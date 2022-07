Améliorations du suivi du temps

Option intégrée pour l’importation à partir de Google Sheets

Mise en forme par couleurs pour vos tickets et articles

Ce n’est pas tout !

JetBrains a annoncé la disponibilité de YouTrack 2022.2, son logiciel de gestion de projet et de suivi des tickets. Cette version apporte un ensemble d’améliorations significatives pour les actions relatives au suivi du temps. Elle fournit des feuilles de temps pour les groupes de travail et des attributs personnalisés pour les éléments de travail. De plus, vous pouvez désormais migrer vos tickets vers YouTrack à partir de Google Sheets et de fichiers CSV et XLSX grâce à une nouvelle fonctionnalité d’importation intégrée, utiliser la mise en forme avec des couleurs pour vos articles et tickets, et passer l’interface utilisateur de l’application YouTrack Mobile dans l’une des neuf langues officielles. Et YouTrack est maintenant disponible en italien et en ukrainien !Dans sa version précédente, JetBrains a évoqué des fonctionnalités de suivi du temps. L’approche de YouTrack en matière de suivi du temps s’articule principalement autour de trois éléments : estimation, éléments de travail et temps passé.Un élément de travail est une entrée qui décrit un travail effectué pour une tâche. Il contient des informations sur l’auteur, la date, la durée et le type de travail, ainsi qu’un champ commentaires facultatif. Par exemple, un élément de travail peut décrire les 4 heures de développement que vous avez effectuées hier. Les éléments de travail sont ajoutés aux tickets et un ticket peut comporter plusieurs éléments de travail avec différents auteurs, types et durées.Le champ « Temps passé » d’un ticket contient les durées de tous les éléments de travail enregistrés pour ce ticket.Ci-dessous, les mises à jour qui ont été ajoutées dans cette version.En passant en revue les commentaires de nos utilisateurs sur nos fonctionnalités de suivi du temps, JetBrains a constaté qu’une fonctionnalité manquait à de nombreuses équipes : la possibilité de fournir des détails supplémentaires pour chaque élément de travail.YouTrack vous permet désormais de créer des attributs personnalisés pour les éléments de travail. Vous pouvez les utiliser, par exemple, pour spécifier l’endroit où le travail a été effectué (afin de calculer correctement les frais de déplacement), pour sélectionner les taux d’heures supplémentaires ou pour indiquer le temps passé comme facturable. À vous de voir. Vous pouvez nommer les attributs personnalisés comme vous le souhaitez et les gérer séparément pour chaque projet.Au moment d’indiquer le temps qu’ils ont passé sur une tâche, les membres de votre équipe choisissent parmi les attributs pertinents proposés pour le projet en question. Ces informations seront disponibles dans les tâches, les feuilles de temps et les rapports sur le suivi du temps.Les feuilles de temps sont là pour vous aider à gérer les activités de suivi du temps. Que ce soit pour un utilisateur spécifique ou pour un projet entier, vous pouvez toujours voir le temps total passé, présenté sur une page. Dans YouTrack 2022.2, JetBrains a ajouté un onglet supplémentaire à la page Feuilles de temps : les groupes de travail. Cet onglet est particulièrement utile pour suivre efficacement le temps passé par les équipes interfonctionnelles et les groupes de travail ad hoc. Vous pouvez créer autant de groupes que nécessaire en combinant les membres de votre équipe et les groupes et équipes YouTrack existants.Désormais, avec trois types de feuilles de temps disponibles, vous pouvez choisir la vue qui vous convient le mieux. Vous pouvez par exemple créer des rapports de facturation pour des clients externes ou collecter des statistiques de performances d’équipe pour une analyse interne.JetBrains a ajouté la prise en charge de l’importation des données des tickets à partir de Google Sheets. Vous pouvez donc importer efficacement des tickets à partir de n’importe quel outil de suivi exportant des données dans un format compatible, notamment CSV et XLSX. Vous pouvez également utiliser la fonction d’importation à partir de Google Sheets pour importer des tickets par lot.Savez-vous quelle couleur est considérée comme le « nouveau noir » ? C’est à est vous d’en décider ! Utilisez les nouveaux outils de sélection de l’éditeur de texte enrichi pour modifier la couleur de votre texte ou le mettre en surbrillance. Il est ainsi plus facile d’attirer l’attention sur les parties les plus importantes de vos annonces ou de vos demandes de fonctionnalités.JetBrains a aussi ajouté une option qui permet de modifier vos images directement à partir de l’éditeur de texte enrichi. Vous pouvez recadrer, mettre en évidence, dessiner ou flouter des images afin de rendre vos tickets et articles plus descriptifs.Grâce aux contributions du projet de traductions communautaire de JetBrains, YouTrack est maintenant disponible en italien et en ukrainien. Dans les paramètres de son profil, chaque utilisateur peut donc choisir parmi 15 langues au total, notamment l’anglais, les traductions officielles en allemand, chinois, coréen, espagnol, français, japonais, portugais brésilien et russe, et les traductions en hébreu, hongrois, polonais et tchèque provenant de la communauté.L’application mobile YouTrack propose désormais elle aussi une interface utilisateur localisée. L’application est automatiquement préconfigurée dans la langue officielle sélectionnée dans votre instance principale de YouTrack.