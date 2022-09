Analyse de code

Performance

Localisation

Expérience utilisateur

Prise en charge de WSL

Profileurs

Prise en charge d'ARM64

Prise en charge de Multi-platform App UI (MAUI)

Prise en charge de projets SQL Server

С++ et Unreal Engine

Unity

Razor / Blazor

IL Viewer

Cela fait un peu plus d'un mois que JetBrains a publié la version 2022.2 de Rider, son EDI .NET multiplateforme. Cette version a amélioré de façon globale les performances de l'EDI, avec notamment l'optimisation du démarrage et du moteur d'analyse de l'ensemble de la solution. La prise en charge de C# 11 a été étendue pour couvrir les membres requis, les opérateurs checked définis par l'utilisateur, les chaînes brutes et les modèles de listes. Dans cette version, vous pouvez appliquer les mêmes paramètres de disposition des fenêtres à l'ensemble des solutions sur lesquelles vous travaillez. D'autre part, la prise en charge d'Unreal Engine comporte deux nouvelles actions, New Unreal Module et New Unreal Plugin, et il est désormais possible de spécifier des serveurs de symboles pour obtenir des symboles de bibliothèque en cours de débogage.JetBrains dévoile maintenant ses plans pour Rider 2022.3. Gardez toutefois à l'esprit que ces plans sont toujours sujets à changement et que certaines fonctionnalités et certains correctifs peuvent devoir être reportés à une version ultérieure. Cela dit, voici ce que JetBrains prévoit pour la prochaine version majeure de Rider.JetBrains finalise actuellement la mise en œuvre de la prise en charge des chaînes brutes. En particulier, l'éditeur de logiciels travaille sur la prise en charge des injections de langage dans ces chaînes ainsi que sur l'ajout d'actions pour convertir les chaînes normales en chaînes brutes.La prise en charge des méthodes d'interface par défaut (DIM) des membres statiques sera étendue pour inclure les membres statiques virtuels avec l'implémentation par défaut.C# 11 inclut de nombreuses autres fonctionnalités, telles que les modèles de liste, les chaînes UTF-8, entre autres. Comme toujours, JetBrains s'engage à leur fournir une prise en charge complète.JetBrains poursuit ses travaux sur le problème N+1. Avec la prochaine version, l'éditeur de logiciels veut que Rider puisse utiliser les informations présentes dans les classes héritées de DbContext et les classes d'entités pour détecter les requêtes dans les projets Entity Framework et EF Core susceptibles d'entraîner le problème N+1 ou de conduire à un retour potentiel de données incomplètes.JetBrains poursuit son travail pour améliorer les performances de démarrage de Rider. L'éditeur de logiciels travaille notamment pour que l'arborescence du projet se charge immédiatement à l'ouverture d'une solution et que la mise en surbrillance du code apparaisse beaucoup plus rapidement lors d'un démarrage répété.JetBrains est sur la bonne voie pour livrer des versions localisées de Rider avec la version 2022.3. Il sera possible de changer la langue de l'interface utilisateur de l'EDI en chinois simplifié, japonais et coréen en installant des plugins de pack de langue, similaires à ceux actuellement utilisés pour IntelliJ IDEA.L'une des mises à niveau les plus attendues sur lesquelles JetBrains a travaillé pour l'expérience utilisateur de Rider est l'amélioration de la station d'accueil et la prise en charge de plusieurs moniteurs. JetBrains a corrigé un certain nombre de bogues avec la prise en charge de plusieurs moniteurs pour les fenêtres d'éditeur flottantes dans Windows, en particulier pour les moniteurs avec différents DPI.L'éditeur de logiciels a également ajouté la possibilité d'ancrer les fenêtres d'outils sur les côtés et en bas des fenêtres flottantes de l'éditeur, tout comme vous pouvez le faire avec la fenêtre principale de l'EDI.Ce sur quoi JetBrains travaille principalement actuellement est un système simple pour ancrer les fenêtres d'outils ensemble dans une seule fenêtre