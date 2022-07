Space On-Premises pour Docker Compose pour lancer un environnement de test rapidement.

Space On-Premises pour Kubernetes, pour des installations plus importantes et évolutives.

Pourquoi choisir la version On-Premises de Space ?

Space On-Premises pour Docker Compose

Space On-Premises pour Kubernetes

Limitations de la phase Bêta et de la licence gratuite

Le forfait Free gratuit (jusqu’à 10 utilisateurs)

Le forfait Organization

Le forfait Entreprise

Gestion des versions On-Premises

Migration depuis Space Cloud

Parité des fonctionnalités avec Space Cloud

L’hébergement Git

Les révisions de code

L’intégration avec les EDI JetBrains

Les tickets

Les tableaux de bord des tickets

Les documents

La gestion des paquets

Les Chats

Les clients mobiles

Le client Desktop

La gestion d’équipe

Les calendriers

L’automatisation : la version On-Premises vous permet de connecter uniquement des workers externes.

Les environnements de développement ne sont pas pris en charge dans la version Bêta. JetBarins prévoit de les prendre en charge ultérieurement dans la version publique.

JetBrains annonce l’ouverture du programme Bêta de Space On-Premises. Comme son nom l'indique, il s'agit de la version sur site de Space, la solution de collaboration tout-en-un et extensible de JetBrains, pour le développement logiciel, la gestion des projets et des équipes et la communication. Cette version vous donne la possibilité d’assurer entièrement la gestion, la maintenance et la mise à niveau de Space vous-même.Le programme Bêta de Space On-Premises s’adresse aux entreprises qui souhaitent disposer d’un contrôle total sur leurs données. Pour l’installer, elles peuvent choisir l’une des deux options suivantes :Space est une plateforme de développement complète pour les équipes et les projets logiciels. Elle fournit l’hébergement Git, les révisions de code, l’automatisation, le CI/CD, les paquets, les tickets et documents, les canaux de conversations par chat et les calendriers – le tout directement intégré et accessible au même endroit.Avec la version On-Premises de Space, vous bénéficiez d’un contrôle total sur vos données, ainsi que sur la maintenance et sur les mises à niveau de la plateforme Space. En tant que solution extensible et évolutive, Space On-Premises vous offre davantage de flexibilité et vous permet d’adapter la plateforme pour répondre au mieux à vos besoins.L’utilisation de Space On-Premises est entièrement gratuite pendant toute sa phase Bêta. JetBrains proposera ensuite un forfait gratuit pour un maximum de 10 utilisateurs.Dans le cadre du programme Bêta, vous pouvez choisir entre deux options pour essayer la version On-Premises de Space avant de passer à une expérience de cluster complète. Voyons maintenant plus en détail quelles sont ces options d’installation.Space On-Premises pour Docker Compose est un moyen simple et léger de définir et d’exécuter Space On-Premises sur un seul hôte Docker.Avec Compose, vous utilisez un fichier YAML pour configurer les services de votre application. Ensuite, une seule commande suffit pour créer et démarrer tous les services de votre configuration.JetBrains vous recommande cette option d’installation si vous souhaitez simplement faire un essai rapide de Space On-Premises.Space On-Premises s’exécute dans un cluster Kubernetes. Le cluster lui-même peut être local ou distant, et hébergé sur site – sur Amazon (EKS), Google (GKE) ou Azure (AKS).Space On-Premises utilise Kubernetes comme fournisseur de ressources, c’est donc Kubernetes qui définit le contexte du système pour Space On-Premises.Cette option d’installation vous permet d’obtenir une expérience de Space reproductible dans tout environnement que vous contrôlez. Vous devez toutefois vous assurer d’avoir suffisamment d’expérience dans la configuration de Kubernetes car cette étape ne fait pas partie du processus d’installation de Space On-Premises.Space On-Premises Bêta est fourni via une licence gratuite valable jusqu’au 31 janvier 2023. JetBrains prévoit de maintenir le programme Bêta gratuit pour un durée de 3 à 6 mois.Actuellement, la licence Bêta gratuite donne accès au forfait Organization. Elle est limitée à 1000 utilisateurs et 50 workers d’automatisation simultanés.Lorsque la version publique de Space On-Premises sera disponible, au cours du 4e trimestre 2022, JetBrains proposera trois forfaits :Les forfaits payants seront facturés annuellement par utilisateur, à partir de 25 $ par personne et par mois. Les fonctionnalités de Space On-Premises dont les utilisateurs bénéficient varient en fonction du forfait choisi, de la même manière qu’avec Space Cloud.Actuellement, Space On-Premises est disponible en version 2022.1. JetBrains prévoit de publier des correctifs pour la version Bêta actuelle aussi souvent que possible. Les mises à jour seront mises à disposition dans l’interface utilisateur de Space.Suite au lancement de la version publique, prévu au cours du 4e trimestre 2022, JetBrains envisage de publier trois versions majeures de Space On-Premises par an, ainsi que des correctifs de bugs réguliers. Cependant, si vous souhaitez pouvoir tester les fonctionnalités de Space les plus récentes dès leur mise à disposition, l'éditeur de logiciels pour développeurs vous invite à essayer les builds EAP (un nouveau build est disponible chaque mois).La migration de Space Cloud vers Space On-Premises n’est pas prise en charge pour le moment. JetBrains sait cependant qu’il s’agit d’un point important pour ses clients et travaille à la future prise en charge d’un parcours de migration.La plupart des fonctionnalités de Space qui ne nécessitent pas d’hébergement côté JetBrains sont automatiquement disponibles dans Space On-Premises, notamment :Il y a toutefois quelques différences entre les versions Cloud et On-Premises, notamment :Space On-Premises étant en version Bêta, il est possible que certaines fonctionnalités ne fonctionnent pas encore parfaitement, vos retours d’expérience sont donc particulièrement importants.La version Bêta de Space On-Premises est disponible pour tous. Si vous souhaitez l’essayer, vous pouvez la télécharger dès maintenant.