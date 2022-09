Application Space Desktop

JetBrains annonce la sortie de la version 1.26 de Toolbox App. Rappelons qu'il s'agit d'une application qui permet de gérer les outils de développement de bureau JetBrains disponibles dans le cadre d'un abonnement mensuel ou annuel. On peut nommer AppCode, CLion, DataGrip, dotCover, dotMemory, dotTrace, GoLand, IntelliJ IDEA Ultimate, PhpStorm, PyCharm Professional, ReSharper, ReSharper C++, Rider, RubyMine et WebStorm.Cette nouvelle mise à jour de JetBrains Toolbox App apporte son lot de nouveautés : prise en charge de l’application de bureau Space, fin de la phase bêta de la localisation, possibilité d’associer plusieurs adresses e-mail à un même compte JetBrains et plusieurs améliorations des fonctionnalités existantes et des capacités de l’application. Nous donnons dans la suite plus de détails sur les principales nouveautés et améliorations.En mai dernier, JetBrains a annoncé l’intégration avec Space, sa solution de collaboration pour le développement logiciel et la gestion des projets. Lors de l'annonce, JetBrains n'était pas encore en mesure de fournir un moyen d’installer l’application Space Desktop. Tous les problèmes techniques ont été résolus et vous pouvez maintenant procéder à l’installation et à la mise à jour de Space Desktop à partir de Toolbox App aussi facilement que pour tout autre outil. Veuillez noter qu’elle se met à jour automatiquement par défaut, tout comme l’application autonome.Depuis quelque temps déjà, l’application Toolbox App est disponible en 8 langues (allemand, russe, français, chinois simplifié, espagnol, portugais brésilien, coréen et japonais) en plus de l’anglais. Dans le cadre de la préparation de cette nouvelle version de Toolbox App, JetBrains a vérifié tous les textes et libellés de l’application afin de s'assurer qu’ils soient bien localisés et a ajouté la possibilité de passer automatiquement vos EDI basés sur IntelliJ dans la même langue que celle de votre application Toolbox App.Pour ceux d’entre vous qui utilisent Toolbox App en chinois, japonais ou coréen, un plugin de localisation sera automatiquement installé dans tous vos outils. Vous pouvez désactiver cette option danssi vous le souhaitez.Toolbox App affiche une notification système lors de l’installation d’une nouvelle mise à jour et dans de nombreux autres cas. L’inconvénient de ces notifications était qu’il arrivait qu’elles empiètent sur la fenêtre de Toolbox (notamment sous Windows et macOS). Dorénavant, lorsque Toolbox App a le focus, ces notifications s’afficheront en bas de sa fenêtre et seront moins intrusives.Toolbox App prend désormais en charge la nouvelle fonctionnalitéde JetBrains Account qui permet d’associer plusieurs adresses e-mail à votre compte JetBrains. Il devient ainsi inutile d’avoir plusieurs comptes, c’est pourquoi JetBrains cesse de prendre en charge la possibilité d’ajouter plus d’un compte. Si vous êtes déjà connecté·e à plusieurs comptes, ils continueront à fonctionner jusqu’à la publication de la version 1.27 de Toolbox App, dans laquelle JetBrains en supprimera complètement la prise en charge.Il est donc recommandé d’associer toutes vos adresses e-mail à un seul compte. Après avoir associé une nouvelle adresse e-mail à votre compte, vous devrez vous reconnecter à Toolbox App pour que cette modification s’applique.Toolbox App charge maintenant les projets plus rapidement et utilise globalement moins de mémoire.Sous Windows, il arrivait auparavant que Toolbox App apparaisse et disparaisse rapidement dans la barre des tâches. Ce problème est maintenant résolu. De plus, si vous ouvrez un EDI qui est déjà en cours d’exécution mais masqué, sa fenêtre passera désormais en focus.Veuillez noter que JetBrains cessera de prendre en charge Windows 8.1 après cette mise à jour, le support de cette version du système d’exploitation ayant été annoncé pour fin janvier. La prochaine version de Toolbox App ne prendra en charge que Windows 10 et les versions ultérieures.