Ce que vous allez apprendre

Apprendre comment faire une requête, mettre à jour et supprimer des données avec des opérateurs SQL de base.

Travailler avec MySQL, la base de données open source la plus populaire au monde.

Découvrir comment extraire et traiter les données pertinentes d’un ensemble de données.

Apprendre comment utiliser les fonctions SQL dans le cadre de tâches concrètes.

Et ensuite ?

Aujourd’hui, tout le monde ou presque travaille avec des données, sous une forme ou une autre. Les feuilles de calcul ont pris une place de plus en plus importante dans notre travail et les bases de données sont devenues des éléments cruciaux pour les entreprises. Mais au-delà du volume de données dont on dispose, il est essentiel de savoir comment les exploiter et en extraire des informations pertinentes. C’est pourquoi la maîtrise des requêtes SQL est aujourd’hui une compétence indispensable pour les fonctions de data scientist, développeur, marketeur, et bien d’autres. De plus en plus d’entreprises cherchent à recruter des personnes compétentes dans ce domaine pour la gestion de leurs bases de données.Pour aider à répondre à ce besoin, JetBrains a ajouté à JetBrains Academy un nouveau parcours de formation qui permet d’acquérir cette compétence très demandée : SQL Fundamentals.L’une des structures de base de données les plus courantes est la base de données relationnelle et le langage SQL permet de communiquer avec ce type de base de données. Le parcours de formation SQL Fundamentals vous propose d’apprendre le langage SQL en 8 heures seulement. Dans le cadre de ce parcours, vous allez plus particulièrement :Ce module inclut un plan d’études personnalisé qui comprend plus de 30 sujets de cours. Vous pouvez immédiatement mettre en pratique les connaissances théoriques acquises, afin de vérifier que vous les avez bien comprises et que vous maîtrisez chaque sujet.Presque tous les emplois dans le domaine des données requièrent de maîtriser SQL afin de pouvoir travailler avec les informations issues des bases de données d’une entreprise ou organisation. Il s’agit sans doute de la compétence la plus recherchée par les recruteurs pour ce type de postes. Le parcours de formation SQL Fundamentals vous permet aussi de mieux comprendre les différents aspects de ces métiers et de voir si cela vous correspond. Hormis les métiers spécialisés dans les données, la connaissance de SQL vous sera utile dans d’autres domaines tels que la gestion de produits, le marketing, la recherche ou la comptabilité.À l’issue du parcours, vous recevrez un certificat d’achèvement personnalisé. Vous pouvez le télécharger à tout moment dans votre profil JetBrains Academy et l’ajouter à votre CV ou à votre profil LinkedIn.