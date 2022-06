la possibilité d'importer plusieurs fichiers CSV ;

L'ordre des tables est maintenant enregistré dans l'éditeur de données.

Le mois de février est de retour dans le sélecteur de date.

Les colonnes binaires avec des types de contenu mixtes sont désormais modifiables.

L'importation CSV n'échoue plus sur la dernière ligne si la dernière valeur est vide et qu'il n'y a pas de nouvelle ligne.

L'extracteur SQL-Insert-Multirow génère maintenant la requête correcte.

La barre de recherche ne masque plus la barre d'outils.

[ClickHouse] MODIFY ORDER BY est pris en charge pour ALTER TABLE .

est pris en charge pour . [SQL Server] L'avertissement condition is always false n'apparaît plus lors de l'affectation de variable.

n'apparaît plus lors de l'affectation de variable. [SQL Server] CHANGETABLE est désormais pris en charge.

est désormais pris en charge. [SQL Server] END CONVERSATION est désormais pris en charge.

est désormais pris en charge. [SQLite] Les tables PRAGMA_TABLE_INFO et PRAGMA_TABLE_XINFO sont résolues.

et sont résolues. [PostgreSQL] Les colonnes sont désormais correctement résolues lors de l'utilisation de CTE avec INSERT INTO.

Il y a bientôt deux mois que JetBrains a annoncé la sortie de DataGrip 2022.1, la première mise à jour majeure de l'année de son EDI pour les développeurs SQL. Dans cette version, l'éditeur de logiciels pour les développeurs a plutôt travaillé pour offrir une meilleure utilisabilité avec de nombreuses évolutions et améliorations allant dans ce sens.La prochaine version majeure est en plein développement et vous pouvez déjà essayer les dernières fonctionnalités de l'EDI pour les développeurs SQL. JetBrains vient en effet de publier la première build du programme d'accès anticipé (EAP) à DataGrip 2022.2. Les changements portent notamment sur :Nous présentons dans la suite les principales nouveautés dans cette première version EAP.Vous pouvez désormais sélectionner plusieurs fichiers CSV et les importer en une seule fois.La nouvelle interface utilisateur de la fenêtre Modify, dont une version de base a été introduite dans la version 2022.1, est devenue l'option par défaut. À partir de la version 2022.2, tous les objets enfants d'une table peuvent être ajoutés et modifiés à l'aide de cette nouvelle interface utilisateur. N'hésitez pas à essayer cette fonctionnalité et partager vos commentaires avec JetBrains.Notez toutefois que l'ancienne interface utilisateur restera disponible tout au long de ce cycle de publication via le menu contextuel.Auparavant, toutes les actions liées aux fonctionnalités de la base de données étaient stockées à quatre endroits différents dans le keymap :Cette structure, certes peu logique, est une conséquence historique du développement de l'EDI.Pour vous aider à voir toutes les actions disponibles, JetBrains a réorganisé la structure et placé toutes les actions dans des groupes sous le groupe parent Base de données.Une portée (scope) dans DataGrip est un groupe de fichiers et dossiers dans un projet. Vous pouvez désormais définir des portées comme sources pour les sources de données DDL. Cela vous permettra de combiner facilement plusieurs dossiers en une seule source de données DDL. Vous pouvez par exemple exclure des sous-dossiers.Pour les utilisateurs de macOS, JetBrains a introduit la possibilité de fusionner toutes les fenêtres de projet ouvertes en une seule, en les transformant en onglets. Cette action est disponible dans le menu Window.Les bases de données Oracle et Vertica peuvent fournir des avertissements si le mot de passe va expirer. DataGrip récupère maintenant ces informations et les affiche après l'activation deLes classements et les charsets sont désormais générés avec le DDL de la table.JetBrains a ajouté 3 nouvelles bases de données à la liste de support de base : DuckDB, Mimer SQL, Apache Ignite.