Performance

JetBrains travaille pour l'amélioration de la vitesse d'indexation.

L'éditeur de logiciels va optimiser l'exécution de la commande go list .

. La complétion intelligente du code sera retravaillée pour afficher ses suggestions plus rapidement.

Les fichiers volumineux des SDK pourront être indexés. La limite de taille de fichier actuelle est de 6 Mo et les fonctionnalités d'analyse du code ne fonctionnent pas si le fichier est plus volumineux.

L'interaction avec l'interface utilisateur sera plus fluide.

JetBrains va également corriger un problème provoquant le blocage de l'interface utilisateur lorsque vous utilisez Actions on Save.

Génériques

C'est en fin juillet que JetBrains a publié GoLand 2022.2. La deuxième mise à majeure de l'année de son EDI visant à fournir un environnement ergonomique pour le développement en Go a apporté de nouvelles fonctionnalités pour les génériques et go.work et la prise en charge des tests fuzz. En outre, dans cette version, les instructions SQL sont maintenant automatiquement détectées et vous bénéficiez d'une assistance au codage complète. On note encore que GoLand prend désormais en charge les connexions WebSocket et permet d'envoyer des requêtes GraphQL sur les protocoles HTTP et WebSocket.Un mois après, l'éditeur de logiciels pour développeurs dévoile sa feuille de route pour GoLand 2022.3, la troisième et dernière mise à jour majeure de cette année 2022, qui devrait être disponible au cours du mois de novembre.L'objectif de la prochaine version est d'améliorer les performances pour rendre votre expérience avec GoLand rapide, fluide et réactive. De plus, JetBrains compte améliorer le support des génériques. Cela dit, voici les principales améliorations qui sont prévues pour GoLand 2022.3 :En ce qui concerne les générations, JetBrains compte essentiellement continuer à traiter les suggestions de faux positifs dans le code.L'éditeur de logiciels pour développeurs ne garantit pas que toutes les fonctionnalités répertoriées ici seront incluses dans GoLand 2022.3. Il promet néanmoins de faire de son mieux pour qu'elles soient disponibles dans la prochaine version de son EDI visant à fournir un environnement ergonomique pour le développement en Go.