Prise en charge de C++

Tests unitaires

La prise en charge des exécutables personnalisés pour GTest.

L'amélioration de l'UI/UX des configurations Google Test.

L'amélioration des performances d'indexation des tests.

Modèles de projet et chaînes d'outils

L'ajout d'une action qui vous aide à ajouter des fichiers existants au projet CMake.

L'introduction de paramètres de police et de couleur pour CMake, ainsi qu'une vue Structure pour les fichiers CMake, pour aider les utilisateurs dans les modifications CMake.

Un mode simplifié pour exécuter les fichiers actuels, pour les utilisateurs de produits éducatifs qui ne souhaitent pas créer un projet entièrement fonctionnel.

Débogueur et développement embarqué

(désassemblage à la demande). Elle ne sera pas finalisée ou accessible au public dans la version 2022.3, mais le travail commence maintenant. JetBrains travaille également sur l'amélioration de l'exécution et du débogage en tant que root sur macOS.

Pour améliorer la prise en charge RTOS de CLion, L'éditeur de logiciels pour développeurs prévoit d'ajouter la prise en charge du débogage compatible avec Azure RTOS ThreadX.

On peut également s'attendre à une prise en charge étendue du mode GDB à distance.

Autres intégrations

Cela fait déjà un mois que JetBrains a publié la version 2022.2 de CLion, son EDI C/C++ multiplateforme. Cette version est venue avec une meilleure intégration avec CMake et les Presets CMake. JetBrains a aussi amélioré la fenêtre contextuelle Quick Documentation, pour en faire une source de connaissances sur votre code C++ et CMake. On notait encore, entre autres, une amélioration de l'analyse statique et dynamique du code, de l'intégration du débogueur et des améliorations de performance pour les chaînes d'outils Docker et à distance.JetBrains dévoile maintenant ses plans pour CLion 2022.3 ou dans les versions ultérieures. Les améliorations vont porter notamment sur la prise en charge de C++, les tests unitaires, les modèles de projet et chaines d'outils, le débogueur et le développement embarqué, entre autres.JetBrains va continuer à renforcer la prise en charge des modules C++20. Ce travail a commencé plus tôt cette année et se poursuivra au cours du prochain cycle de publication. Pour la v2022.3, l'objectif de JetBrains est d'ouvrir des projets basés sur CMake utilisant les modules C++20, mettre en évidence le code avec succès et fournir des fonctionnalités de code insight de base. Cela dit, n'hésitez pas à faire savoir à JetBrains les fonctionnalités pour les modules C++20 que vous aimerez le plus voir dans l'EDI. Cela aidera l'entreprise dans la priorisation de ses activités.JetBrains poursuit également son travail pour améliorer l'analyse des flux de données et la documentation dans CLion. Cette fois, l'éditeur de logiciels pour développeurs prévoit d'ajouter les valeurs possibles d'une variable à la fenêtre contextuelle Quick Documentation lorsque l'EDI peut statiquement les tirer du code.Plusieurs améliorations de performance pour les gros fichiers sont également sur la liste de JetBrains pour la version 2022.3 de son EDI CLion.Les nouveautés et améliorations ici concernent :Parmi les nouveautés prévues par JetBrains en rapport avec les modèles de projet et chaînes d'outils, on note :Les autres intégrations incluent la prise en charge de la syntaxe QML. Le plugin QML non officiel existe depuis longtemps et a ses problèmes. JetBrains a donc décidé d'améliorer la qualité du support de la syntaxe QML dans CLion et de travailler sur la bonne intégration. Pour l'instant, l'éditeur de logiciels prévoit uniquement de prendre en charge la coloration syntaxique et la complétion de code pour la majorité des types QML. Cependant, si vous avez d'autres idées à proposer, vous pouvez les soumettre via l'outil de suivi des problèmes de JetBrains.L'intégration de vcpkg est une chose sur laquelle JetBrains travaille depuis un certain temps. L'entreprise espère donc bientôt partager les résultats de son travail.JetBrains assure également travailler sur l'ouverture de la documentation sur cppreference.com avec Maj+F1.Notons encore qu'il ne s'agit que d'un plan préliminaire et non une promesse ou un engagement. Les tâches peuvent être modifiées ou replanifiées pour diverses raisons. JetBrains ne garantit donc pas que toutes les améliorations annoncées seront disponibles dans CLion 2022.3, mais compte faire de son mieux pour que ce soit le cas.