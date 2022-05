les diagrammes de classes UML générés pour les classes Swift et Objective-C ;

JetBrains lance le programme d'accès anticipé (EAP) à AppCode 2022.2, la deuxième mise à jour majeure annuelle de son EDI destiné aux plateformes Apple telles que macOS, iOS, watchOS et tvOS, et supportant la programmation en C, C++, Objective-C et Swift. AppCode 2022.2 EAP 1 apporte un certain nombre de nouveautés. On peut citer notamment :Nous vous présentons dans la suite ces nouveautés avec plus de détails.AppCode peut désormais générer et afficher des diagrammes UML pour les classes et les méthodes de votre application. Les diagrammes de classes sont disponibles pour les classes Swift et Objective-C. Pour les ouvrir, vous pouvez effectuer l'une des opérations suivantes :L'action(⌥⇧⌘U) ouvre le diagramme dans un nouvel onglet, tandis que l'action(⌥⌘U) l'ouvre dans une nouvelle fenêtre contextuelle.Le filtrage par visibilité et l'affichage des catégories (comme les méthodes, les propriétés, les types imbriqués, etc.) sont disponibles dans la barre d'outils du diagramme :Vous pouvez utiliser ⌘F12 pour ouvrir la liste des éléments du diagramme et naviguer entre eux :Pour voir les implémentations, utilisez ⌥⌘B.JetBrains prévoit toujours d'apporter d'autres améliorations aux diagrammes UML dans AppCode. Vos commentaires seront donc les bienvenus.AppCode 2022.2 peut désormais générer des initialiseurs pour les acteurs Swift :Les propriétés isolées de l'acteur ne sont plus suggérées lors de la génération automatique d'etdans l'extension d'JetBrains a également corrigé lesetgénérés automatiquement pour l'extension d'afin d'inclure le mot-cléLe formateur Swift supprime les espaces redondants entreetet, et dans certains autres cas. Il respecte également désormais la position des commentaires lors de la modification de l'emplacement des accolades.Le plugin Kotlin Multiplatform Mobile pour AppCode a été mis à jour. Auparavant, AppCode ne fonctionnait qu'avec les projets KMM CocoaPods. Dans cette version, les projets avec le framework KMM attaché via la tâche Gradlesont également pris en charge.L'une ou l'autre approche rendra la résolution croisée de Swift à Kotlin disponible pour les bibliothèques KMM liées. La vue de projet unifiée pour de tels projets affiche correctement les projets Gradle et Xcode dans une arborescence commune.Ce n'est pas la liste exhaustive des changements dans AppCode 2022.2 EAP1. Vous trouverez plus de détails dans les notes de version. Vous pouvez télécharger la version EAP à partir du site Web de l'EDI ou l'obtenir à partir de l'application gratuite Toolbox.