JetBrains vient d'ouvrir le programme d'accès anticipé (EAP) à GoLand 2022.3, la troisième mise à jour majeure de l'année pour son EDI visant à fournir un environnement ergonomique pour le développement en Go. Si vous n'êtes pas familier avec les EAP, retenez qu'elles vous permettent d'essayer les dernières fonctionnalités et améliorations de GoLand pendant que JetBrains continue à y travailler. Ces versions ne sont pas entièrement testées et peuvent être instables, mais c'est justement pour cela que JetBrains a besoin de votre aide. En testant ces versions et leurs nouvelles fonctionnalités avec vos projets et scénarios réels, vous pouvez aider l'éditeur de logiciels à les peaufiner. De cette façon, lorsque la version finale sera publiée, elle sera plus susceptible de fonctionner sans problème pour vous.Vous pouvez télécharger les versions EAP à partir du site Web de l'EDI, les obtenir à partir de l'application gratuite Toolbox ou utiliser des snaps si vous utilisez Ubuntu. Cela dit, quelles sont les nouveautés et améliorations introduites dans cette première version EAP de GoLand 2022.3 ?GoLand récupère désormais automatiquement les variables système liées aux modules Go et les affiche dans la fenêtre de dialogue. Pour ouvrir cette fenêtre, allez danset cliquez sur l'icôneÀ partir de cette fenêtre, vous pouvez modifier les valeurs pour les remplacer. Comme précédemment, vous pouvez ajouter des variables supplémentaires dans la sectionJetBrains espère que cette fonctionnalité vous permettra de repérer les problèmes de mauvaise configuration, tels que les différentes valeurs dequi amèneraient l'EDI à créer un cache secondaire dans le système de fichiers.L'EDI ignore désormais les champs protobuf générés automatiquement qui commencent parlorsque vous appelez l'action d'intention. Ces champs ne s'affichent qu'une fois que vous invoquez la complétion une deuxième fois.L'EDI affiche désormais toujours les noms de packages dans la fenêtre contextuelle de documentation rapide pour les déclarations de niveau supérieur. Auparavant, les en-têtes de package n'étaient affichés que lorsque des fichiersouétaient trouvés.Cette fonctionnalité sera utile dans les cas où, par exemple, vous avez plusieurs types avec des noms identiques, car elle vous permettra de voir rapidement où un type particulier a été déclaré.GoLand affiche désormais des conseils d'insertion pour les blocs de définition de constante. Cela devrait être particulièrement utile dans les blocs de constantes dérivées d', où les conseils montrent les valeurs d'associées à chaque position.– Lorsque vous arrêtez le débogueur, il envoie désormais le signal d'interruption au lieu de la commande, mettant fin aux processus locaux de la même manière que le signalsur les machines Unix ou Ctrl+C sous Windows. Les processus dans WSL ou les processus exécutés avecsont toujours arrêtés, comme avant.– JetBrains a amélioré la vitesse de complétion de la correspondance des types.– Le support de GoLand pourest désormais obsolète, puisque le projet lui-même est obsolète depuis 2020 au profit des modules Go.– JetBrains a corrigé 7 autres problèmes liés aux génériques, ce qui fait passer à plus de 340 le nombre de problèmes résolus depuis novembre 2021.Comme vous le savez peut-être déjà, en mai, JetBrains a annoncé un programme de préversion fermé pour la nouvelle interface utilisateur de ses EDI. Avec cette première étape, l'éditeur de logiciels pour développeurs voulait présenter l'apparence et la convivialité retravaillées de ses EDI basés sur IntelliJ à un nombre limité d'utilisateurs. Le programme de préversion a permis de recueillir de nombreux commentaires qui ont été pris en compte. JetBrains estime qu'il est maintenant temps d'ouvrir à tout le monde la nouvelle interface utilisateur.Vous êtes donc invités à passer à la nouvelle interface utilisateur dans, la tester et partager vos avis et réflexions sur cet énorme changement.La fonctionnalité d'aperçu des actions d'intention est désormais activée par défaut, vous pouvez donc voir instantanément comment votre code sera modifié une fois que vous aurez appliqué les suggestions de l'EDI.L'aperçu apparaît lorsque vous ouvrez la liste des actions d'intention disponibles et que vous survolez une option ou une autre.Vous pouvez désactiver la fonction d'aperçu en appuyant sur F1 / Ctrl + Q lorsque la liste des actions d'intention est ouverte, et elle restera désactivée jusqu'à ce que vous la réactiviez de la même manière.Pour faciliter l'organisation de votre espace de travail et l'interaction avec GoLand sur plusieurs moniteurs, JetBrains a implémenté la possibilité de faire glisser les fenêtres d'outils hors de la fenêtre principale et de les ancrer dans les onglets flottants de l'éditeur.JetBrains a affiné l'algorithme derrière la liste de résultats de Search Everywhere pour rendre son comportement plus prévisible et la sélection des éléments que vous recherchez plus précise. Désormais, lorsque vous commencez à taper votre requête, l'EDI gèle les premiers résultats de recherche qui apparaissent et ne les trie pas à nouveau lorsque d'autres options sont trouvées (comme c'était le cas avec les versions précédentes).Vous trouvez la liste exhaustive des nouveautés et amélioration de GoLand 2022.3 EAP1 dans les notes de version.