Unreal Engine

Vous êtes informé des classes Blueprint dérivées et pouvez consulter la liste de tous les héritiers.

Vous repérez facilement si une UFunction a des implémentations dans les Blueprints et pouvez en répertorier toutes les instances.

a des implémentations dans les Blueprints et pouvez en répertorier toutes les instances. Vous vérifiez rapidement l'état d'une UProperty , notamment si elle a été remplacée, et la valeur définie dans le fichier Blueprint.

Une UFunction avec le spécificateur de fonction BlueprintCallable est censée être utilisée dans un Blueprint, mais aucune occurrence n'est détectée.

avec le spécificateur de fonction est censée être utilisée dans un Blueprint, mais aucune occurrence n'est détectée. Une UFunction avec le spécificateur de fonction BlueprintImplementableEvent est censée être implémentée dans un Blueprint, mais aucune implémentation n'est détectée.

DEFINE_SPEC

BEGIN_DEFINE_SPEC/END_DEFINE_SPEC

Emplace

Prise en charge de C++

ReSharper C++ 2022.2 est disponible. Il s'agit de la deuxième mise à jour majeure de l'année de l'extension Visual Studio de JetBrains pour les développeurs C++. Dans ReSharper C++ 2022.1, JetBrains a traité principalement les problèmes de qualité et de performances. L'éditeur de logiciels a introduit également la prise en charge du framework de test d'Unreal Engine et la version remaniée du framework de test unitaire Catch2.Pour ReSharper C++ 2022.2, JetBrains s'est encore principalement concentré sur les améliorations de la qualité et la prise en charge d'Unreal Engine. Cette version inaugure des conseils d'insertion et des inspections spécifiques à Blueprint et améliore considérablement les performances d'indexation pour les projets Unreal Engine.ReSharper C++ inaugure des conseils d'insertion spécifiques à Blueprint et vous offre une vision d'ensemble du rendu de votre code :JetBrains inaugure également deux inspections qui signalent toute incohérence entre les spécificateurs de fonctions spécifiques aux Blueprints utilisés dans le code et les Blueprints eux-mêmes :L'éditeur de logiciels pour développeurs a considérablement amélioré la vitesse d'indexation des projets Unreal Engine. Grâce à la mise en cache des en-têtes précompilés, ReSharper C++ indexe désormais votre base de code jusqu'à deux fois plus vite qu'auparavant.Cette amélioration expérimentale de l'amélioration des performances n'est actuellement disponible que pour Visual Studio 2022.ReSharper C++ prend désormais en charge les tests Spec du framework d'automatisation des tests d'Unreal Engine. ReSharper C++ sera en mesure de découvrir un ensemble de tests définis dans la méthode Define après la macroou les macros. Dans la fenêtre, vous pouvez examiner les résultats des tests et relancer les tests en échec, l'ensemble des tests ou certains d'entre eux.La liste de saisie semi-automatique inclut désormais les spécificateurs de métadonnées des widgets.ReSharper C++ gère désormais correctement les conteneurs Unreal Engine dans les appels. Il améliore les fonctionnalités de recherche et de navigation, les conseils de noms des paramètres et les avertissements concernant les arguments non valides.Si vous cherchez un EDI autonome et multiplateforme pour le développement Unreal Engine, vous pouvez essayer Rider. La prise en charge d'Unreal Engine est harmonisée entre Rider et ReSharper C++, la mise à jour de Rider 2022.2 inclut donc les mêmes améliorations.JetBrains a renforcé la lisibilité des infobulles d'erreurs en y ajoutant la mise en évidence de la syntaxe. La plage de mise en évidence des erreurs a en outre gagné en précision. Par exemple, lorsque vous recevez un avertissement concernant l'initialisation d'un agrégat, vous pouvez désormais voir immédiatement quel sous-objet a causé l'échec de l'initialisation.JetBrains a aussi mis à jour le binaire Clang-Tidy intégré vers Clang 14 pour y ajouter les nouvelles vérifications de la dernière version de LLVM.Comme autre amélioration, on peut noter que ReSharper C++ 2022.2 met également à jour les tests Boost et introduit la prise en charge des propriétés de projetetVoici présentées les principales nouveautés et améliorations de ReSharper C++ 2022.2. Vous pouvez consulter la page Nouveautés de ReSharper pour en savoir plus sur les autres modifications apportées dans cette version. Dorénavant, vous pouvez par exemple supprimer les fichiers temporaires générés par ReSharper pendant qu'il travaille sur votre code ().