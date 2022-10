Améliorations des performances de démarrage

Rider peut désormais charger un fichier de solution et créer son arborescence de projet instantanément sans avoir à attendre que le backend s'initialise.

JetBrains a activé le chargement parallèle pour les projets dans les solutions.

L'éditeur de logiciels pour développeurs a également supprimé tous les états de chargement de l'explorateur de solutions pour obtenir une interface utilisateur plus propre. A partir de maintenant, toutes ces barres de progression de chargement seront rendues dans la barre d'état de l'EDI.

Prise en charge de C#

JetBrains a ajouté la prise en charge des injections de langage à l'aide des attributs [StringSyntax] (de .NET 7) et [LanguageInjection] (de JetBrains.Annotations), ainsi que la prise en charge du commentaire d'instruction des injections de langage // lang=<language_name> .

Les injections de langage sont désormais possibles dans les chaînes interpolées et les concaténations de chaînes pour n'importe quel langage, alors qu'auparavant, elles n'étaient disponibles que pour SQL. Veuillez noter que les erreurs de syntaxe sont supprimées lorsque l'interpolation de chaîne ou la concaténation avec des expressions arbitraires sont utilisées. Les injections de langage dans les chaînes brutes C# 11 sont également prises en charge.

Un guide d'indentation séparant l'indentation de la valeur réelle est maintenant affiché sur les chaînes brutes.

>>>

Span.SequenceEqual("literal")

Prise en charge de NuGet

Rechargement à chaud pour Blazor

Prise en charge d'Unreal Engine

Renommer UFUNCTION()

Renommer USTRUCT()

Renommer UENUM

Prise en charge améliorée du modèle de projet .uproject

Rider 2022.3 EAP respecte les emplacements sources supplémentaires, en particulier AdditionalRootDirectories et AdditionalPluginDirectories spécifiés dans .uproject .

et spécifiés dans . Il prend également en charge les programmes personnalisés placés à l'emplacement du jeu et génère correctement tous les fichiers de projet des programmes.

Rider prend désormais en charge les modules avec plusieurs fichiers .Build.cs pour les modules spécifiques à la plateforme.

pour les modules spécifiques à la plateforme. La complétion et les inspections dans les fichiers .upplugin et .uproject sont désormais pris en charge lors de l'utilisation du modèle de projet .uproject.

IL Viewer

Interface et expérience utilisateur

L'éditeur de logiciels pour développeurs a nettoyé le menu Add afin qu'il ne présente que les éléments pertinents pour la solution ou le projet en cours.

afin qu'il ne présente que les éléments pertinents pour la solution ou le projet en cours. L'action Open in Terminal se trouve désormais dans le menu contextuel de l'explorateur de solutions.

se trouve désormais dans le menu contextuel de l'explorateur de solutions. Le File | New dans le menu du haut a été renommé File | New Solution pour mieux refléter l'action réelle qu'il exécutera.

JetBrains ouvre le programme d'accès anticipé (EAP) à Rider 2022.3, la troisième mise à jour majeure annuelle de son EDI .NET multiplateforme. Vous pouvez donc essayer les nouvelles fonctionnalités de Rider avant qu'elles ne soient officiellement publiées. La première version EAP vient avec des améliorations de performances et bien d'autres dans divers domaines : prise en charge de C# et de NuGet, la fonctionnalité Hot Reload pour Blazor, la prise en charge d'Unreal Engine, des améliorations de l'interface et l'expérience utilisateur, entre autres. Nous vous présentons dans la suite, avec plus de détails, les nouveautés et améliorations dans cette première version EAP de Rider.JetBrains a apporté plusieurs modifications pour augmenter la vitesse de démarrage de Rider et réduire le temps nécessaire pour ouvrir une solution :Cette version apporte un certain nombre d'améliorations d'injection de langage :En plus de ces améliorations pour les injections de langage, JetBrains a également implémenté des suggestions vous encourageant à utiliser l'opérateur de décalage à droite non signé () de C# 11 et à utiliser le filtrage par motif au lieu deTravailler avec NuGet est une partie essentielle de tout projet .NET. Dans cette version EAP, JetBrains a implémenté la prise en charge très demandée de NuGet Central Package Management (également connu sous le nom de fichier) pour toutes les opérations NuGet.JetBrains a également amélioré l'expérience de défilement dans la liste des packages de la fenêtre de l'outil NuGet.Comme vous le savez peut-être déjà d'après la feuille de route de Rider, l'équipe travaille pour prendre en charge la fonctionnalité .NET6 Hot Reload pour Blazor. Cette version introduit donc le rechargement à chaud pour les applications Blazor Server.Rider est un compagnon puissant pour créer des jeux sur Unreal Engine. Au cours de ce cycle de publication, JetBrains prévoit de peaufiner et d'améliorer de nombreuses fonctionnalités existantes. Mais voyons déjà ce que vous pouvez essayer dans cette version EAP.Rider offre déjà la possibilité d'ajouter CoreRedirects lors du renommage des classes ou des propriétés Unreal via la refactorisation Rename. Cela fonctionne maintenant aussi pour :Lorsque vous effectuez la refactorisation Rename, Rider suggère désormais d'ajouter CoreRedirects dans ces cas :Si vous êtes d'accord, le fichiercorrespondant est automatiquement mis à jour :Il est maintenant beaucoup plus difficile d'introduire accidentellement des problèmes dans votre jeu en renommant des choses.Pour les projets basés sur Unreal Engine, Rider fonctionne avec les projetset. JetBrains continue à améliorer la prise en charge du modèle natif .uproject pour le rendre plus précis et plus agréable à utiliser :La fenêtre d'outil IL Viewer de Rider est désormais capable de décompiler le code en différents niveaux de constructions de langage C#. Deux niveaux C# sont disponibles : haut niveau, avec certaines constructions de syntaxe simplifiées à l'aide des dernières fonctionnalités du langage, et aussi le bas niveau.JetBrains continue à implémenter de petites optimisations pour l'interface utilisateur de Rider afin de la rendre plus pertinente et utile :Il s'agit là des principales nouveautés et améliorations de Rider 2022.3 EAP1. Vous trouverez la liste exhaustive dans les notes de version.