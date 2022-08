Diagrammes de classes UML

JetBrains vient d'annoncer la sortie d'AppCode 2022.2, la deuxième mise à jour majeure de l'année pour son EDI destiné aux plateformes Apple telles que macOS, iOS, watchOS et tvOS, et supportant la programmation en C, C++, Objective-C et Swift.AppCode 2022.2 vous aide à analyser la structure de votre application grâce à des diagrammes de classe UML pour Objective-C et Swift. Il améliore également la documentation, la génération et la mise en forme du code, et s'aligne sur les dernières versions de Xcode et les nouvelles fonctionnalités du langage Swift. Le plugin Kotlin Multiplatform Mobile pour AppCode élargit la diversité des projets pris en charge pour améliorer votre productivité lors du développement d'applications pour Android et iOS.AppCode vous permet de générer des diagrammes UML pour Objective-C et Swift. Ces diagrammes vous aident à analyser la structure de votre application en vous montrant les types ainsi que leurs connexions, méthodes et champs.AppCode 2022.2 prend désormais en charge un ensemble de fonctionnalités ajoutées dans Swift 5.5 pour l'interopérabilité de la concurrence avec Objective-C. Du point de vue de l'utilisateur, cela signifie que :AppCode 2022.2 est fourni avec la prise en charge du type any existentiel à partir de Swift 5.6. Cette prise en charge comprend les éléments suivants :La gestion des modules a été améliorée dans AppCode 2022.2 :AppCode 2022.2 améliore l'affichage de la documentation du code. Il supprime les mises en forme incorrectes, corrige l'ordre du contenu, ne perd plus de données et supprime les espaces redondants et les lignes vides.AppCode 2022.2 applique désormais une mise en évidence de la syntaxe basique lors de l'affichage des commentaires de la documentation dans la fenêtre contextuelle de documentation rapide ou en mode lecteur.AppCode 2022.2 peut générer des initialiseurs pour lesSwift.Les propriétés isolées des acteurs ne sont plus suggérées lors de la génération automatique deet dedans l'extension d'unLes paramètres d'inspection dansdonnent à présent un rendu visuel du style de mise en évidence. Si vous souhaitez modifier l'apparence d'une inspection dans l'éditeur, vous pouvez la configurer à l'aide du nouveau menu déroulant, qui affiche de façon pratique tous les styles de mise en évidence disponibles.Le plugin Kotlin Multiplatform Mobile (KMM) pour AppCode vous aide à développer des applications pour Android et iOS à l'aide du modèle de projet unifié Gradle. La nouvelle version élargit la diversité des projets compatibles.Auparavant, AppCode ne fonctionnait qu'avec les projets KMM CocoaPods. Dans cette version, les projets dans lesquels le framework KMM est joint via la tâche Gradle :sont également pris en charge.Dans les deux cas, la résolution croisée de Swift vers Kotlin sera disponible pour les bibliothèques KMM associées. La vue unifiée de projets de ce type affiche correctement les projets Gradle et Xcode dans une arborescence commune.