PHP 8.2. On note encore, entre autres, les aperçus de correctifs rapides et de nombreuses améliorations pour faciliter la vie des développeurs.Plus tôt cette année, JetBrains a annoncé un programme de préversion fermé pour la nouvelle interface utilisateur de ses EDI basés sur IntelliJ. Le programme de préversion a permis de recueillir et de traiter de nombreux commentaires pertinents. JetBrains estime maintenant qu'il est temps d'ouvrir à tout le monde la nouvelle interface utilisateur.La nouvelle UI est désactivée par défaut, mais vous pouvez l'activer dansJetBrains vous invite à la tester et partager vos réflexions sur cet énorme changement à venir.Comme toujours, JetBrains assure la prise en charge des nouvelles fonctionnalités de langage dès que possible avant même la sortie officielle.L'équipe PHP a déjà annoncé PHP 8.2 RCX, ce qui signifie que la liste des fonctionnalités est établie, et PhpStorm 2022.3 les prendra entièrement en charge.Vous pouvez résoudre automatiquement certains problèmes de code en appuyant sur Alt+Entrée. Vous pourrez maintenant prévisualiser le correctif rapide ou l'action d'intention avant de l'appliquer, de sorte que vous puissiez voir instantanément comment votre code sera modifié une fois que vous aurez accepté les suggestions de PhpStorm.L'aperçu apparaît lorsque vous ouvrez la liste des actions d'intention disponibles et que vous passez la souris sur l'une des options.Vous pouvez désactiver la fonction d'aperçu en appuyant sur F1 / Ctrl+Q lorsque la liste des actions d'intention est ouverte.Les formats de date passés àou à des fonctions similaires peuvent être déroutants et plus complexes que simplement. Mais même dans ce cas, ce n'est pas toujours évident de connaitre la sortie par cœur. Et vous n'êtes pas obligé. PhpStorm 2022.3 affiche une info-bulle avec un exemple de date lors du survol d'une chaîne de format date.Cela fonctionne bien avec une fonction d'aperçu de correction rapide. Vous verrez donc l'aperçu de la date formatée dans le menu de correction rapide Alt + Entrée.De plus, lors de la modification d'une chaîne de format date, vous obtiendrez une saisie semi-automatique avec des conseils pour tous les caractères reconnus comme paramètres de format.Depuis l'annonce initiale, JetBrains a continué à améliorer la prise en charge par PhpStorm des annotations Psalm et PHPStan. Cette version prend en charge les fonctionnalités suivantes :Il est désormais possible de choisir un formateur externe dans. Vous pouvez maintenant utiliserouà cette fin, ou vous en tenir au formateur PhpStorm par défaut.Il y a encore bien d'autres améliorations et nouveautés introduites dans la première version EAP de PhpStorm 2022.3. Vous trouverez la liste complète dans les notes de version.