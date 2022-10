#pragma pack

Les espaces avant et après les points de suspension (…) dans les packs de paramètres.

Le nombre de lignes vides qu'il est acceptable de présenter dans les déclarations et dans le reste du code.

Si les lignes vides sont conservées ou supprimées après une accolade ouvrante ({) et avant une accolade fermante dans les déclarations et dans le reste du code.

Les lignes vides avant et après les spécificateurs d'accès.

Deux mois après la sortie de la version 2022.2, JetBrains lance le programme d'accès anticipé (EAP) à ReSharper C++ 2022.3, la troisième mise à jour majeure de l'année de son extension Visual Studio pour les développeurs C++. Pour ceux qui l'auraient manquée, dans ReSharper C++ 2022.2, JetBrains s'est principalement concentré sur les améliorations de la qualité et la prise en charge d'Unreal Engine. Cette version a aussi inauguré des conseils d'insertion et des inspections spécifiques à Blueprint et amélioré considérablement les performances d'indexation pour les projets Unreal Engine.JetBrains ouvre maintenant le programme d'accès anticipé (EAP) à ReSharper C++ 2022.3 avec des améliorations pour la prise en charge de C++ et de nouvelles options de formatage. Nous présentons dans la suite ces améliorations avec plus de détails.Notons tout d'abord que JetBrains a introduit la prise en charge de la directive, qui modifie la règle d'alignement actuelle pour les membres des structures. ReSharper C++ calcule désormais correctement les tailles des structures compressées afin que vous puissiez vous fier à l'analyse et à la mise en évidence des assertions statiques.ReSharper C++ 2022.2 a apporté de nombreuses améliorations pour travailler avec des appels de fonction de typeet. Cependant, ces fonctionnalités étaient limitées aux classes et fonctions de la bibliothèque standard. À partir de cette première version EAP, ReSharper C++ peut désormais vous montrer des informations sur les paramètres et des conseils d'insertion pour toute fonction ou méthode qui implique un appel de constructeur.Pour bénéficier de cette mise à jour, assurez-vous que le modèle de fonction est limité à l'aide de SFINAE ou d'une clauseavec des types traits et des concepts qui empêchentd'être constructible à partir d'un pack d'arguments donné. Cela peut êtreavec le type trait, ou, ou toute construction similaire.Comme vous l'avez peut-être remarqué dans la capture d'écran ci-dessus, ReSharper C++ inclut désormais l'origine de la fonction dans les informations de paramètre et d'autres info-bulles de fonction. Les info-bulles mises à jour vous indiquent désormais quand une fonction est implicitement générée (par exemple, constructeurs ou opérateurs d'affectation), intégrée (par exemple, opérateurpour les types fondamentaux) ou intrinsèque au compilateur (par exemple, fonctions avec le préfixe).JetBrains a également introduit une nouvelle action contextuelle utile qui remplaceparet vice versa à l'intérieur d'une expression booléenne, suivant les lois de De Morgan.Pour un code plus beau, JetBrains a ajouté un certain nombre de nouvelles options de formatage pour configurer :Tous les nouveaux paramètres de formatage se trouvent, comme d'habitude, sur la pagedes options de ReSharper C++.Enfin, JetBrains a une petite mais importante mise à jour pour les projets Unreal Engine : ReSharper C++ n'offre plus d'entités indésirables des en-têtes système dans les suggestions d'importation automatique. Par défaut, les en-têtes système ne sont pas suggérés, mais si vous le souhaitez, vous pouvez les activer dans