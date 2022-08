D'autres améliorations pour Vue

Fin juillet, JetBrains a publié WebStorm 2022.2, la deuxième mise à jour majeure de l'année de son EDI pour les développeurs JavaScript. Cette version est venue avec un bon lot de nouvelles fonctionnalités, incluant la prise en charge des composants Angular autonomes, des mises à jour pour Vue 3, la prise en charge de TypeScript 4.7, l'intégration des workflows de développement à distance, un nouveau moyen d'exécuter le fichier en cours, et bien plus.Un mois après, l'éditeur de logiciels pour développeurs dévoile sa feuille de route pour WebStorm 2022.3, la troisième et dernière mise à jour majeure de cette année 2022, qui devrait être disponible au cours du mois de novembre.Dans cette version, JetBrains veut se concentrer sur l'amélioration de la qualité globale de son EDI et la correction de certains bogues de longue date. Nous présentons ici les principales améliorations qui sont prévues pour WebStorm 2022.3 :JetBrains continue à travailler sur les corrections de bogues et les fonctionnalités de Vue 3. L'éditeur de logiciels prévoit d'ajouter la prise en charge d'une nouvelle syntaxe telle que la déstructuration dedans laet un cast de type inline dans le. JetBrains va également examiner la prise en charge des props Vue déclarés avec des fonctions réutilisables et corriger quelques problèmes liés à Pinia. L'éditeur de logiciels va en outre corriger les bogues liés aux importations automatiques de Nuxt 3.JetBrains va consacrer du temps à la résolution de problèmes mineurs dans le support React de WebStorm, tels que les erreurs d'incompatibilité de type, un problème d'affichage des balises de fermeture lors de la recherche d'utilisations de composants React et la résolution des champs dans le store Redux avecDans le cadre de la résolution de l'un des plus gros problèmes des utilisateurs Angular - le manque de prise en charge du mode strict - JetBrains va implémenter le type narrowing dans les modèles Angular. Cela facilitera les inspections de faux positifs et fournira, entre autres avantages, des informations de type correctes dans la fenêtre contextuelle Documentation.Vous avez peut-être entendu parler de la fonctionnalité Code Vision de JetBrains, disponible dans les EDI Rider et IntelliJ IDEA. JetBrains va implémenter cette fonctionnalité pour JavaScript et TypeScript dans WebStorm 2022.3 afin de faciliter le suivi des utilisations de diverses classes, méthodes, alias de type et interfaces dans votre code.JetBrains a réduit une partie de l'encombrement en supprimant les options AngularJS, Cordova et Meteor de l'assistant Nouveau projet dans la v2022.2. Dans la prochaine version de WebStorm, l'éditeur de logiciels pour développeurs prévoit d'ajouter des modèles de projet pour Vite et Next.js et de mettre à jour celui pour générer des projets Vue.Voici en quelques points les principales améliorations prévues pour la prochaine mise à jour majeure de l'année pour WebStorm. JetBrains ne garantit pas qu'elles seront toutes intégrées dans WebStorm 2022.3, mais fera de son mieux pour que cela se produise.