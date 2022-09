Ce que vous allez apprendre

Apprendre comment récupérer, stocker et traiter des données avec des opérateurs SQL ;

Travailler avec une base de données SQLite en Python ;

Vous familiariser avec les requêtes SQL et les méthodes de curseur de base de données ;

Pratiquer en vous entraînant à utiliser des boucles, des listes et différentes méthodes de chaînes.

Les projets que vous réaliserez

Perspectives de carrière

La connaissance de SQL (Structured Query Language) est aujourd’hui essentielle pour les professionnels qui travaillent avec des données. Que vous soyez intéressé·e par la science des données, le développement logiciel, le marketing ou la gestion de produits, la maîtrise de SQL est un atout pour votre carrière. L’exécution de requêtes SQL permet en effet de réaliser des actions diverses, tels que récupérer des données pour segmenter des audiences, identifier des modèles de données ou encore améliorer les performances d’une base de données.C’est pourquoi JetBrains a ajouté à sa plateforme d'apprentissage "SQL With Python", un nouveau parcours de formation pour apprendre à travailler avec les bases de données et à connecter des applications aux données stockées. Cette formation vous permettra également de maîtriser les bases du langage Python, qui est souvent utilisé avec SQL pour créer des applications reposant sur des bases de données.Le parcours de formation SQL With Python vous apprendra à créer des requêtes de donnés avec SQL, à analyser des données avec Python, à travailler avec les systèmes de gestion de bases de données les plus utilisés et vous permettra de vous familiariser avec SQLAlchemy, une bibliothèque Python qui offre toute la puissance et la flexibilité de SQL. Dans le cadre de cette formation vous allez plus particulièrement :En vous inscrivant à la formation SQL With Python, vous rejoindrez une communauté de plus de 500 000 apprenants sur JetBrains Academy. Vous pourrez ainsi échanger sur ce que vous avez appris, vous entraider en répondant à vos questions respectives et travailler ensemble sur des exercices.Ce parcours vous donne accès à plus de 180 sujets de cours pédagogiques et à 18 projets concrets inspirés de cas réels que vous allez créer étape par étape. Voici un aperçu de quelques-uns de ces projets :L’application Honest Calculator est une nouvelle version de la bonne vielle calculatrice. Elle effectue tous les calculs dont vous avez besoin et vous rappelle aussi à l’ordre lorsque vous ne faites pas les calculs simples vous-même. Dans le cadre de ce projet, vous travaillerez avec des organigrammes afin de construire votre application finale. Vous apprendrez à lire des organigrammes pour affiner votre compréhension des boucles, des conditions et des algorithmes.Ce projet vous apprendra comment utiliser la programmation pour effectuer des tâches de bioinformatique basées sur des cas réels. Vous vous familiariserez avec les paramètres clés de la qualité des données et de l’automatisation de l’évaluation des données avec Python. Si vous aimez résoudre des problèmes qui sont à la croisée de différents domaines, ce projet vous plaira.Avec ce projet, vous allez créer un outil capable de mémoriser à votre place différents types de contenu, tels que des lignes, des poèmes, des discours et d’autres documents basés sur du texte. Vous travaillerez avec l’ORM SQLAlchemy et une base de données SQLite et utiliserez des boucles, des listes et différentes méthodes de chaîne.A l’issue de ce parcours de formation, vous recevrez un certificat d’achèvement que vous pourrez ajouter à votre profil LinkedIn et à votre CV. Vous pourrez également ajouter les projets que vous avez réalisés à votre profil GitHub pour étoffer votre portfolio de développeur.Le parcours SQL With Python apporte une meilleure compréhension de la réalité des métiers liés aux données et vous prépare aux questions susceptibles de vous être posées lors d’un entretien pour un poste d’analyste de données junior. Vous pouvez le compléter en suivant le parcours de formation SQL Fundamentals afin de consolider votre connaissance de SQL.Hormis les métiers spécialisés dans les données, la connaissance de SQL et de Python est utile dans d’autres domaines tels que la gestion de produits, le marketing, la recherche ou encore la comptabilité.