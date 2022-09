Prise en charge de C#

Prise en charge de C++

C'est au début du mois d'août que JetBrains a publié la version 2022.2 de ReSharper, son extension Visual Studio pour les développeurs .NET. Au cas où vous l'auriez manquée, cette version a apporté la prise en charge des fonctionnalités C# 11 telles que les membres requis, les opérateurs checked définis par l'utilisateur, les chaînes brutes et les modèles de listes. JetBrains a aussi considérablement optimisé la consommation de la mémoire de l'analyse à l'échelle de la solution. Par ailleurs, ReSharper 2022.2 a introduit une fonctionnalité Virtual Formatter qui permet d'afficher votre code au format voulu sans avoir à reformater le code source sur le disque, et un outil Disk Cleanup pour supprimer les fichiers temporaires générés par ReSharper pendant qu'il travaille sur votre code.JetBrains lance maintenant le programme d'accès anticipé (EAP) à ReSharper 2022.3. Vous pouvez télécharger la version EAP à partir du site Web officiel de l'outil .NET. Vous pouvez aussi l'obtenir à partir de l'application gratuite Toolbox ou utiliser des snaps si vous utilisez Ubuntu. Mais en attendant, jetons un coup d'œil aux mises à jour incluses dans cette première version EAP de ReSharper 2022.3.Avec cette première version EAP, JetBrains introduit quelques changements dans la prise en charge des injections de langage :Les injections de langage fonctionnent désormais dans les littéraux de chaîne brute C# 11.ReSharper prend en charge l'attributde .NET 7, ainsi que ses différentes syntaxes pour l'injection de langage et la complétion de code.JetBrains a également implémenté de nouvelles suggestions qui vous encouragent à utiliser l'opérateur de décalage binaire à droite non signé () de C# 11 et à utiliser le filtrage par motif au lieu deLe programme EAP de ReSharper C++ s'ouvre avec des améliorations pour la prise en charge de C++, notamment l'affichage des informations sur les paramètres et des conseils d'insertion pour le transfert des fonctions de construction d'objets, ainsi que la prise en charge deCette version EAP apporte également des options de gestion des espaces avant et après les points de suspension (…) dans les packs de paramètres, ainsi que des options de mise en forme supplémentaires pour les lignes vides.Dans les projets de jeu, ReSharper ne va plus suggérer d'entités indésirables à partir des en-têtes système lors de la complétion de l'importation automatique. Vous pouvez désactiver cette fonctionnalité dans Options ().Il s'agit ici des principales améliorations introduites dans ReSharper 2022.3 EAP1. Vous trouverez la liste exhuastive dans les notes de version.