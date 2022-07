Rails

/url

Ctrl+Shift+\

.html.erb

RBS

Object

Object

Débogueur

YARD

Utilisez l'action Go to declaration sur une référence de macro pour accéder à la déclaration de macro correspondante.

sur une référence de macro pour accéder à la déclaration de macro correspondante. Recherchez les utilisations d'une déclaration de macro en appelant l'action Find usages .

. Renommez chaque occurrence d'une macro avec Rename en appuyant sur Maj+F6.

Plusieurs nouvelles fonctionnalités

JavaScript

standalone: true

v-if/else

moduleSuffixes

typesVersions

JetBrains annonce la sortie de RubyMine 2022.2, la deuxième mise à jour majeure de cette année pour son EDI pour le développement Web avec Ruby et Ruby on Rails. Cette version apporte un bon lot de nouveautés y compris une prise en charge améliorée de Rails, RBS, du débogueur, YARD, et plusieurs nouvelles fonctionnalités.Les développeurs Rails peuvent maintenant cliquer sur les liens pour les référencesetpour accéder aux fichiers correspondants.RubyMine prend désormais en charge la recherche d'URL Rails. Il vous suffit de taperdans la boîte de dialoguepour rechercher un fichier contenant l'URL souhaitée et y accéder. Vous pouvez également utiliser un raccourci clavier :JetBrains a introduit la saisie semi-automatique pour les requêtes HTTP. Vous pouvez donc remplir automatiquement les URL Rails et accéder à leursassociées. Les suggestions de saisie semi-automatique affichent également les types de requêtes HTTP disponibles.La nouvelle fenêtre d'outil Endpoints fournit une vue agrégée des API client et serveur utilisées dans votre projet. La fenêtre d'outil peut vous aider lors du développement de microservices et pour la communication backend-frontend.Vous n'avez plus besoin de taper manuellement les balises HTML ouvrantes lorsque vous modifiez des fichiers. Commencez simplement à taper le nom d'une balise HTML et RubyMine fournira la suggestion de saisie automatique appropriée. Appuyez sur la touche Tab pour compléter automatiquement la balise puis continuez à modifier son contenu.Dans cette version, JetBrains a continué à améliorer sa prise en charge de RBS. À partir de cette version, l'analyse du code de RubyMine vérifie désormais les modificateurs de visibilité publique et privée inline pour déterminer la visibilité des déclarations d'attributs et de méthodes. JetBrains a également ajouté des modificateurs de visibilité par méthode à la vue de la structure.Auparavant, JetBrains ne fournissait des types pour un objet que si sa classe comportait une signature RBS. En l'absence de signature RBS correspondante, il n'était possible de récupérer que les types de méthodes deL'éditeur de logiciels pour développeurs a amélioré l’inférence de type pour les classes inconnues. Ainsi, RubyMine va maintenant rechercher les types pour les méthodes de tous les ancêtres connus de Ruby, et non seulement pourJetBrains a amélioré le débogueur de RubyMine pour qu'il gagne en robustesse pour Ruby 3 ou version ultérieure. Vous devez maintenant pouvoir déboguer votre code écrit dans Ruby 3 ou une version ultérieure sans problème majeur tout en utilisant toutes les fonctionnalités fournies dans l'interface utilisateur graphique, comme parcourir le code pas à pas, évaluer des expressions, etc.JetBrains a également résolu des problèmes dans les implémentations précédentes du débogueur. Ainsi, si vous exécutez une version de Ruby antérieure à 3.0, vous devez également être en mesure de déboguer votre code dans RubyMine. Aucune action supplémentaire n'est requise, car l'EDI suggère automatiquement une implémentation de débogueur appropriée.À partir de la version 2022.2, RubyMine reconnaît les extensions de macro YARD et fournit une assistance générale pour leur codage.Notez que RubyMine ne prend pas en charge les macros « attach » en raison de problèmes de performances potentiels.Vous allez découvrir le nouvel aspect des commentaires et balises YARD lors de leur rendu dans l'éditeur. JetBrains a réorganisé l'indentation et les styles pour uniformiser la documentation du code à l'intérieur de l'EDI.RubyMine utilise des configurations run/debug pour exécuter, déboguer, déployer et tester votre code. Dans cette version, l'EDI vient avec une nouvelle fonctionnalité pour exécuter et déboguer le fichier actuellement ouvert dans l'éditeur.Les fonctions d'analyse du code, telles que la navigation entre les entités, la refactorisationet, fonctionnent désormais pour les variables locales correspondant à un schéma.Cette version ajoute une nouvelle option pour quitter la continuité du commentaire de ligne en appuyant sur Entrée. Utilisez Maj+Entrée pour insérer une ligne de commentaire vide. Vous pouvez activer ou désactiver cette option dansJetBrains inaugure un raccourci clavier qui modifie la taille de police partout dans l'éditeur. Pour augmenter la taille de la police, appuyez sur Alt+Maj+Point. Pour la diminuer, appuyez sur Alt+Maj+Virgule.Si vous utilisez différentes versions de Ruby pour différents projets, vous pouvez maintenant modifier les noms des interpréteurs dans les paramètres du SDK Ruby. JetBrains a ajouté cette fonctionnalité pour vous aider à améliorer la lisibilité des divers SDK et à éviter toute confusion lors de leur choix.Vous pouvez maintenant ouvrir votre fichier Gemfile et ajouter la gemme RuboCop directement à partir de la fenêtre d'outil Notifications. Lorsque vous voyez la suggestiondans la fenêtre d'outil, cliquez surVous pouvez maintenant choisir si vous voulez que RubyMine insère automatiquement des parenthèses lors de la saisie semi-automatique du code ou non. Pour activer l'insertion automatique des parenthèses, accédez àet cocher la caseJetBrains a activement travaillé sur la prise en charge d'Angular 14 dans RubyMine. L'ajout le plus important apporté dans cette version est la prise en charge des composants autonomes Angular. RubyMine reconnaît désormais correctement les composants, directives et canaux signalés parLa prise en charge de Vue 3 par JetBrains a pris du retard en ce qui concerne certaines des dernières mises à jour de Vue. L'éditeur de logiciels propose plusieurs améliorations pour résoudre ce problème, bien que certaines, comme la prise en charge de Vite, aient déjà été incluses dans les mises à jour mineures de la v2022.1. RubyMine 2022.2 comporte également quelques correctifs. À titre d'exemple, il comprend le resserrement de type dans les directivesRubyMine 2022.2 est fourni avec TypeScript 4.7, et prend en charge de nouvelles fonctionnalités de langage commeet ESM dans Node.js. Il insère automatiquement l'extension .js dans l'instruction import si le module est défini sur node16 ou nodenext dans votre fichier. De plus, RubyMine prend en charge le champdans les fichiersCette version retire la prise en charge de certaines technologies et fonctionnalités plus anciennes, à savoir Rails 3, RCov gem, le type de configuration d'exécution JRuby ainsi que les serveurs de préchargement Zeus, Spork et Nailgun.