Amélioration des chaînes d'outils

Les sources locales sont généralement synchronisées avec l'hôte distant en mode full remote. Ceci est également appliqué au dossier de génération CMake. Cependant, vous pouvez maintenant ignorer cette étape si le type de déploiement Local or mounted folder est sélectionné dans Settings/Preferences | Build, Execution, Deployment | Deployment et si le dossier de génération CMake est stocké sous l'un des mappages de chemin existants.

CLion utilise désormais pigz pour la compression sur l'hôte distant afin de synchroniser les chemins de recherche d'en-tête vers l'hôte local, au lieu de gzip. Cette implémentation gzip multithread accélère les choses.

Autres améliorations

La documentation rapide affiche maintenant la taille du type :







Comme les autres inspections, celle-ci utilise les flags du modèle de projet que CLion transmet à Clangd. Cela signifie qu'elle doit calculer la taille correcte pour les cas de compilation croisée.

Une nouvelle option pour rendre le constructeur explicite est disponible dans la refactorisation Change Signature.

JetBrains a corrigé la présentation des suggestions de type pour les pointeurs de fonction, supprimé les espaces redondants dans les suggestions de type, amélioré les suggestions de type inexactes pour les chaînes et corrigé les suggestions de type pour shared_ptr pour la chaîne d'outils MSVC et unique_ptr pour GCC.

pour la chaîne d'outils MSVC et pour GCC. Plusieurs avertissements incorrects dans l'analyse des flux de données ont été corrigés.

CLion regroupe désormais tous les plugins de développement Web par défaut provenant de WebStorm (par exemple, NodeJS, Karma, AngularJS et autres).

Cela fait près de deux mois que JetBrains a publié la version 2022.2 de CLion, son EDI C/C++ multiplateforme. Cette version est venue avec une meilleure intégration avec CMake et les Presets CMake. JetBrains a aussi amélioré la fenêtre contextuelle Quick Documentation, pour en faire une source de connaissances sur votre code C++ et CMake. On notait encore, entre autres, une amélioration de l'analyse statique et dynamique du code, de l'intégration du débogueur et des améliorations de performance pour les chaînes d'outils Docker et à distance.Le programme d'accès anticipé (EAP) à CLion 2022.3, la troisième mise à jour majeure de l'année de l'EDI C/C++ multiplateforme de JetBrains, a maintenant démarré. Vous pouvez télécharger les dernières builds EAP sur le site Web de JetBrains. Vous pouvez également les obtenir via l'application Toolbox ou sous forme de package snap (si vous utilisez Ubuntu). Notez que si vous utilisez macOS, il existe une version distincte pour Apple Silicon (puce M1). Cela dit, parmi les nouveautés de cette première version EAP de CLion 2022.3, on note que :Dans la suite, nous présentons avec plus de détails les principales nouveautés et améliorations de CLion 2022.3 EAP1.CMake est le modèle de projet le plus populaire dans le monde C++. Mais il n'est pas facile de maintenir les projets et les scripts CMake. CLion vous aide dans de nombreuses tâches en les automatisant et en rendant votre expérience CMake plus agréable.Lorsqu'il existe un fichier dans votre projet basé sur CMake qui n'appartient à aucune cible CMake, l'assistant de code CLion est limité dans ce fichier. Afin d'obtenir toutes les fonctionnalités, vous avez besoin que le fichier soit ajouté à une cible CMake afin que CLion puisse connaitre tous les flags de compilateur et autres informations nécessaires pour l'analyser correctement. Vous avez peut-être remarqué des notifications telles quesur ces fichiers dans l'éditeur :JetBrains vient d'ajouter une nouvelle action qui vous aide à ajouter un fichier à la cible CMake existante. Vous pouvez l'appeler via le correctif rapideaffiché dans la barre de notification mentionnée précédemment :Vous pouvez aussi rechercher le correctif rapide depuis le menu contextuel de la vue projet :Cette action prend également en charge l'ajout de plusieurs fichiers, lorsqu'ils sont tous explicitement sélectionnés.Notez cependant que cette action ne fonctionne que dans les projets CMake pour les fichiers C++ qui ne font pas actuellement partie du projet et ne se trouvent pas dans les répertoires exclus. Pour le moment, il reste encore quelques points à régler. Par exemple, l'action ne prend pas en charge l'ajout de répertoires complets, et il y a quelques problèmes d'interface utilisateur dont JetBrains est conscient et sur lesquels l'éditeur de logiciels travaille actuellement.L'éditeur de fichiers CMake dans CLion s'améliore avec la possibilité de configurer les paramètres de police et de couleur. Vous pouvez les trouver dansLe développement et la réduction de diverses régions de code dans CMake sont désormais disponibles dans CLion. Vous pouvez réduire (Ctrl+NumPad- sous Windows et Linux, ⌘- sous macOS) les macros et les fonctions, les clauses, les commentaires et même une sélection arbitraire :Dans la commande, CLion fournit désormais la complétion de code pour les packages fournis avec CMake :Dans CLion 2022.2, JetBrains a ajouté une fenêtre contextuelle de documentation pour les commandes CMake. Elle est désormais également disponible dans la complétion de code CMake, lorsqu'elle est appelée pour l'option de complétion sélectionnée :Vous pouvez examiner la structure du fichier actuellement ouvert dans l'éditeur à l'aide de la fenêtre d'outils Structure ou de la fenêtre contextuelle Structure. Cela fonctionne désormais également pour les fichiers CMakeLists.txt. Cela apporte un aperçu rapide des variables, fonctions, macros et cibles utilisées dans le fichier CMake :Dans CLion 2022.3 EAP, l'action de collecte des informations du compilateur a été corrigée dans de nombreux scénarios où elle échouait auparavant. De plus, JetBrains a apporté des améliorations notables aux chaînes d'outils pour le mode distant :Pour la chaîne d'outils Docker, le modeest désormais pris en charge.JetBrains suit le rythme des mises à jour de LLVM et a mis à jour son moteur de langage basé sur Clangd. Cela inclut également un binaire Clang-Tidy intégré mis à jour vers la v16.0.0. Cela apporte de nouvelles vérifications et divers correctifs LLVM aux utilisateurs. CLion vous informera des nouvelles vérifications une fois que vous aurez la nouvelle version :Vous avez peut-être remarqué que les paramètres de Clang-Tidy ont été mis à jour avec la documentation détaillée désormais affichée à gauche. Vous pouvez maintenant lire l'explication derrière la vérification et mieux comprendre pourquoi elle peut vous être utile.L'info-bulle Clang-Tidy a également été améliorée. En cliquant sur les trois points à droite et en choisissant, vous obtiendrez maintenant une brève description d'une vérification Clang-Tidy particulière. Et si vous en voulez plus, utilisez le lien spécialqui vous amène à la boîte de dialogue des paramètres, avec un focus sur la vérification sélectionnée :Notons toutefois qu'il existe plusieurs régressions connues dans cette version EAP que JetBrains prévoit de traiter dans la prochaine version.