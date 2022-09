except*

Outils .NET et extensions VS 2022.2

Tout au long du mois d'août, JetBrains a lancé les versions 2022.2 de ses EDI et outils. Il s'agissait de la deuxième vague de mises à jour majeures de l'année. Celle-ci étant maintenant terminée, nous faisons le point des principales améliorations et évolutions apportées par les versions 2022.2 de l’ensemble des EDI et outils .NET de JetBrains.comprend de nombreuses améliorations qui renforcent l’efficacité et la stabilité de la fonctionnalité de développement à distance. À partir de cette version, IntelliJ IDEA utilise JetBrains Runtime 17, ce qui améliore les performances, la sécurité et l’expérience utilisateur. IntelliJ IDEA Ultimate prend désormais en charge les fonctionnalités de Spring 6 et de Spring Boot 3 et apporte des mises à jour pour plusieurs autres frameworks. IntelliJ IDEA 2022.2 fournit par ailleurs de nombreuses mises à niveau et améliorations pour vous aider à développer plus rapidement et plus efficacement.apporte notamment la prise en charge des composants Angular autonomes, des mises à jour pour Vue 3, la prise en charge de TypeScript 4.7, des améliorations pour Docker, la prise en charge des workflows de développement à distance intégrés et un nouveau moyen d’exécuter le fichier en cours.Dans, JetBrains a ajouté la possibilité d’importer simultanément plusieurs fichiers CSV et introduit les modes de résolution Playground et Script. Entre autres changements, on peut encore noter que l'éditeur de logiciels a également fait de la nouvelle interface utilisateur Modify l’option par défaut., l'EDI de JetBrains pour les data scientists, fournit maintenant une vue Merge pour les notebooks Jupyter afin de vous aider à identifier plus rapidement les modifications à fusionner dans votre notebook. Autre amélioration sur le plan visuel : la possibilité de redimensionner les sorties d’images en faisant glisser leur bordure inférieure ; ce qui est particulièrement utile si vous souhaitez en examiner les détails. Cette version vous permet aussi de copier-coller des répertoires vers, depuis et entre des serveurs distants. Vous pouvez également utiliser l’interpréteur basé sur le WSL pour les environnements créés avec venv.inaugure la prise en charge de plusieurs fonctionnalités de Python 3.11, notamment les groupes d’exceptions et l’opérateur, de nouvelles notations pour les clés individuelles TypedDict et des génériques variadiques. Grâce au client HTTP amélioré, vous pouvez sélectionner un environnement d’exécution via une icône de la gouttière et envoyer directement des requêtes sur les protocoles HTTP et WebSocket. La nouvelle fonctionnalité Run Current File vous permet d’exécuter et de déboguer instantanément un fichier sans configuration d’exécution dédiée.apporte de nouvelles fonctionnalités pour les génériques etet la prise en charge des tests fuzz. Les instructions SQL sont maintenant détectées automatiquement dans les chaînes. JetBrains y a également ajouté la prise en charge des points de terminaison WebSocket et GraphQL.vient avec la prise en charge de Mockery et Rector, une prise en charge renforcée des génériques et des enums et des améliorations du débogueur et du client HTTP. CLion 2022.2 offre une meilleure intégration avec CMake et les Presets CMake. JetBrains a également fait évoluer la fenêtre contextuelle Quick Documentation afin qu’elle vous fournisse plus d’informations sur votre code C++ et CMake. Les améliorations apportées à l’analyse de code statique et dynamique, à l’intégration du débogueur et aux performances pour les chaînes d’outils Docker et à distance, favorisent votre productivité.offre la prise en charge des URL Rails, une meilleure prise en charge de RBS, des améliorations du débogueur, la prise en charge des extensions de macro YARD et plusieurs autres nouvelles fonctionnalités.vous aide à analyser la structure de votre application grâce à des diagrammes de classe UML pour Objective-C et Swift. Il améliore également la documentation, la génération et le formatage du code, et s’aligne sur les dernières versions de Xcode et les nouvelles fonctionnalités du langage Swift. Le plugin Kotlin Multiplatform Mobile pour AppCode prend désormais en charge de nombreux types de projets supplémentaires pour vous aider à développer plus efficacement des applications pour Android et iOS.Vous pouvez effectuer la mise à jour de vos EDI à tout moment via l’application Toolbox App, depuis les outils eux-mêmes ou en téléchargeant les dernières versions sur le site web de JetBrains.ReSharper 2022.2 et Rider 2022.2 apportent la prise en charge de fonctionnalités supplémentaires de C# 11, des mises à jour de l’analyse du code et une utilisation de la mémoire à l’échelle de la solution optimisée avec le mode Solution-Wide Analysis.Dans, JetBrains a également introduit un Virtual Formatter pour afficher le code au format de votre choix sans avoir à reformater le code source sur le disque et l’outil Disk Cleanup qui permet de supprimer les fichiers temporaires générés par ReSharper.inaugure quant à lui des conseils d’insertion et des inspections spécifiques à Blueprint et améliore considérablement les performances d’indexation pour les projets Unreal Engine.apporte une amélioration globale des performances, avec notamment l’accélération du processus de démarrage de l’EDI et l’optimisation du moteur d’analyse de l’ensemble de la solution Solution-Wide Analysis. Sa prise en charge de C# 11 a été étendue pour inclure les membres requis, les opérateurs checked définis par l’utilisateur, les chaînes brutes et les modèles de listes. Avec cette version, vous pouvez aussi appliquer les mêmes paramètres de disposition aux fenêtres de toutes les solutions sur lesquelles vous travaillez. JetBrains a ajouté deux nouvelles actions pour faciliter le travail avec Unreal Engine, New Unreal Module et New Unreal Plugin, et il est désormais possible de spécifier des serveurs de symboles afin d’obtenir des symboles de bibliothèque lors du débogage.Vous pouvez suivre les liens suivants pour les nouveautés et le téléchargement des dernières versions des EDI et outils .NET de JetBrains :