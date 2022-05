Ce que vous allez apprendre

Construire des programmes JavaScript étape par étape

Utiliser les types de données et les variables

Utiliser les conditions, les cycles et les tableaux

Créer des fonctions de débogage

Écrire un code propre et facile à maintenir

Coder dans WebStorm, l’EDI JavaScript de JetBrains

Les projets que vous réaliserez

Nouveautés à venir

Aujourd’hui, la plupart des sites web contiennent des composants interactifs variés, qu’ils s’agissent de sliders, de galeries web, d’animations, ou de tout autre élément interactif qui s’affiche lorsqu’on appuie sur un bouton. La possibilité de traiter les valeurs saisies par les utilisateurs et la capacité d’envoyer et de recevoir des données des serveurs ne sont que quelques exemples des comportements dynamiques fournis par JavaScript. Il n’est donc pas étonnant que, selon le rapport de l’Enquête 2021 sur l’État de l’Écosystème des Développeurs, JavaScript soit devenu le langage de programmation le plus prisé.Si vous envisagez de vous lancer dans la programmation, JavaScript est un excellent choix pour démarrer. Pour vous aider dans cette démarche, JetBrains propose un nouveau parcours de formation JavaScript for Beginners sur JetBrains Academy.Le parcours commence avec les concepts essentiels de JavaScript, puis vous passerez aux constructions fondamentales du langage, pour terminer par la réalisation de vos propres projets, que vous pourrez publier sur GitHub. Vous allez également acquérir des compétences essentielles, notamment en apprenant à :Vous ne serez jamais seul·e pendant votre formation. En commençant le parcours JavaScript for Beginners, vous rejoignez une communauté de plus de 500 000 étudiant·e·s utilisateurs de JetBrains Academy. Vous pourrez échanger sur ce que vous avez appris, réaliser des tâches ensemble et vous entraider.Ce parcours donne accès à plus de 80 exercices de codage et 100 sujets de cours, et permet de réaliser étape par étape 4 projets concrets de différents niveaux de compétences, dans un environnement d’apprentissage interactif. Voici le contenu de quelques-uns de ces projets :Dans le cadre de ce projet, vous créerez un outil pour aider le zoo local à s’occuper de ses résidents, tout en découvrant les bases de la syntaxe JavaScript et comment travailler avec des variables et des types de stockage de données, comme les listes et les boucles while.Vous écrirez un programme qui permet de convertir une devise en une autre, par exemple des yens japonais en dollars américains. Vous améliorerez vos compétences en programmation JavaScript en utilisant des variables, des conditions, des boucles et des fonctions avancées.Dans ce projet, vous travaillerez sur un simulateur de machine à café. Cette machine utilise des ingrédients ordinaires : du café, du lait et des gobelets. Si quelque chose vient à manquer, vous recevez une notification. La machine sert des expressos, des cappuccinos et des lattes, et fait payer ses utilisateurs pour chaque tasse. En travaillant sur ce projet, vous vous familiariserez avec les fonctions, les boucles et les conditions.À l’issue du parcours, vous recevrez un certificat de réussite personnalisé. Vous pouvez le télécharger à tout moment dans votre profil JetBrains Academy et l’ajouter à votre CV ou à votre profil LinkedIn.Vous pourriez aussi être intéressé·e par le parcours Frontend Developer, afin d’approfondir votre connaissance de JavaScript. En suivant cette formation vous apprendrez à créer des pages web et des applications fonctionnant avec tous les appareils et navigateurs, et connaîtrez tout ce qu’il y a à savoir sur React, l’une des bibliothèques JavaScript les plus utilisées.