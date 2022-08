Génériques

JetBrains a publié la deuxième mise à majeure de l'année pour GoLand, son EDI visant à fournir un environnement ergonomique pour le développement en Go. GoLand 2022.2 apporte de nouvelles fonctionnalités pour les génériques et go.work et la prise en charge des tests fuzz.Les instructions SQL sont maintenant automatiquement détectées et vous bénéficiez d'une assistance au codage complète. On note encore que GoLand prend désormais en charge les connexions WebSocket et permet d'envoyer des requêtes GraphQL sur les protocoles HTTP et WebSocket.Nous présentons ici les nouveautés et améliorations de cette version avec plus de détails.GoLand dispose à présent d'une inspection qui signale l'utilisation d'une interface vide comme type ou contrainte de type.En outre, une action d'intention remplacepar. Vous pouvez remplacer toutes les interfaces vides d'un fichier depuis la fenêtre contextuelle de l'action d'intention.Les paramètres de type avec des listes de paramètres vides sont désormais signalés comme des erreurs. JetBrains a ajouté un correctif rapide pour les supprimer.JetBrains a ajouté une nouvelle inspection qui signale les paramètres de type inutilisés. Ils sont grisés et un avertissement s'affiche lors du survol par le curseur.Si vous tentez d'utiliser des interfaces avec des méthodes dans des unions, l'EDI signale maintenant une erreur.Si vous essayez d'utiliser un paramètre de type comme contrainte, GoLand affiche une erreur.GoLand insère automatiquement l'identifiant d'un paramètre de type lorsque vous ajoutez un récepteur lors de la création d'une méthode.JetBrains a ajouté un nouveau groupepour les génériques :GoLand permet maintenant d'exécuter des tests fuzz. Si vous cliquez sur l'icône en forme de triangle vert dans la gouttière à côté de votre test fuzz, vous verrez s'afficher plusieurs options d'exécution du test. Si le test échoue, l'entrée du corpus de départ ayant échoué sera écrite dans un fichier et placée dans le répertoire du package dans le dossierLe chemin d'accès à ce fichier s'affiche également dans la console sous forme de lien cliquable. Si vous cliquez sur le lien, le fichier s'ouvre dans l'EDI avec une icône en forme de triangle vert tout en haut. Un clic sur cette icône lanceavec l'entrée de corpus de départ défaillante.Vous pouvez également exécuter des tests fuzz comme s'il s'agissait de tests unitaires normaux depuis l'EDI.Dans l'EDI, le bouton d'exécution situé dans la gouttière ne sera plus visible si vous avez configuré un SDK Go qui ne prend pas en charge le fuzzing. JetBrains a ajouté un correctif rapide qui permet de modifier le SDK Go si votre SDK actuel ne prend pas en charge le fuzzing.JetBrains a ajouté un correctif rapide qui regroupe plusieurs directivesdans un fichieren une seule directive.Cette version apporte la prise en charge de, GoLand peut donc maintenant identifier les verbes de formatage dans les chaînes. Par conséquent, la fonctionbénéficie de toutes les fonctionnalités des fonctions de mise en forme, telles que l'action d'intention Add a format string argument.GoLand prend maintenant en charge la nouvelle balise de build, qui reconnaît tout système Unix ou de type Unix.Go 1.19 fournit une nouvelle architecture :. JetBrains l'a ajoutée à sa liste Arch dansOn note quelques améliorations de la documentation rapide :GoLand n'analyse plus le sous-répertoiredans, car il ne contient pas d'informations nécessaires au bon fonctionnement de l'EDI. Ce dossier peut être assez volumineux et JetBrains pense que son exclusion de l'analyse améliorera les performances.On note dans cette version l'ajout de la prise en charge de la directive du compilateurElle demande au compilateur d'utilisercomme nom de symbole du fichier objet pour la variable ou la fonction déclarée en tant quedans le code source.Une nouvelle inspection dans GoLand vous avertit d'une utilisation anormale deJetBrains a également activé l'inspectionpouret pour d'autres constantes intégrées. L'inspection sera déclenchée si vous essayez d'affecter une valeur à une constante nomméeouLa documentation Go recommande que toutes les méthodes d'un type donné aient des récepteurs de valeurs ou de pointeurs. Une nouvelle inspection vous avertit si un type a des méthodes à la fois sur les récepteurs de valeurs et de pointeurs.Les instructions SQL sont désormais automatiquement détectées et le langage est injecté dans chaque littéral de chaîne correspondant à un certain schéma. Lorsque vous injectez un langage dans un littéral de chaîne, vous bénéficiez d'une assistance au codage complète lors de la modification de ce littéral.Vous pouvez trouver les schémas, les modifier et ajouter les vôtres dansGoLand prend désormais en charge l'action Run Anything, ce qui permet de lancer rapidement des configurations d'exécution et de débogage, des applications, des scripts, des commandes, des tâches, ainsi que d'ouvrir des projets récents. Pour l'utiliser, appuyez deux fois sur Ctrl et commencez à taper dans la barre de recherche.GoLand prend désormais en charge les connexions