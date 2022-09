Interface utilisateur

C'est en fin juillet que JetBrains a publié la version 2022.2 de PyCharm, son EDI Python. Cette version est venue avec un bon lot de nouveautés et améliorations, y compris une prise en charge de Python 3.11, un client HTTP amélioré et une meilleure expérience utilisateur.JetBrains lance maintenant le programme d'accès anticipé (EAP) à PyCharm 2022.3. Vous pouvez télécharger les versions EAP à partir du site Web de l'EDI, les obtenir à partir de l'application gratuite Toolbox ou utiliser des snaps si vous utilisez Ubuntu. Mais en attendant, jetons un coup d'œil aux mises à jour incluses dans cette première version EAP de PyCharm 2022.3.En mai de cette année, JetBrains a annoncé un programme de préversion fermé pour la nouvelle interface utilisateur de ses EDI. L'objectif de l'éditeur de logiciels pour développeurs était de présenter l'apparence et la convivialité retravaillées des produits basés sur IntelliJ à un nombre limité d'utilisateurs. Le programme de préversion a permis de recueillir de nombreux commentaires qui ont été pris en compte. JetBrains estime qu'il est maintenant temps d'ouvrir à tout le monde la nouvelle interface utilisateur.Vous êtes donc invités à basculer vers la nouvelle UI via, la tester et partager vos avis sur cet énorme changement.Pour faciliter l'organisation de votre espace de travail et l'interaction avec PyCharm à l'aide de plusieurs moniteurs, JetBrains a mis en place l'option permettant de faire glisser les fenêtres d'outils hors de la fenêtre principale et de les ancrer dans les onglets flottants de l'éditeur.JetBrains a affiné l'algorithme derrière la liste de résultats de Search Everywhere pour rendre son comportement plus prévisible et la sélection des éléments que vous recherchez plus précise. Désormais, lorsque vous commencez à taper votre requête, l'EDI gèle les premiers résultats de recherche qui apparaissent et ne les trie pas à nouveau lorsque d'autres options sont trouvées, contrairement aux versions précédentes.Le classement par machine learning est désormais activé par défaut pour l'onglet Fichiers, ce qui améliore la précision des résultats de recherche et raccourcit les sessions de recherche.Pour le système d'exploitation Windows, le terminal intégré PyCharm reconnaît désormais si le projet a un environnement Conda et se configure en conséquence. Cela fonctionne maintenant pour le terminal PowerShell intégré par défaut.Dans PyCharm 2021.3, JetBrains a ajouté une file d'attente de commandes à la console Python. La file d'attente de commandes vous permet d'écrire de nouvelles commandes dans la console pendant que les commandes précédentes sont toujours en cours d'exécution. JetBrains a également ajouté un moyen pratique de désactiver la file d'attente de commandes : accédez àet décochez la caseLorsque vous travaillez dans la console Python ou le débogueur, vous pouvez prévisualiser les variables et en obtenir une visualisation plus détaillée sous forme de dataframes ou de tableaux dans l'onglet Data de la fenêtre SciView. Pour PyCharm 2022.3, JetBrains a accéléré le chargement de la listeen chargeant les éléments des groupes à la demande.JetBrains a également corrigé le problème avec l'affichage des tableaux de nombres complexes. Pour voir les nombres complexes sous forme de tableaux, cliquez dessus avec le bouton droit de la souris dans la console Python et choisissez l'optionJetBrains a résolu un problème avec l'exécution de code Python 2 dans le débogueur. PyCharm peut maintenant localiser le fichier exécutable Python et exécuter le fichier dans le débogueur.Alors que JetBrains continue à améliorer la prise en charge des docstrings, l'éditeur de logiciels a inclus quelques améliorations dans cette version EAP. Pour les docstrings numpy, PyCharm reconnaît les paramètres de fonction documentés dans la sectionet fournit des informations de code appropriées pour ces paramètres de fonction.Il y aussi une mise à jour mineure sur les docstrings Google : PyCharm gère désormais correctement les blocs multilignes dans la section Returns des docstrings Google afin que toutes les lignes soient désormais affichées.Créer des environnements virtuels n'est pas toujours facile. Sachant cela, JetBrains a modifié les messages que l'utilisateur reçoit lorsqu'un environnement virtuel ne peut pas être créé avec succès. Lorsque la création de l'environnement échoue dans cette version, la raison devrait être claire pour l'utilisateur.JetBrains a mis à jour la liste des plugins groupés qui pourraient être utiles pour le développement front-end. Il inclut désormais vue.js, tailwind, prettier, karma, styled-components, node.js, et intellij.nextjs. Cela signifie que ces plugins sont désormais disponibles dans PyCharm prêts à l'emploi afin que vous puissiez obtenir les fonctionnalités de code insight, de complétion de code et plus encore pour Vue ou Tailwind CSS sans réglages supplémentaires à votre EDI.PyCharm 2022.3 inclut des modèles de projet pour vous aider à être rapidement opérationnel avec Vite et Next.js. Les nouveaux modèles de projet exécutent tous les scripts backend nécessaires pour vous et configurent toutes les dépendances. Cela vous laisse avec un beau squelette de projet qui a tout installé et prêt à démarrer. Vous pouvez trouver les nouveaux modèles dans le menu principal sousor ou sur l'écran d'accueil.Vous trouverez la liste complète des améliorations disponibles dans PyCharm 2022.3 EAP #1 dans les notes de version.