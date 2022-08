Éditeur

C'est au mois d'avril que JetBrains a annoncé la sortie de DataSpell 2022.1, la première mise à jour majeure de l'année de son nouvel EDI pour la science des données. Dans cette version, l'éditeur de logiciels pour les développeurs a introduit la prise en charge de JupyterHub 2.0, la possibilité de copier des fichiers vers des serveurs Jupyter distants, la complétion dans l'environnement d'exécution et une visite guidée de DataSpell pour les nouveaux utilisateurs.DataSpell 2022.2 est maintenant disponible avec comme nouveautés une vue Merge pour Jupyter Notebook, des améliorations de l'expérience utilisateur pour la manipulation des cellules, la prise en charge de WSL et bien plus. Nous les présentons dans la suite avec plus de détails.Pour les cellules Jupyter Notebook comme pour les cellules exécutables de vos fichiers Python, DataSpell dispose désormais d'actions couper, copier et coller directement dans la barre d'outils de l'éditeur. Utilisez-les pour modifier plus rapidement la structure de votre script ou notebook Python.DataSpell 2022.2 permet de redimensionner les sorties d'image en faisant simplement glisser leur bordure inférieure.Les sorties texte s'affichent désormais directement sous les entrées correspondantes dans la console Python, afin d'en facilite la lecture.DataSpell 2022.2 permet de configurer et d'utiliser les environnements Python virtuels dans le WSL.Vous pouvez configurer un interpréteur basé sur le WSL sans quitter la fenêtre de l'espace de travail de DataSpell. Faites simplement un clic droit sur le répertoire joint à l'espace de travail et sélectionnez. Vous pouvez également définir un interpréteur WSL en cliquant sur le sélecteur d'interpréteur dans le widget dédié. La prise en charge des environnements Conda dans le WSL sera bientôt disponible.Cette version facilite l'identification des modifications devant être fusionnées dans les notebooks Jupyter.DataSpell 2022.2 vous permet de voir toutes les modifications à fusionner, y compris celles qui ont été apportées aux graphiques, sous une forme lisible par l'utilisateur. Cette nouvelle vue Merge vient compléter la vue Diff pour les notebooks Jupyter que JetBrains a inaugurée dans la version 2021.3 de DataSpell.DataSpell 2022.2 comprend deux modes de résolution pour les scripts SQL. En mode Playground, DataSpell résout les objets en fonction du contexte (la valeur dans le sélecteur de schéma, la portée de résolution ou, si aucun des deux n'est défini, la base de données par défaut). En mode Script, le début du fichier est résolu en fonction du contexte, mais toute instructiondans le script modifie le contexte.Utilisez la barre d'outils déroulante pour passer d'un mode à l'autre.DataSpell 2022.2 vous permet d'importer plusieurs fichiers CSV dans des tables de données, qu'elles soient nouvelles ou existantes. Pour ce faire, sélectionnez plusieurs fichiers dans la vue Project et déplacez-les vers le schéma de base de données souhaité ou sélectionnezdans le menu contextuel.DataSpell prend maintenant en charge 3 bases de données supplémentaires : DuckDB, Mimer SQL et Apache Ignite.