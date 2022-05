Prise en charge de la directive go:linkname

JetBrains vient d'ouvrir le programme d'accès anticipé (EAP) à GoLand 2022.2, la deuxième mise à jour majeure de l'année pour son EDI visant à fournir un environnement ergonomique pour le développement en Go. Si vous n'êtes pas familier avec les EAP, retenez qu'elles vous permettent d'essayer les dernières fonctionnalités et améliorations de GoLand pendant que JetBrains continue à y travailler. Ces versions ne sont pas entièrement testées et peuvent être instables, mais c'est justement pour cela que JetBrains a besoin de votre aide. En testant ces versions et leurs nouvelles fonctionnalités avec vos projets et scénarios réels, vous pouvez aider l'éditeur de logiciels à les peaufiner. De cette façon, lorsque la version finale sera publiée, elle sera plus susceptible de fonctionner sans problème pour vous.Cela dit, quelles sont les nouveautés et améliorations introduites dans cette première version EAP de GoLand 2022.2 ?La directive de compilateurest désormais prise en charge. L'erreur de faux positifa été corrigée.GoLand prend désormais en charge le nouveau tag de buildqui correspond à n'importe quel système Unix ou de type Unix.JetBrains poursuit son travail sur la prise en charge des paramètres de type dans GoLand. Jusqu'à présent, l'éditeur de logiciels pour développeurs a résolu plus de 270 problèmes liés aux génériques. JetBrains a également ajouté plusieurs nouvelles inspections dans la mise à jour 2022.1.1. GoLand rapporte maintenant ce qui suit :Ces inspections sont également disponibles dans cette version EAP.JetBrains a ajouté quelques nouvelles fonctionnalités liées à la documentation qui seront particulièrement utiles si vous débutez dans le langage.Pour chacun des 25 mots-clés Go, GoLand affiche désormais une info-bulle de mot-clé significative décrivant la sémantique du mot-clé pertinent. Les info-bulles contiennent des liens vers la spécification et d'autres ressources pertinentes.JetBrains affiche maintenant les informations de direction de canal. Ces données sont affichées dans des info-bulles à trois endroits : lorsque vous survolez le mot-clé(ici, vous verrez également les informations générales sur le mot-clé lui-même), sur les opérations d'envoi et de réception des canaux et sur toutes les références aux types de canaux.Pour les utilisateurs de macOS, JetBrains a introduit la possibilité de fusionner toutes les fenêtres de projet ouvertes en les transformant en onglets dans une seule fenêtre. Pour ce faire, allez dansLorsque vous effectuez un zoom avant ou arrière sur votre code dans l'éditeur, vous pouvez désormais voir un indicateur indiquant la taille de police actuelle et vous avez la possibilité de revenir à la taille par défaut.Pour pouvoir zoomer avec votre souris, allez danset cochez la case. Choisissez où vous voulez que cette fonctionnalité fonctionne :ou. Vous pouvez également ouvrir la fenêtre des paramètres généraux en cliquant sur l'icône de clé qui apparaît sur la nouvelle barre d'indicateurs.Dans GoLand, vous pouvez créer des signets avec des chiffres (0 à 9) ou des lettres (A à Z). Ceux-ci sont appelés signets mnémoniques. Lorsque vous marquez un fichier ou une ligne avec un signet mnémonique, la lettre ou le numéro correspondant apparaît à côté du fichier ou de la ligne et entouré d'un cadre.JetBrains a intégré un champdans la boîte de dialogueafin que vous puissiez ajouter une description facultative à votre signet. Pour ajouter un signet mnémonique, faites un clic droit sur la gouttière à côté de la ligne que vous souhaitez mettre en signet et choisissez l'option correspondante dans le menu contextuel. Ou vous pouvez utiliser le raccourci ⌥ F3 (Ctrl+F11).JetBrains a mis à jour la façon dont la progression du clonage de référentiel apparaît sur l'écran de bienvenue de l'EDI. C'était une fenêtre séparée. Maintenant, la barre de progression s'affiche directement dans la liste des projets.Vous pouvez désormais désactiver la fermeture automatique des commentaires de bloc lorsque vous appuyez sur la touche Entrée. Pour cela, rendez-vous danset décochez la casedans la sectionVous pouvez désormais accéder aux paramètres de complétion de code à partir du bouton de menu représenté par trois points verticaux dans la fenêtre contextuelle de complétion de code. Les paramètres de complétion de code se trouvent dansAvec l'EAP 2022.2, JetBrains passe de JetBrains Runtime 11 (JBR11) à JetBrains Runtime 17 (JBR17). À partir de cette build, toutes les mises à jour de GoLand 2022.2 seront livrées avec JBR17. Cela aura les effets suivants :Voici présentées les principales nouveautés et améliorations dans GoLand 2022.2 EAP 1. Vous pouvez l'obtenir via l'application Toolbox ou la télécharger depuis le site Web de l'EDI. Vous pouvez aussi utiliser un package snap (pour Ubuntu) ou depuis GoLand, sélectionnerdans