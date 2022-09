Prise en charge de la notation LaTeX

Comment bénéficier de YouTrack pour des projets éducatifs

Des milliers d’établissements d’enseignement et d’étudiants partout dans le monde utilisent YouTrack dans le cadre de cours sur le développement logiciel et la gestion de projets et pour leurs recherches. Si vous évoluez dans ce domaine et recherchez un outil qui, comme vous, vos collaborateurs ou vos camarades de classe, parle le langage des mathématiques, YouTrack répond à ce besoin.JetBrains a récemment ajouté à YouTrack la prise en charge des formules mathématiques, une fonctionnalité particulièrement utile pour les étudiants, équipes projets et enseignants dans les domaines des mathématiques et des technologies. L’éditeur de texte de YouTrack prend en charge la notation LaTeX pour les équations et les formules, ce qui permet d’ajouter et de modifier des équations et des formules LaTeX directement dans les tâches, les articles et les commentaires.Imaginons que vous deviez afficher une formule mathématique au format LaTeX dans un ticket ou un article de YouTrack. Il vous suffit de la placer dans un bloc de code entouré et de spécifier LaTeX comme langage. YouTrack reconnaîtra le balisage LaTeX et affichera la formule pour vous.Si vous modifiez un ticket dans YouTrack Classic, vous pouvez voir le rendu de la formule dans l’aperçu. Une fois vos modifications enregistrées, le ticket affichera cette formule.Lorsque vous modifiez un article ou un ticket dans YouTrack Lite, vous pouvez avoir un aperçu de la formule en mode Visuel.YouTrack utilise la bibliothèque KaTeX pour traiter les formules LaTeX. Vous trouverez la liste complète des symboles et des fonctions pris en charge dans les références de la bibliothèque.JetBrains propose plusieurs offres spécialement conçues pour les projets de recherche et les établissements d’enseignement qui souhaiteraient utiliser YouTrack.YouTrack est toujours gratuit pour les petites équipes, jusqu’à 10 utilisateurs. Cette option convient notamment aux projets réalisés par les étudiants. JetBrains vous recommande de commencer avec la version cloud afin de disposer d’une instance entièrement configurée en 2 minutes et de pouvoir commencer à tester des formules mathématiques et les autres fonctionnalités dont vous avez besoin pour collaborer dans le cadre de votre projet.YouTrack est également gratuit pour les établissements d’enseignement. Les universités, écoles et organismes d’enseignement à but non lucratif peuvent en effet obtenir des licences gratuites afin d’utiliser YouTrack dans le cadre des cours qu’ils dispensent.Dans tous les cas, précisons que les universités et les établissements d’enseignement agréés peuvent bénéficier d’une réduction de 50 % sur les abonnements commerciaux pour le développement de leurs projets et applications internes.