flottante. Rider prend en charge le déplacement des fenêtres d'outils hors de la fenêtre principale depuis un certain temps, mais cela peut vous laisser avec de nombreuses fenêtres flottantes. Pour Rider 2022.3, JetBrains prévoit de vous permettre de réunir ces fenêtres en une seule flottante avec une disposition simple.Un certain nombre d'améliorations de l'interface utilisateur sont également prévues pour aligner Rider sur les modifications apportées à l'interface de la plateforme IntelliJ IDEA dans un proche avenir.JetBrains veut également améliorer l'expérience utilisateur lors de l'utilisation de la boîte de dialogue, en particulier lors de l'attachement à un processus via SSH. L'objectif est de vous aider à trouver et à sélectionner plus rapidement le bon processus, ainsi que de faire en sorte que l'EDI se souvienne du débogueur choisi.JetBrains travaille à la mise en œuvre de la prise en charge de WSL (sous-système Windows pour Linux) via le développement à distance, ce qui signifie que vous devriez bientôt pouvoir utiliser Rider sur une instance WSL2 pour parcourir vos solutions et sources ainsi que créer, déboguer et exécuter des applications comme si elles étaient stockées localement.Il y a quelques mois, JetBrains a annoncé l'introduction de dotMemory en tant qu'outil de profilage de mémoire intégré dans Rider. Jusqu'à présent, la fonctionnalité n'était disponible que sur Windows. L'entreprise prévoit de changer cela avec sa prochaine version. Les versions Linux et MacOS du plugin arriveront sous peu.Bien qu'encore à ses débuts, JetBrains travaille sur la prise en charge de l'exécution de Rider sur l'architecture ARM64 sous Linux.JetBrains continue à suivre le développement du nouveau framework multiplateforme de Microsoft pour les applications mobiles et de bureau (MAUI). Pour cette version, JetBrains prépare Rider à ouvrir, exécuter, modifier et déboguer des projets WinUI 3.JetBrains travaille aussi activement pour mettre en œuvre la prise en charge des projets SQL Server. Avec Rider 2022.3, vous devriez pouvoir effectuer une comparaison de schéma pour comparer deux définitions de base de données.JetBrains travaille pour l'extension de la prise en charge des Core Redirects d'Unreal Engine. Actuellement, le support est limité à UCLASS et UPROPERY, mais l'éditeur de logiciels espère ajouter UFUNCTION, USTRUCT et UENUM d'ici la prochaine version majeure. En pratique, cela signifierait que la refactorisationgénérera des redirections vers les fichiers .ini corrects et que les utilisations de Blueprints prendront en compte ces redirections.La vue Problems inclura bientôt un onglet Blueprints, où vous pourrez retracer les Blueprints problématiques et signaler ceux qui sont en cause ou les exclure de l'indexation.En s'appuyant sur le travail qui a été fait dans la version précédente, JetBrains est maintenant prêt à implémenter la prise en charge des modules C++20 et des règles de nom de type.La dernière version de Rider bénéficiera également de la refactorisationpour C++. Et enfin, JetBrains travaille à améliorer la prise en charge de СlangFormat en exécutant directement un binaire ClangFormat au lieu de l'imiter via le propre moteur de formatage de Rider.JetBrains travaille à la mise en œuvre d'une nouvelle prise en charge de l'Input System d'Unity qui vous permettrait d'utiliser n'importe quel type de périphérique d'entrée pour contrôler votre contenu Unity.La prise en charge de la fonctionnalité .NET6 Hot Reload pour les applications Blazor Server et Blazor WebAssembly est en phase finale de test. Hot Reload for WebAssembly est également un travail en cours, même si JetBrains ne peut pas garantir qu'il sera prêt à temps pour la version 2022.3.Notons également qu'une version retravaillée du formateur Razor avec des performances améliorées est en route.La prochaine version de Rider est également configurée pour hériter de l'option de dotPeek 2022.2 permettant d'afficher le code C# décompilé de haut niveau et de bas niveau dans la fenêtre de l'outil IL Viewer.