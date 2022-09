Un nouveau d'insertion pour les actions du contrôleur

Fin juillet, JetBrains a annoncé la sortie de RubyMine 2022.2, la deuxième mise à jour majeure de cette année pour son EDI pour le développement Web avec Ruby et Ruby on Rails. Au cas où vous l'aurez manquée, cette version a apporté un bon lot de nouveautés et améliorations, y compris une prise en charge améliorée de Rails, RBS, du débogueur, YARD, et plusieurs nouvelles fonctionnalités.Deux mois après, JetBrains ouvre le programme d'accès anticipé (EAP) à RubyMine 2022.3. Comme toujours, vous êtes invités à essayer les nouvelles fonctionnalités et faire des retours à JetBrains avant la sortie officielle. Mais avant, nous vous présentons ici les principaux changements dans cette première version EAP.JetBrains a ajouté des conseils d'insertion au-dessus de chaque action du contrôleur avec une URL qui renvoie à l'action.Cliquer sur un conseil d'insertion ouvre la liste des actions disponibles pour l'URL :Pour activer ou désactiver les conseils d'insertion de chemin d'URL, accédez àet cochez la caseDans cette version EAP, JetBrains introduit la possibilité d'afficher et d'accéder à des tables de base de données spécifiques lorsque vous parcourez votre fichier. Vous pouvez examiner et trouver rapidement une table de base de données ou une colonne de table à l'aide de la fenêtre d'outil Structure (⌘ 7 sur macOS ou Alt + 7 sur Windows).Une autre mise à jour de la vue Structure est également à venir pour les fichiers ERB. JetBrains a peaufiné la façon dont les balises sont affichées dans la fenêtre d'outil Structure, amélioré leur lisibilité et nettoyé les entrées supplémentaires.Dans la vue Structure, RubyMine affiche désormais les attributs de la base de données tout en haut de l'arborescence, et ils sont activés par défaut. Vous pouvez vérifier cette fonctionnalité à la fois dans la fenêtre d'outil Structure (⌘ 7 sur macOS ou Alt + 7 sur Windows) et la fenêtre contextuelle Structure (⌘ F12 sur macOS ou Ctrl + F12 sur Windows).De plus, vous pouvez désormais naviguer d'un fichier de modèle à la table correspondante dans la fenêtre d'outil Database en utilisant l'action(⌥ F1 sur macOS ou Alt + F1 sur Windows).JetBrains a affiné l'assistance au codage pour travailler avec les fixtures Rails dans RubyMine. Cela inclut la complétion de code dans les fichiers Ruby et YAML, les refactorisations Rename, la recherche d'usages, etc.Vous pouvez désormais spécifier UUID comme type de colonne dans les fichiers de migration et le schéma. RubyMine le reconnaît comme un attribut de type String.Dans ce cycle de publication, JetBrains continue à peaufiner la boîte de dialogue. Lors de la création d'un nouveau projet Rails, vous verrez son chemin juste sous le champ. JetBrains a également mis à jour le champafin qu'il soit désormais plus facile d'installer la version nécessaire du gem Rails à l'aide de l'icône plus.La dernière version EAP de RubyMine est disponible en téléchargement à partir du site Web de l'EDI et via l'application Toolbox.