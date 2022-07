Frameworks et Technologies

Outils de développement intégrés

Éditeur

Expérience utilisateur

Une amélioration significative des performances permettant un fonctionnement plus rapide et plus fluide de l'EDI.

Meilleure sécurité, car JBR17 est basé sur le dernier OpenJDK LTS.

Meilleures performances de rendu sur macOS, car JetBrains Runtime 17 exploite l'API Metal.

Accessibilité accrue sur macOS, car JBR17 offre une intégration avec le lecteur d'écran VoiceOver.

Utilisation de l'API Vector conçue pour exprimer des calculs vectoriels qui se compilent au moment de l'exécution en instructions vectorielles sur les architectures de processeur prises en charge, permettant ainsi d'atteindre des performances supérieures aux calculs scalaires équivalents.

WebStorm 2022.2, la deuxième mise à jour majeure de l'année de l'EDI de JetBrains pour les développeurs JavaScript, est disponible. Cette version vient avec un bon lot de nouvelles fonctionnalités, incluant la prise en charge des composants Angular autonomes, des mises à jour pour Vue 3, la prise en charge de TypeScript 4.7, l'intégration des workflows de développement à distance, un nouveau moyen d'exécuter le fichier en cours, et bien plus. Nous présentons dans la suite les principales nouveautés et améliorations de WebStorm avec plus de détails.JetBrains a activement travaillé à la prise en charge d'Angular 14 dans WebStorm. L'ajout le plus important apporté dans cette version est la prise en charge des composants Angular autonomes. WebStorm reconnaît désormais correctement les composants, directives et canaux signalés parWebStorm 2022.2 améliore la prise en charge de Vue 3. À titre d'exemple, il comprend maintenant le resserrement de type dans les directives. En outre, la prise en charge de Pinia, la solution de gestion d'état recommandée par l’équipe Vue, qui fonctionne comme un entrepôt global, a été améliorée. La saisie semi-automatique et la résolution fonctionnent désormais dans Vue avec la bibliothèque Pinia et vous pouvez accéder aux propriétés d'état et aux actions définies dans l'entrepôt.WebStorm 2022.2 est fourni avec TypeScript 4.7 et prend en charge de nouvelles fonctionnalités de langage commeet ESM dans Node.js. Il insère automatiquement l'extension .js dans l'instruction d'importation siest défini suroudans votre fichier. En outre, WebStorm prend en charge le champdans les fichiersLe support à long terme d'AngularJS étant finalement interrompu, JetBrains n'assurera plus de maintenance active pour ce framework dans WebStorm. L'éditeur de logiciels pour développeurs va concentrer exclusivement sur la prise en charge d'Angular. La prise en charge d'AngularJS restera disponible dans WebStorm et les autres EDI JetBrains, soit directement, soit via le plugin Angular and AngularJS.JetBrains a supprimé la prise en charge automatique des technologies suivantes, qui n'étaient pas utilisées activement : Cordova and PhoneGap, Meteor, Spy-js, XPathView and XSLT. Leur prise en charge reste disponible via des plugins indépendants. Vous pouvez les installer viaLa prise en charge des workflows de développement à distance est maintenant directement disponible en Bêta. Vous pouvez vous connecter à une machine distante sur laquelle s'exécute un backend d'EDI et travailler sur un projet qui s'y trouve comme s'il était sur votre machine locale. Pour commencer, cliquez sur l'ongletsur l'écran d'accueil de WebStorm.Dans cette version, JetBrains a apporté plusieurs améliorations pour le travail avec Docker. Désormais, WebStorm se connecte automatiquement à Docker lorsque vous redémarrez l'EDI. L'EDI vient aussi avec une nouvelle actionet l'intégration avec Colima et Rancher.WebStorm 2022.2 prend en charge les connexions WebSocket. JetBrains a également ajouté la prise en charge des requêtes GraphQL, ce qui permet d'envoyer des requêtes GraphQL sur des protocoles HTTP et WebSocket. En outre, vous pouvez maintenant sélectionner un environnement d'exécution à partir d'une icône de la gouttière avant de l'exécuter.WebStorm offre maintenant l'intégration avec JetBrains Space, la solution tout-en-un pour les équipes de développement logiciel. Vous pouvez ainsi connecter l'EDI à votre organisation dans Space afin de visualiser et cloner des référentiels de projets, rédiger des scripts complexes utilisant les API de Space et réviser le code des membres de votre équipe.Lorsque vous effectuez un zoom avant ou arrière sur votre code dans l'éditeur, vous pouvez maintenant voir un indicateur qui affiche la taille de police actuelle et propose une option pour rétablir la valeur par défaut.Un raccourci clavier permet maintenant de modifier la taille de la police dans l'ensemble de l'éditeur. Il suffit d'appuyer sur Alt+Maj+. pour augmenter la taille de la police et sur Alt+Maj+, pour la réduire.WebStorm fournit des dizaines d'inspections qui détectent et vous signalent les problèmes dans votre code. Dans cette version 2022.2, JetBrains a amélioré la configuration de la mise en évidence dans l'éditeur pour ces inspections. Allez dans, recherchez l'inspection dont vous avez besoin et modifiez-en la valeur sousLorsque l'un de vos fichiers est détecté en texte brut et que sa mise en évidence n'est pas correcte, WebStorm suggère maintenant de réinitialiser l'association potentiellement indésirable du type de fichiers directement depuis l'éditeur, sans passer parpour configurer manuellement les types de fichiers.Vous pouvez maintenant accéder directement à vos paramètres de saisie semi-automatique à partir de la fenêtre contextuelle de saisie semi-automatique dans l'éditeur chaque fois que vous devez modifier le fonctionnement de la saisie semi-automatique.Les fichiers JSON et YAML comportent maintenant des références web insérées automatiquement dans les valeurs commençant par http:// et https://. Vous pouvez ouvrir ces liens dans un navigateur web en utilisant Ctrl+B.JetBrains a ajouté une option permettant de désactiver la fermeture automatique des commentaires de bloc lorsque vous appuyez sur la touche Entrée. Vous trouverez cette option dansLes configurations d'exécution vous permettent d'exécuter, de déboguer et de tester votre code. JetBrains a ajouté une optionpour faciliter la prise en main pour les nouveaux utilisateurs. Cliquez sur le bouton correspondant à sa droite. WebStorm utilisera le type de configuration d'exécution le mieux adapté au fichier actuel, comme si vous exécutiez ce fichier à partir du menu contextuel.Si vous travaillez sur macOS, vous pouvez maintenant fusionner toutes les fenêtres de projet ouvertes en une seule fenêtre, en les transformant en onglets. Pour effectuer cette action, allez dansdans le menu principal.JetBrains a amélioré l'affichage de la barre de progressionsur l'écran d'accueil de WebStorm : elle s'affiche maintenant directement dans la liste, pour plus de clarté et de facilité d'utilisation.L'éditeur de logiciels pour développeurs a modifié l'environnement d'exécution de JetBrains Runtime 17 (JBR17). Cela aura les effets suivants :La boîte de dialoguedispose d'un nouveau champ de description, que vous pouvez appeler avec Alt+F3, afin d'ajouter une description à vos signets mnémoniques.La vidéo ci-dessous (avec des sous-titres en français) résume les principales nouveautés et améliorations dans WebStorm 2022.2.