A la mi-avril, JetBrains a annoncé la sortie de RubyMine 2022.1, la première mise à jour majeure de cette année pour son EDI pour le développement Web avec Ruby et Ruby on Rails. Au cas où vous l'aurez manquée, cette version a apporté un bon lot de nouveautés et améliorations, y compris la prise en charge des nouvelles fonctionnalités Ruby et RBS, de nouvelles inspections et correctifs rapides, des améliorations de l'expérience utilisateur et bien plus.Un peu plus d'un mois après, JetBrains ouvre le programme d'accès anticipé (EAP) à RubyMine 2022.2. Comme toujours, vous êtes invités à essayer les nouvelles fonctionnalités et faire des retours à JetBrains avant la sortie officielle. Mais avant, nous vous présentons ici les principaux changements dans cette première version EAP.JetBrains a amélioré le débogueur de RubyMine pour le rendre plus robuste pour Ruby 3 et les versions ultérieures du langage. À partir de cette version EAP, vous devriez être en mesure de déboguer votre code Ruby 3 et d'une version supérieure sans aucun problème majeur tout en utilisant toutes les fonctionnalités sophistiquées fournies dans l'interface graphique. L'éditeur de logiciels pour développeurs a également corrigé des problèmes dans les implémentations précédentes du débogueur. Ainsi, si vous utilisez une ancienne version de Ruby (inférieure à 3.0), vous devriez également pouvoir déboguer votre code dans RubyMine sans problème. Aucune action supplémentaire n'est requise, car l'EDI proposera automatiquement une implémentation de débogueur appropriée.JetBrains a effectué des tests internes pour déterminer les performances du nouveau débogueur RubyMine lors de l'exécution d'un simple script Rails en mode débogage. Et l'entreprise a découvert que ses performances sont proches du débogueur natif Ruby 3, sur lequel son nouveau débogueur est basé. Les résultats varient de manière insignifiante en fonction du système d'exploitation, du processeur de la machine et du nombre de points d'arrêt définis.L'important est que, lors du débogage de configurations qui ont deux points d'arrêt ou plus, le nouveau débogueur RubyMine est environ 5 fois plus rapide que le précédent pour Ruby 3, qui utilisait une implémentation open source :Selon les statistiques et enquêtes de JetBrains, le débogueur de RubyMine est l'une des fonctionnalités les plus utilisées par les utilisateurs expérimentés. Ces améliorations devraient donc être très appréciées.Dans cette version, JetBrains a continué à améliorer son support du langage RBS (Ruby Signature). À partir de cette version, les fonctionnalités de code insight de RubyMine vérifient désormais les modificateurs de visibilitéetinline pour déterminer la visibilité des déclarations d'attributs et de méthodes. JetBrains a également ajouté des modificateurs de visibilité par méthode à la vueEn ce qui concerne les autres changements liés à RBS, JetBrains a ajouté un moyen de quitter la poursuite des commentaires de ligne dans RBS en appuyant sur Entrée, ou de continuer à commenter en appuyant sur Maj + Entrée.Vous découvrirez que les fonctionnalités de code insight, telles que la navigation entre les entités, la refactorisationet, fonctionnent désormais pour les variables locales à correspondance de modèle :Les développeurs Rails apprécieront de pouvoir enfin cliquer sur les liens vers les référencesetpour naviguer vers les fichiers correspondants. La même fonctionnalité sera ajoutée très prochainement pour lesLorsque vous créez un nouveau projet dans RubyMine 2022.2, vous verrez que la boîte de dialogueest un peu différente. JetBrains a déplacé quelques champs dans les types de projets, misetdans des champs séparés et ajouté des icônes supplémentaires pour suivre les derniers modèles de conception des outils JetBrains :Si vous utilisez différentes versions de Ruby pour différents projets, vous apprécierez le fait que vous pouvez désormais modifier les noms des interpréteurs dans les paramètres du SDK Ruby. JetBrains a ajouté cette fonctionnalité pour vous aider à rendre divers SDK lisibles par l'homme et à ne pas vous tromper lorsque vous choisissez entre eux :Cette version marque le début de la dépréciation en toute sécurité de certaines technologies et fonctionnalités plus anciennes, à savoir Rails 3, la Rails View, le gem RCov, les serveurs de préchargement Zeus, Spark, Nailgun et le type de configuration d'exécution JRuby.Comme toujours, JetBrains a corrigé un certain nombre de bogues, tels que :Ce sont les principales mises à jour de la première version EAP de RubyMine 2022.2. Vous trouverez la liste exhaustive dans les notes de version. Vous pouvez télécharger la version EAP à partir du site Web de l'EDI, l'obtenir à partir de l'application gratuite Toolbox ou utiliser des snaps si vous utilisez Ubuntu.