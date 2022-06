La possibilité de redimensionner les sorties d'image

La vue Merge pour les notebooks Jupyter

L'intégration du plugin Diagrams

[Éditeur] De nouvelles actions de copier-coller de cellule dans la barre d'outils

L'amélioration de l'apparence des sorties texte dans la console Python

Sorties d'image redimensionnables

Vue Merge pour les notebooks Jupyter

Plugin Diagrams

Éditeur : nouvelles actions de copier-coller de cellule dans la barre d'outils

Affichage amélioré des sorties texte dans la console Python

C'est au mois d'avril que JetBrains a annoncé la sortie de DataSpell 2022.1, la première mise à jour majeure de l'année de son nouvel EDI pour la science des données. Dans cette version, l'éditeur de logiciels pour les développeurs a introduit la prise en charge de JupyterHub 2.0, la possibilité de copier des fichiers vers des serveurs Jupyter distants, la complétion dans l'environnement d'exécution et une visite guidée de DataSpell pour les nouveaux utilisateurs.La prochaine version majeure est en plein développement et vous pouvez déjà essayer les dernières fonctionnalités de l'EDI pour la science des données. JetBrains a en effet publié la première build du programme d'accès anticipé (EAP) à DataSpell 2022.2. Les nouveautés portent notamment sur :Vous pouvez télécharger la version EAP à partir de site Web officiel de l'EDI, l'obtenir à partir de l'application gratuite Toolbox ou utiliser des snaps si vous utilisez Ubuntu. Mais déjà, examinons de plus près les mises à jour incluses dans cette première version EAP.Avec DataSpell 2022.2, vous pouvez redimensionner les sorties d'image en faisant simplement glisser la bordure inférieure de la sortie. Cela devrait améliorer la lisibilité de ces sorties.JetBrains travaille sur l'amélioration de l'expérience VCS pour les notebooks Jupyter. La vue Diff, qui affiche les différences visuelles côte à côte entre les notebooks, a par exemple été implémentée plus tôt dans DataSpell 2021.3. L'éditeur de logiciels a maintenant ajouté la possibilité de fusionner visuellement des notebooks avec la boîte de dialogue Merge. Dans DataSpell 2022.2, vous pourrez facilement voir les modifications apportées à vos notebooks (y compris les images) avant de les fusionner.JetBrains a intégré le plugin Diagrams dans DataSpell 2022.2. Vous pourrez maintenant afficher la structure de la base de données et visualiser les relations entre les objets de la base de données avec lesquels vous travaillez. Pour créer un diagramme, allez dansou utilisez le raccourci Alt+Maj+Cmd+U.Comme vous le savez peut-être, DataSpell vous permet de formater votre code Python en un ensemble de cellules exécutables et d'exécuter chaque cellule séparément.Avec la version 2022.2, vous pourrez couper, copier et coller des cellules avec les actions respectives (boutons et icônes) directement depuis la barre d'outils de l'éditeur. Ces actions seront également disponibles à partir de la barre d'outils de l'éditeur Jupyter.JetBrains travaille à améliorer la lisibilité des données dans la console Python. Auparavant, DataSpell pouvait afficher les sorties image et tableau directement après le code exécuté, mais les sorties texte pouvaient toujours être attachées au bas de la console, ce qui prêtait à confusion. La version 2022.2 apportera un affichage plus convivial pour ces sorties de texte dans la console Python.C'est à peu près l'essentiel de la première version EAP de DataSpell 2022.2. Vous êtes invités à essayer les nouvelles fonctionnalités et partager votre expérience avec JetBrains. Cela va permettre d'améliorer les prochaines versions EAP avant la version finale de DataSpell 2022.2.