WebSocket, ce qui permet aux utilisateurs de créer des requêtes, ainsi que d'envoyer et de recevoir des messages.GoLand peut maintenant envoyer directement des requêtes GraphQL sur les protocoles HTTP et WebSocket. Pouretdes requêtes HTTP simples sont utilisées, tandis queetsont délégués à l'exécuteur WebSocket.Il existe maintenant un moyen de sélectionner un environnement d'exécution à partir de l'icône de lecture dans la gouttière. Pour activer cette fonctionnalité, cliquez surdans la liste déroulanteJetBrains a mis à jour la sectionsur l'écran d'accueil de GoLand. C'est là que vous choisissez votre méthode préférée pour l'orchestration du backend. En outre, la fonctionnalité de transfert de port est désormais disponible pour les processus exécutés sur le terminal.JetBrains Space est une plateforme de développement logiciel complète, qui vous fournit tout ce dont vous avez besoin en matière de gestion de projet, suivi de tickets, hébergement Git, révisions de code, intégration continue, référentiels de paquets et orchestration de backend à distance pour les EDI JetBrains via des environnements de développement.L'intégration avec Space est maintenant fournie avec GoLand. Grâce à cette intégration de premier ordre, vous pouvez parcourir les projets Space et en cloner le référentiel, puis commencer à travailler directement sur ces projets. Lorsque vos modifications sont prêtes, vous pouvez créer une requête de fusion et réviser le code à partir de l'EDI.Vous pouvez aussi gérer vos environnements de développement Space pour le développement à distance directement dans GoLand.Si votre EDI est connecté à votre organisation Space, tous vos environnements de développement existants sont synchronisés. Vous pouvez créer un nouvel environnement de développement pour un référentiel et une branche et vous mettre à coder immédiatement, mettre un environnement de développement en veille prolongée pour réduire votre consommation de ressources ou simplement le supprimer une fois votre travail terminé.Pour les utilisateurs de macOS, JetBrains a introduit la possibilité de fusionner toutes les fenêtres de projet ouvertes en les transformant en différents onglets d'une même fenêtre. Pour ce faire, cliquez surJetBrains inaugure un raccourci clavier qui modifie la taille de police partout dans l'éditeur. Pour augmenter la taille de la police, appuyez sur Alt+Maj+Point. Pour la réduire, utilisez Alt+Maj+Virgule.Lorsque vous effectuez un zoom avant ou arrière sur votre code dans l'éditeur, vous pouvez maintenant voir un indicateur qui affiche la taille de police actuelle et propose de rétablir la valeur par défaut.Cette version vient avec un champ Description intégré dans la boîte de dialogueafin de vous permettre d'ajouter une description facultative à votre signet. Pour ajouter un signet mnémonique, faites un clic droit sur la gouttière côté de la ligne que vous souhaitez ajouter au signet, puis choisissez l'option correspondante dans le menu contextuel. Vous pouvez également utiliser le raccourci Ctrl+F11.La barre de progressions'affiche maintenant directement dans la liste Projects.Vous pouvez maintenant accéder aux paramètresà partir du bouton de menu aux trois points verticaux dans la fenêtre contextuelle de saisie semi-automatique du code.JetBrains a ajouté une option permettant d'activer ou de désactiver l'insertion automatique de parenthèses par l'EDI lors de la saisie semi-automatique du code.Vous pouvez modifier le style de mise en évidence des inspections à l'aide du nouveau menu déroulantdansVous disposez ainsi d'options supplémentaires pour personnaliser les inspections. Par exemple, vous pouvez choisir de définir le niveau de gravité d'une inspection particulière sur, tout en modifiant le style de mise en évidence en le définissant surVous pouvez désormais copier des images d'un démon Docker vers un autre à l'aide de la nouvelle action, qui sauvegarde l'image dans un fichier, puis la transmet par push à la connexion choisie.Désormais, GoLand se connecte automatiquement à Docker lorsque vous redémarrez l'EDI. Ce nouveau paramètre est activé par défaut dansGoLand est maintenant intégré avec Colima et Rancher et peut ainsi prendre en charge davantage d'options permettant d'établir des connexions à un démon Docker.Vous pouvez maintenant sélectionner plusieurs fichiers CSV et tous les importer en une fois.Lorsque vous travaillez avec des bases de données, vous disposez désormais de deux modes de résolution des fichiers : Playground et Script. Playground est recommandé lorsque vous disposez d'un ensemble de requêtes non connectées et Script pour les requêtes ayant une logique séquentielle.GoLand peut maintenant vous aider à importer des certificats SSL approuvés à partir de magasins de confiance. Il utilisera automatiquement les certificats personnalisés spécifiques à l'environnement de votre entreprise. Vous n'avez rien d’autre à faire. Tout fonctionne automatiquement.Les fichiers JSON et YAML comportent désormais des références web insérées automatiquement dans les valeurs commençant paretVous pouvez ouvrir ces liens dans un navigateur web et générer des requêtes dans le client HTTP.