Expérience utilisateur

Outils de build

Java

Cela fait maintenant deux mois que JetBrains a publié la version 2022.2 d'IntelliJ IDEA, son EDI Java. Cette version est venue avec de nombreuses améliorations qui renforcent l'efficacité et la stabilité de la fonctionnalité de développement à distance. Dans cette version, IntelliJ IDEA a commencé à utiliser JetBrains Runtime 17, ce qui améliore l'expérience et les performances de l'EDI sur de nombreux points. Elle a également apporté la prise en charge les fonctionnalités de Spring 6 et de Spring Boot 3 et proposé des mises à jour pour plusieurs autres frameworks.JetBrains lance maintenant le programme d'accès anticipé (EAP) à IntelliJ IDEA 2022.3. La première version EAP donne accès à la nouvelle interface utilisateur via un paramètre optionnel. Elle vient également avec une expérience utilisateur améliorée lorsque vous travaillez sur plusieurs écrans et des mises à jour liées à Maven, entre autres.Vous pouvez la télécharger à partir du site Web de l'EDI, l'obtenir à partir de l'application gratuite Toolbox ou utiliser des snaps si vous utilisez Ubuntu. Mais en attendant, jetons un coup d'œil aux mises à jour incluses dans cette première version EAP.Comme vous le savez peut-être déjà, fin mai de cette année, JetBrains a annoncé un programme de préversion fermé pour la nouvelle interface utilisateur d'IntelliJ IDEA. A cette première étape, JetBrains voulait présenter l'apparence et la convivialité retravaillées des produits basés sur IntelliJ à un nombre limité d'utilisateurs. Le programme a permis de recueillir de nombreux commentaires que l'éditeur de logiciels a pris en compte. JetBrains est maintenant prêt à ouvrir à tout le monde la nouvelle interface utilisateur.Les utilisateurs sont donc invités à passer à la nouvelle UI dans, la tester et partager leurs avis sur cet énorme changement.Pour rendre plus pratique l'organisation de votre espace de travail et l'interaction avec IntelliJ IDEA sur plusieurs moniteurs, JetBrains a implémenté la possibilité de faire glisser les fenêtres d'outils hors de la fenêtre principale et de les ancrer dans les onglets flottants de l'éditeur.La fonctionnalité d'aperçu des actions d'intention est désormais activée par défaut. Vous pouvez donc voir instantanément comment votre code sera modifié une fois que vous aurez appliqué les suggestions de l'EDI. L'aperçu apparaît lorsque vous ouvrez la liste des actions d'intention disponibles et que vous survolez une option ou une autre. Vous pouvez désactiver la fonction d'aperçu en appuyant sur F1 / Ctrl+Q lorsque la liste des actions d'intention est ouverte.JetBrains a affiné l'algorithme derrière la liste de résultats Search Everywhere pour rendre son comportement plus prévisible et la sélection des éléments que vous recherchez plus précise. Désormais, lorsque vous commencez à taper votre requête, l'EDI gèle les premiers résultats de recherche qui apparaissent et ne les trie pas à nouveau lorsque d'autres options sont trouvées (comme c'était le cas avec les versions précédentes).De plus, le classement par machine learning est désormais activé par défaut pour l'onglet Fichiers, ce qui améliore la précision des résultats de recherche et raccourcit les sessions de recherche.À partir de la v2022.3, la prise en charge de Maven2 sera séparée. Elle sera disponible via un plugin que vous pouvez trouver et installer viaou télécharger depuis le Marketplace.Veuillez noter qu'IntelliJ IDEA 2022.3 ne prend pas en charge l'exécution et le test des applications Java qui utilisent Java 6. Java 6 a atteint le statut de « fin de vie » il y a plusieurs années et Oracle a cessé de fournir un support et des mises à jour de sécurité en 2018.Notez qu'il sera toujours possible d'utiliser IntelliJ IDEA pour écrire du code compatible avec Java 6. Pour le compiler, lancez des tests JUnit pour celui-ci, ou déployez-le sur un serveur d'application, cependant, vous devrez utiliser Java version 7 ou une version plus récente.Vous pouvez aussi toujours utiliser IntelliJ IDEA 2022.3 ou une version antérieure pour exécuter des projets Java 6. Toutes les versions précédentes d'IntelliJ IDEA sont disponibles sur le site Web de JetBrains.Ce sont les mises à jour les plus notables de cette première version EAP. Vous trouverez la liste complète des changements mis en œuvre dans les notes de version.