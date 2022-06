Qodana 2022.1

Les EDI Jetbrains comportent de nombreuses fonctionnalités d'analyse et de qualité de code, mais les flux de travail modernes centrés sur l'intégration continue nécessitent une porte de qualité fiable dans les pipelines de construction, en dehors des EDI. Qodana est un outil pour répondre à ce besoin.Qodana est donc une plateforme de contrôle de la qualité du code qui identifie et suggère des correctifs pour les bogues, les vulnérabilités de sécurité, les duplications et les imperfections directement dans votre système d’intégration et livraison continues.Qodana se compose de deux parties principales : un moteur IntelliJ IDEA sans interface graphique, conçu pour être utilisé dans un pipeline CI comme un outil de «linter» typique, et une interface utilisateur de reporting Web interactive. Qodana est conçu pour faciliter la mise en place de flux de travail pour obtenir une vue d'ensemble de la qualité du projet, définir des objectifs de qualité et suivre l'avancement de ceux-ci. Il est possible d'ajuster la liste des vérifications appliquées au projet et inclure ou supprimer des répertoires de l'analyse.Qodana prend en charge GitHub Actions, GitHub App, GitLab CI/CD, TeamCity et Jenkins mais aussi une extension pour Azure Pipelines afin de garantir la meilleure qualité de code au sein du système de CI/CD que vous utilisez.JetBrains a annoncé la disponibilité d'une mise à jour majeure de sa plateforme de contrôle de la qualité du code : Qodana 2022.1.était un linter supplémentaire qui devait être configuré séparément des linters principaux. Avec cette mise à jour, il est désormais fourni directement avec Qodana. JetBrains a également ajouté plusieurs nouvelles inspections pour les linters PHP et JVM.Les pénalités légales et de conformité relatives aux licences non valides ou utilisées de manière inappropriée dans votre code peuvent être extrêmement coûteuses. Qodana permet d’analyser les dépendances dans votre référentiel de code pour vérifier les licences et identifier les sources de problèmes potentiels.Cette nouvelle version de Qodana simplifie l’audit de licences de vos projets et l’intègre dans votre pipeline de CI/CD. La nouvelle fonctionnalité License audit est disponible pour tous les linters, notamment pour Python, Java, Kotlin, PHP et JavaScript.Pour activer License audit, ajoutez les lignes suivantes dans le fichierà la racine de votre projet :Si avez besoin d’ignorer l’une des dépendances de votre projet, ajoutez les lignes suivantes :Cette version de Qodana inclut toutes les nouvelles inspections de PhpStorm 2022.1 et les ajoute à votre pipeline avec les linters PHP de JetBrains. PhpStorm est fourni avec Qodana, par conséquent, lorsque Qodana vous signale un problème dans votre code, vous pouvez ouvrir la notification directement dans votre EDI et examiner le code concerné.Le comportement deet la fusion avec l’opérateurfonctionnent différemment en PHP. L’opérateur ne remplace pas la valeur si la clé est dupliquée. Comme cela peut être source de confusion et de bugs, Qodana for PHP met désormais ce type de cas en évidence.Lors de l’ajout d’un élément à un tableau, il n’est pas nécessaire de spécifier explicitement l’index. Qodana for PHP peut vous prévenir en cas d’appelredondant.PHP dispose d’un opérateur d’exponentiationdepuis la version 5.6. Qodana for PHP suggèrera un correctif rapide directement dans PhpStorm (Alt+Entrée) afin de remplacer les anciens appelspar l’opérateurLes propriétés privées avec accès en lecture seule dans une classe peuvent être déclarées avec l’indicateur. Qodana for PHP suggérera de mettre à jour la déclaration de propriété.Depuis PHP 8.1, il est possible de déclarer les constantes de classes comme finales. C’est pourquoi Qodana for PHP vous avertit des constantes qui ne sont pas héritées et vous suggère de leur ajouter un modificateur final. Avec l’intégration de PhpStorm, vous pouvez basculer rapidement vers l’IDE pour corriger le problème.Cette inspection met en évidence les appels de fonction appartenant à la famille rand pour lesquels l’argument max peut être inférieur à l’argument min. Par exemple, appeleréquivaut à appeler, maisest strict sur l’ordre de ses arguments.Qodana for PHP vous avertira si vous essayez d’accéder à une méthode privée ou finale sur un objet factice.Cette nouvelle inspection signale les modificateurs qui sont utilisés dans les modèles d’expressions régulières mais n’affectent pas la correspondance :Cette inspection signale les utilisations du modificateur, qui est obsolète dans les versions PHP 7.0 et plus récentes.Cette version ajoute également de nouvelles inspections provenant d’IntelliJ IDEA 2022.1 dans Qodana for JVM. L’intégration avec IntelliJ IDEA permet d’ouvrir le code erroné directement dans l’EDI pour apporter un correctif rapide.Voyons les inspections les plus significatives.Qodana for JVM trouve les références qui ne peuvent pas être résolues lors de l’exécution. L’inspection Suspicious back reference vous avertit si la référence arrière ne correspond à aucun texte. Une référence arrière ne peut pas être résolue si le groupe est défini après la référence arrière ou dans une branche différente d’une alternance.Cette inspection signale les constructeurs FileInputStream et FileOutputStream lorsqu’ils peuvent être remplacés par Files.newInputStream() et Files.newOutputStream(), respectivement. Les flux (streams) créés avec les méthodes Files sont généralement plus efficaces que ceux qui sont créés par les constructeurs de flux.Cette inspection trouve les emplacements où plusieurs vérifications d’attributs java.io.File, telles que isDirectory, isFile, lastModified ou length, sont utilisées à la suite. Ces appels peuvent être remplacés par un appel groupé Files.readAttributes. La méthode groupée est généralement plus performante que les vérifications d’attributs multiples .Cette inspection signale les boucles qui peuvent être réduites à un simple appel List.replaceAll().Qodana for JVM signale les appels de journalisation (logging) SLF4J ou Log4j 2, tels que logger.info(\"{}: {}\", key), dans lesquels le nombre de placeholders {} dans le message du logger ne correspond pas au nombre d’autres arguments dans l’appel de journalisation.Cette inspection détecte les expressions régulières qui peuvent être simplifiées.Pour exclure certaines inspections de votre analyse, vous pouvez personnaliser votre profil d’inspection par défaut ou en créer un nouveau. Vous pouvez aussi vouloir appliquer les inspections importantes selon vos directives de codage ou les bonnes pratiques.