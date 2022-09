Nouvelle interface utilisateur disponible via un paramètre

Option pour ancrer les fenêtres d'outils aux onglets flottants de l'éditeur

Expérience utilisateur améliorée avec les résultats de Search Everywhere

Nouveaux modèles de projet pour Vite et Next.js

Informations concernant le support de Svelte

Autres changements notables

JetBrains a séparé de WebStorm la prise en charge de CoffeeScript, Stylus et HAML, car ils ne sont pas populaires auprès des utilisateurs.

JetBrains a implémenté plusieurs correctifs pour prendre en charge les versions 27 et supérieures de Jest.

JetBrains a également corrigé plusieurs problèmes avec React et Next.js.

L'éditeur de logiciels a aussi résolu un problème qui faisait que la fenêtre Projet n'apparaissait pas au démarrage.

Fin juillet, JetBrains a publié la version 2022.2 de WebStorm, son EDI pour les développeurs JavaScript. Au cas où vous l'aurez manquée, cette version est venue avec un bon lot de nouvelles fonctionnalités, incluant la prise en charge des composants Angular autonomes, des mises à jour pour Vue 3, la prise en charge de TypeScript 4.7, l'intégration des workflows de développement à distance, un nouveau moyen d'exécuter le fichier en cours, et bien plus.Deux mois après, JetBrains ouvre le programme d'accès anticipé (EAP) à la prochaine version majeure de WebStorm. Vous pouvez la télécharger à partir du site Web de l'EDI, l'obtenir à partir de l'application gratuite Toolbox ou utiliser des snaps si vous utilisez Ubuntu. Mais en attendant, regardons plus en détail les mises à jour les plus importantes de cette première version EAP.Comme vous le savez peut-être, en mai de cette année, JetBrains a annoncé un programme de préversion fermé pour la nouvelle interface utilisateur de ses EDI. Avec cette première étape, l'éditeurs de logiciels voulait présenter l'apparence et la convivialité retravaillées des produits basés sur IntelliJ à un nombre limité d'utilisateurs. Le programme de préversion a permis de recueillir de nombreux commentaires que JetBrains a pris en compte. L'éditeur de logiciels pour développers estime maintenant être prêt pour ouvrir tout le monde la nouvelle interface utilisateur.Les utilisateurs sont donc invités à basculer vers la nouvelle UI dans, la tester et partager leurs avis sur cet énorme changement.Pour rendre plus pratique l'organisation de votre espace de travail et l'interaction avec WebStorm à l'aide de plusieurs moniteurs, JetBrains a implémenté la possibilité de faire glisser les fenêtres d'outils hors de la fenêtre principale et de les ancrer dans des onglets flottants de l'éditeur.JetBrains a affiné l'algorithme derrière la liste de résultats de Search Everywhere pour rendre son comportement plus prévisible et la sélection des éléments que vous recherchez plus précise. Désormais, lorsque vous commencez à taper votre requête, l'EDI gèle les premiers résultats de recherche qui apparaissent et ne les trie pas à nouveau lorsque d'autres options sont trouvées (comme c'était le cas avec les versions précédentes).De plus, le classement par machine learning est désormais activé par défaut pour l'onglet Fichiers, ce qui améliore la précision des résultats de recherche et raccourcit les sessions de recherche.WebStorm 2022.3 inclut des modèles de projet pour vous aider à être rapidement opérationnel avec Vite et Next.js. Les nouveaux modèles de projet exécutent tous les scripts backend nécessaires pour vous et configurent toutes les dépendances. Cela vous laisse avec un beau squelette de projet qui a tout installé et prêt à démarrer. Vous pouvez trouver les nouveaux modèles dans le menu principal sousou sur l'écran d'accueil.Enfin, JetBrains veut vous donner une mise à jour sur le support de Svelte dans WebStorm. Il est disponible en tant que plugin séparé depuis quelques années maintenant. À partir de cette version, JetBrains publiera les mises à jour du plugin Svelte en même temps que les nouvelles versions d'EDI, comme cela est fait pour Angular et Vue. Cela permettra d'éviter les problèmes avec des plages de versions incompatibles, en particulier pendant l'EAP. Pour JetBrains, cela signifiera également une boucle de rétroaction plus rapide.Cette première version EAP contient déjà quelques améliorations. JetBrains continuera à travailler sur la mise en œuvre de la prise en charge des ajouts récents au framework, en ajoutant de nouvelles fonctionnalités et en corrigeant les bogues existants. Vous êtes donc invités à tester le plugin Svelte et à signaler tout problème que vous rencontrez.Vous trouverez la liste complète des améliorations disponibles dans WebStorm 2022.3 EAP #1 dans les notes de version.