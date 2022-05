la prise en charge de l'outil Rector ;

JetBrains lance le programme d'accès anticipé (EAP) à PhpStorm 2022.2. La première mise à jour majeure annuelle de l'EDI pour le développement Web avec PHP a été publiée à la mi-avril avec des améliorations notables. On notait parmi celles-ci la prise en charge des tableaux multilignes et imbriqués, la refactorisation Extract Method directement dans l'éditeur, une meilleure prise en charge des modèles Blade, de WordPress, des génériques en PHP, et bien plus.JetBrains continue dans la même lancée comme en témoigne la première version EAP de PhpStorm 2022.2. Cette version vient avec des nouveautés et améliorations qui portent notamment sur :Nous présentons dans la suite ces nouveautés avec plus de détails.Rector est un outil CLI qui vous aide avec les mises à jour PHP automatiques et les refactorisations de code en masse. C'est un outil très intéressant que JetBrains apporte aujourd'hui à ses utilisateurs avec un support intégré dans PhpStorm.Pour tirer parti de la prise en charge de Rector dans PhpStorm, vous devez d'abord l'installer et le configurer. Ensuite, vous devez créer une nouvelle configuration d'exécution spécifiquement pour lui. Notez que PhpStorm peut le faire automatiquement pour vous. Il suffit de faire un clic droit sur le dossier pour lequel vous voulez utiliser Rector, puis sélectionnerComme vous pouvez le voir, PhpStorm vous donnera une liste de fichiers que Rector modifiera. Vous pouvez ensuite examiner les modifications dans PhpStorm, sélectionner des fichiers et des dossiers individuels, et enfin appliquer toutes les modifications sélectionnées.Étant donné que Rector est une configuration d'exécution, vous avez également la possibilité de le configurer. Allez dansou choisissezdans le menu des actions de recherche :Alternativement, vous pouvez également créer manuellement de nouvelles configurations Rector sur l'écranLorsque JetBrains a annoncé la prise en charge de base des génériques dans PhpStorm en 2021, l'éditeur de logiciels savait qu'il y avait encore beaucoup de travail à faire à l'avenir. Avec cette version EAP, JetBrains a donc fait des progrès significatifs. Jetons un coup d'œil aux améliorations de la prise en charge des génériques.Cette version EAP apporte beaucoup plus d'améliorations aux génériques. Par exemple, PhpStorm prend désormais en charge le typePhpStorm pourra désormais également déduire les types lors des boucles sur des itérables :PhpStorm est désormais capable de déduire des types génériques à partir des valeurs de retour de closures. Cette fonctionnalité est beaucoup utilisée, par exemple, dans les collections Laravel où vous passez une closure à une fonction de collection commeouVous pouvez désormais utiliser des génériques en combinaison avec des traits en utilisant l'annotationPhpStorm gère désormais mieux les méthodes telles queJetBrains va continuer à améliorer sa prise en charge des génériques, alors n'hésitez pas à soumettre un problème lorsque vous rencontrez des cas qui ne sont pas encore pris en charge.Vous pouvez configurer PhpStorm pour insérer automatiquement des virgules de fin dans les listes de paramètres, les listes d'utilisation de closure et les appels de fonction. Allez danspour configurer ces options.JetBrains prend désormais en charge les directivesetdans les composants Blade.Vous pouvez désormais configurer le binaire PHP à utiliser lors de l'exécution d'outils tels que PHP CS Fixer ou PHPUnit. Pour ce faire, allez danset sélectionnez une configuration d'exécution spécifique dans laquelle vous pouvez remplir les options. Vous pouvez choisir un interpréteur, puis configurer des options supplémentaires pour celui-ci si nécessaire.La liste complète des changements apportés à cette version est disponible dans les notes de version.