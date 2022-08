Prise en charge de Mockery

Prise en charge de Rector

Génériques PHP

Mise en évidence des échecs d'assertions de test

Création d'enums

Améliorations du débogueur

__toString()

URL cliquables

Exécution des fichiers de contenu

Améliorations du client HTTP

Modification de la taille de police de l'éditeur

Prise en charge des composants autonomes Angular

standalone: true

Mises à jour pour Vue 3

v-if/else

Prise en charge de TypeScript 4.7

moduleSuffixes

typesVersions

JetBrains Runtime

Amélioration significative des performances qui permet à l'EDI de fonctionner plus rapidement et de manière plus fluide.

Meilleure sécurité, car JBR17 est basé sur la dernière version LTS d'OpenJDK.

Meilleures performances de rendu sous macOS, car JetBrains Runtime 17 s'appuie sur l'API Metal.

Davantage d'accessibilité sous macOS, car JBR17 inclut l'intégration avec le lecteur d'écran VoiceOver.

Autres améliorations des performances grâce à l'utilisation de l'API Vector.

Sommaire Markdown

Plusieurs nouvelles inspections.

Prise en charge des virgules de fin dans les paramètres de style de code.

Prise en charge des directives @props et @aware dans les fichiers Blade.

Possibilité d'utiliser @var anonyme dans les instructions return.

Configuration alternative de php.ini pour les exécutions individuelles.

Capacité d'utilisation de fichier binaire PHP local pour les outils de qualité individuels.

Connexion automatique à Docker lors du redémarrage de l'EDI.

Et plus encore.

JetBrains vient d'annoncer la disponibilité de PhpStorm 2022.2. Il s'agit de la deuxième mise à jour majeure de l'année de l'EDI pour le développement Web avec PHP. Cette version introduit la prise en charge de Mockery et Rector, optimise la prise en charge des génériques et des enums, améliore le débogueur PhpStorm et le client HTTP, et bien plus encore. Nous présentons dans la suite les nouveautés et améliorations de cette version par domaine.PhpStorm 2022.2 introduit la prise en charge de Mockery, un framework reconnu pour les objets fictifs. La prise charge comprend la saisie semi-automatique pour la plupart des fonctionnalités de Mockery, des inspections permettant d'améliorer votre workflow, la simulation de l'interface, et bien plus encore.L'autre ajout majeur de cette version est la prise en charge de Rector, l'outil d'automatisation pour la gestion des mises à niveau de PHP et des refactorisations groupées.Il est désormais possible d'exécuter Rector depuis PhpStorm, vérifier les changements apportés au fichier grâce à la vue diff très pratique et gérer sa configuration en profondeur.Enfin, JetBrains continue d'améliorer la prise en charge des génériques. Avec cette version, l'entreprise a ajouté la prise en charge des valeurs minimales et maximales des entiers et amélioré la prise en charge des collections, en complément de l'amélioration de l'inférence de type à partir des closures.Si l'une de vos assertions de test échoue, PhpStorm met en évidence la ligne où l'erreur s'est produite et vous permet de réexécuter le test à partir de la ligne défaillante à l'aide de suggestions d'une nouvelle fenêtre contextuelle. Appuyez simplement sur Alt+Entrée au niveau de la ligne comportant l'erreur pour réexécuter le test spécifique.Il est désormais possible de créer des enums depuis la boîte de dialogue Create Class. Assurez-vous que la version PHP de votre projet est définie sur 8.1 ou plus, faute de quoi l'option relative aux enums ne sera pas disponible.JetBrains a introduit plusieurs améliorations pour optimiser sa fenêtre de débogage afin que les données pertinentes restent toujours à portée de main.Lors du débogage d'un objet, la pseudo-variable s'affiche toujours en haut du volet Variables :De plus, l'EDI affiche le contenu d'un tableau dans la fenêtre des variables afin de ne pas avoir à l'ouvrir manuellement :Et enfin, dès qu'un objet implémente la méthode, l'EDI affiche également la représentation texte de cet objet dans le volet des Variables.PhpStorm 2022.2 ajoute la prise en charge des URL cliquables dans plusieurs formats de fichier. Lorsqu'une URL est détectée dans un fichier PHP, JSON, YAML ou de propriétés, PhpStorm la met en évidence pour vous permettre de cliquer dessus et de l'ouvrir dans un navigateur.JetBrains a introduit une version améliorée de la fonctionnalitéqui est disponible depuis le widget Run/Debug. Ce widget inclut désormais un menu secondaire qui propose les exécuteurs, ainsi que l'action, ce qui vous permet de régler les paramètres de configuration de l'exécution avant d'exécuter le fichier.L'éditeur de logiciels pour développeurs a mis à jour son client HTTP pour prendre en charge à la fois WebSockets et GraphQL. D'autre part, il a amélioré l'expérience utilisateur de son client HTTP. Vous pouvez sélectionner un environnement d'exécution en utilisant une icône de la gouttière.JetBrains a également introduit une barre d'état dans la fenêtre Response.Il est désormais possible de modifier la taille de la police pour l'ensemble des onglets de l'éditeur en utilisant les raccourcis clavier. JetBrains a également prévu un bouton Reset très pratique qui permet de rétablir la taille d'origine de la police.JetBrains a activement travaillé à la prise en charge d'Angular 14 dans PhpStorm. L'ajout le plus important apporté dans cette version est la prise en charge des composants Angular autonomes. PhpStorm reconnaît désormais correctement les composants, directives et canaux signalés parLa prise en charge de Vue 3 a pris du retard par rapport aux mises à jour les plus récentes de Vue. Dans cette version, JetBrains a donc apporté plusieurs améliorations pour rattraper ce retard. Plusieurs d'entre elles, notamment la prise en charge de Vite, avaient déjà été incluses dans les mises à jour mineures de la version 2022.1. PhpStorm 2022.2 inclut également quelques correctifs. À titre d'exemple, il comprend le resserrement de type dans les directivesPhpStorm 2022.2 est fourni avec TypeScript 4.7, et prend en charge de nouvelles fonctionnalités de langage telles queet ESM dans Node.js. Il insère automatiquement l'extension .js dans l'instruction import si module est défini sur node16 ou nodenext dans votre fichier tsconfig.json. En outre, PhpStorm prend en charge le champdans les fichiers package.json.Dans cette version, PhpStorm est passé de JetBrains Runtime 11 (JBR11) à JetBrains Runtime 17 (JBR17). Les conséquences sont les suivantes :JetBrains a cherché à améliorer sa prise en charge de Markdown. Dans cette version, l'éditeur de logiciels inaugure une actionqui permet de créer très simplement un sommaire de vos fichiers Markdown. Il vous suffit d'utiliser Alt+Inser, qui affiche la fenêtre contextuelle. Sélectionnez ensuitepour générer automatiquement le sommaire.Ce sont les modifications les plus importantes de cette version, mais il y en a bien d'autres, y compris :