Installation de Docker

Planification des notebooks

Onglet Computation

Collaboration sur les fichiers joints

Amélioration de l'intégration des bases de données

Autres améliorations

Ajout d'une option d'arrêt d'activité de 24 heures pour les calculs en arrière-plan.

Ajout de codes cadeaux pour les instances et le stockage.

Amélioration des performances générales, en particulier lors du travail avec de grands DataFrames et de l'utilisation de l'onglet Statistics ou de la visionneuse de variables.

Amélioration de la sécurité du transfert des mots de passe de la base de données vers le serveur lors du test de la connexion à la base de données.

Amélioration de la stabilité du noyau suite à des erreurs de code non critiques.

Amélioration de la stabilité du noyau lors de l'utilisation de contrôles interactifs en mode réactif.

Correction de l'ouverture des notebooks avec des informations syntaxiques erronées.

Correction de la mise à jour de la valeur de la liste déroulante dans les rapports interactifs.

Datalore est une plateforme de notebooks de science de données axée sur la collaboration et disponible en version community, professionnelle et entreprise. JetBrains a inauguré la première version publique de Datalore (la version 2021.2) il y a environ un an, et depuis, quelques mises à jour ont suivi. La dernière, publiée début avril, a introduit de nombreuses nouveautés, dont le mode Reactive pour les rapports interactifs, de nouveaux contrôles, l'aperçu et la modification de fichiers CSV, des statistiques descriptives prêtes à l'emploi pour les DataFrames, entre autres.JetBrains annonce maintenant la disponibilité de la version 2022.2 de Datalore. Datalore Enterprise 2022.2 vous permet de configurer une installation privée de Datalore en moins de 10 minutes, de planifier des notebooks, de collaborer sur les fichiers joints, de bénéficier d'une meilleure prise en charge des bases de données, et plus encore. Nous présentons ici les principales nouveautés de cette version.La nouvelle installation basée sur Docker vous permet d'exécuter une configuration de base privée de Datalore en moins de 10 minutes. Que ce soit sur AWS, GCP, Azure ou une machine sur site, vous pourrez configurer Datalore en exécutant une seule commande Docker. La connexion des modules d'authentification, la mise en place de forfaits d'utilisation internes et la personnalisation des environnements peuvent s'effectuer progressivement.Vous pouvez utiliser la planification pour exécuter vos notebooks selon un calendrier : toutes les heures, tous les jours, toutes les semaines ou tous les mois. Ainsi, les rapports publiés seront mis à jour régulièrement. Vous pouvez choisir les paramètres de planification à partir de l'interface utilisateur ou utiliser la chaîne CRON. Vous pouvez notifier les collaborateurs du notebook par e-mail en cas de réussite ou d'échec.Vous pouvez accéder en un clic à toutes les options de calcul nécessaires dans la barre latérale de gauche. Configurez depuis ce même emplacement les options de planification, les types de machines et les paramètres du noyau.Bénéficiez d'une expérience entièrement collaborative en modifiant les scripts Python et les autres fichiers joints au notebook avec les membres de votre équipe. Vous pourrez voir les curseurs des collaborateurs dans l'éditeur de la barre latérale droite et actualiser le contenu des fichiers en temps réel.Vous pouvez choisir des schémas de base de données et des tables spécifiques pour les introspections lors de la création d'une connexion de base de données dans Datalore. Cela permet d'accélérer l'introspection initiale et de faciliter la navigation dans les bases de données.Vous pouvez désormais vous connecter à une base de données MS SQL Server directement depuis l'interface de l'éditeur, naviguer vers le schéma et bénéficier de la saisie semi-automatique du code pour les requêtes SQL à l'intérieur des cellules SQL.Dans Datalore, il est maintenant possible d'utiliser des variables (chaînes de caractères, nombres, booléens, listes) définies dans du code Python à l'intérieur des cellules SQL. Cela vous permet de créer des rapports interactifs avec des requêtes paramétrées, de minimiser le code SQL à écrire et de présenter une meilleure interface aux utilisateurs des rapports.