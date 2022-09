Le jeudi 29 septembre

JetBrains revient pour une nouvelle édition d'IntelliJ IDEA Conf, un événement virtuel gratuit célébrant le travail des développeurs. Ce sera l'occasion d'apprendre des leaders de l'industrie sur une variété de sujets, y compris Core Java, Kotlin, Spring, Kubernetes, JUnit, le développement mobile. Vous aurez également l'opportunité d'écouter des histoires et retours d'expérience sur la contribution à des projets open source. Si vous voulez savoir comment utiliser les EDI JetBrains pour relever les défis du développement à distance, cette conférence pourra vous intéresser. JetBrains vous verra aussi découvrir Fleet, son tout nouvel EDI.Au menu, il y aura les présentations suivantes :Tous les projets open source ne connaissent pas le même succès. Certains s'éteignent rapidement alors que d'autres résistent et s'imposent dans le temps. Au cours cette Keynote, Donald Raab va aborder la question de la survie dans le monde open source qui, selon lui, nécessite passion, patience et persévérance. Il reviendra sur ce qu’il a appris et qui lui a permis de réussir en tant que créateur et mainteneur d'une bibliothèque open source populaire pendant plus de 18 ans. Il expliquera également le processus qu'il a suivi pour réussir à faire passer une idée dans l'OpenJDK.Fleet est un tout nouvel EDI distribué léger de JetBrains. Dans cette session, vous verrez ce qu'est Fleet et comment vous pouvez l'utiliser. Vous passerez en revue les principales fonctionnalités de Fleet, qui incluent des fonctionnalités permettant de travailler simultanément avec de nombreux langages de programmation et la collaboration à distance. Vous plongerez également dans son architecture intrinsèquement distribuée pour voir ce qui rend Fleet particulièrement utile. Il utilise les moteurs de traitement de code éprouvés des EDI basés sur IntelliJ pour fournir une solution parfaite d'analyse de code. Vous verrez comment cela est possible et découvrirez pourquoi Fleet n'est pas destiné à remplacer IntelliJ IDEA ou tout autre EDI JetBrains.Il est facile de démarrer avec Kotlin. Etant donné qu'il est comme Java, vous pouvez vous fier à votre expérience précédente et commencer à programmer facilement dans un style familier. Cependant, pour tirer pleinement parti du langage, il est indispensable d'apprendre les meilleures pratiques pour Kotlin. Kotlin fournit un certain nombre de fonctionnalités pour écrire du code concis et lisible. Dans cette session, vous allez examiner les fonctionnalités de Kotlin qui permettent de rendre les programmes plus beaux et plus lisibles.Le monde évolue à un rythme sans précédent et une grande partie de ce développement a été alimentée par les innovations dans les logiciels et les systèmes. Bien que la gestion et le traitement des évènements ne soient pas nécessairement des concepts nouveaux, leur émergence récente dans le hardware tel que la virtualisation, les processeurs multicœurs, etc., repoussent en fait les limites de la conception et du développement de logiciels, les élevant à des niveaux supérieurs de capacités jamais vues auparavant. Dans le cas du streaming (qui exploite souvent le ou les mécanismes de messagerie sous-jacents pour amener la messagerie distribuée à des fins supérieures, telles que les applications IoT/IIoT, les pipelines de données AI/ML ou même les recommandations en e-commerce), la plateforme de streaming d'événements est devenue cruciale pour le flux de données entre des systèmes disparates dans le pipeline.Spring vise à aider les développeurs à passer en production rapidement et en toute sécurité. De nos jours, "production" est presque garantie de vouloir dire Kubernetes, et Spring vous aide dans ce sens. Dans cette session avec le Spring Developer Advocate Josh Long, vous verrez comment Spring Boot rend plus facile que jamais l'écriture de services incroyablement rapides, cloud-natifs et évolutifs.Java 11 est sorti en septembre 2018 et Java 17 en 2021. Cependant, même aujourd'hui, de nombreux développeurs utilisent encore Java 11 ou même Java 8. La motivation derrière cette conférence est de présenter un argument convaincant pour une mise à niveau de Java 8 ou 11 à Java 17. Au cours de cette session, Nikhil Nanivadekar présentera les nouvelles fonctionnalités, démontrera les améliorations, fournira des comparaisons de performances et discutera brièvement des stratégies de mise à niveau. Il y aura un mélange de codage en direct et de présentation, et à la fin, vous pourrez répondre à la question "Dois-je passer à Java 17 ?"Le travail à domicile est là pour rester, donc votre EDI doit également travailler à distance. Mais comment prendre une plateforme EDI que vous avez passé les 21 dernières années à construire, la scinder en deux, en exécuter une partie sur un serveur distant et le reste sur un ordinateur portable ? C'est ce que JetBrains vient de faire avec Gateway, la fonctionnalité de développement à distance de tous ses EDI, tels que Rider, IntelliJ IDEA et WebStorm. Et la même équipe a créé Code With Me, pour l'édition collaborative. Dans cette session, vous allons plonger dans l'architecture et découvrir comment résoudre le problème de l'exécution d'un EDI à distance mais en interagissant avec lui comme une application locale. Vous discuterez également de la façon dont l'édition collaborative s'intègre à tout cela.Près de cinq ans se sont écoulés depuis la sortie initiale de JUnit 5 en 2017. Mais l'équipe JUnit n'a pas cessé de travailler depuis lors. Au contraire, il y a eu neuf versions 5.x supplémentaires. Dans cette session, vous examinerez de plus près les dernières fonctionnalités. Bien sûr, il y aura aussi du temps pour les questions. Vous devriez pouvoir apprendre quelque chose de nouveau dans cette session, que vous soyez un novice JUnit 5 ou que vous ayez déjà une expérience préalable.Project Loom est un effort pour apporter des threads légers à la JVM. Ces threads ont une faible empreinte mémoire et de planification, vous pouvez donc en créer des millions. Dans cette session, vous découvrirez entres autres, ce qu'est Loom, comment il est implémenté et les problèmes qu'il essaie de résoudre.Le dernier toolkit JavaFX offre un riche ensemble de contrôles d'interface utilisateur visuellement attrayants, un mécanisme de liaison de propriété flexible, une animation facile et une puissante API de concurrence. Cette présentation vous montrera comment créer des applications mobiles qui ciblent à la fois les magasins Apple App (iOS) et Google Play (Android) en utilisant exactement la même base de code JavaFX. En utilisant JavaFX, Gluon Substrate et GraalVM, vous pouvez créer des images natives avec d'excellentes performances et des temps de démarrage rapides.Voici présentées les différentes sessions prévues. Rappelons que l'événement est entièrement gratuit, mais vous devez vous inscrire au préalable. Lors de l'inscription, vous recevrez un lien qui fonctionne pour l'ensemble de l'événement. A défaut de suivre toute la conférence, vous pouvez rejoindre les sessions que vous souhaitez aux heures indiquées.