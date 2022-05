Vue 3 : prise en charge de la macro de compilateur withDefaults

Fin du support d'AngularJS

AngularJS ne sera plus activement maintenu dans les EDI JetBrains, ce qui signifie qu'aucun correctif ni aucune fonctionnalité en sont prévus. JetBrains va se concentrer exclusivement sur le support d'Angular.

La prise en charge d'AngularJS sera toujours disponible dans WebStorm et d'autres EDI JetBrains, soit prête à l'emploi, soit via le plugin Angular et AngularJS.

Le plugin AngularJS et Angular est open source et disponible sur GitHub. JetBrains est donc ouvert aux contributions de la communauté.

Indicateur de taille de police lors du zoom

JetBrains Runtime

Une amélioration significative des performances permettant un fonctionnement plus rapide et plus fluide de l'EDI.

Meilleure sécurité, car JBR17 est basé sur le dernier OpenJDK LTS.

Meilleures performances de rendu sur macOS, car JetBrains Runtime 17 exploite l'API Metal.

Accessibilité accrue sur macOS, car JBR17 offre une intégration avec le lecteur d'écran VoiceOver.

Utilisation de l'API Vector conçue pour exprimer des calculs vectoriels qui se compilent au moment de l'exécution en instructions vectorielles sur les architectures de processeur prises en charge, permettant ainsi d'atteindre des performances supérieures aux calculs scalaires équivalents.

Paramètre pour désactiver la fermeture automatique des commentaires de bloc

Accès plus rapide aux paramètres de complétion automatique de code

Champ Description pour les signets mnémoniques

Autres changements notables

La correction d'un problème de génération de code avec Angular Schematics.

La correction d'un problème qui faisait qu'un bloc blanc couvrait l'écran lors de l'exécution de la console de débogage JavaScript.

La correction d'un problème qui faisait que le JSDoc ne pouvait pas trouver une déclaration si un @typedef était défini dans plusieurs fichiers portant le même nom.

C'est à la mi-avril que JetBrains a publié WebStorm 2022.1. Au cas où vous l'aurez manquée, cette version est venue avec un bon lot de nouvelles fonctionnalités, incluant une meilleure prise en charge de Next.js et l'intégration du gestionnaire d'outils JavaScript Volta. On pouvait noter encore des améliorations pour Docker, la prise en charge d'ESM pour la configuration de webpack, la possibilité d'exécuter des commandes à partir de fichiers Markdown, et bien plus.Un peu plus d'un mois plus tard, JetBrains ouvre le programme d'accès anticipé (EAP) à la prochaine version majeure de WebStorm. L'objectif pour cette version est d'améliorer la qualité globale de WebStorm et de corriger certains bogues de longue date. Vous trouverez ci-dessous les améliorations les plus intéressantes disponibles dans WebStorm 2022.2 EAP 1.La quête de JetBrains pour fournir une meilleure prise en charge de Vue 3 se poursuit et, dans cette version EAP, l'éditeur de logiciels pour développeurs a ajouté la prise en charge de la macro de compilateurComme vous le savez peut-être déjà, AngularJS a maintenant atteint la fin de son support. JetBrains aimerait donc vous donner une mise à jour sur l'état de la prise en charge d'AngularJS dans WebStorm et d'autres EDI JetBrains :Une fonctionnalité petite mais utile ajoutée à cette version EAP par JetBrains est l'indicateur de taille de police. Désormais, lorsque vous effectuez un zoom avant ou arrière sur votre code dans l'éditeur, vous pourrez voir la taille de police actuelle et vous pouvez la réinitialiser à la valeur par défaut si nécessaire. Vous pouvez effectuer un zoom avant et arrière sur l'éditeur en maintenant ⌘ / Ctrl enfoncé et en faisant défiler vers le haut ou vers le bas avec la molette de la souris. Vous pouvez y accéder viaet dans la section, sélectionnezAvec WebStorm 2022.2 EAP, JetBrains passe de JetBrains Runtime 11 (JBR11) à JetBrains Runtime 17 (JBR17). À partir de cette build, toutes les mises à jour de WebStorm 2022.2 seront livrées avec JBR17.Cela aura les effets suivants :Vous pouvez désormais désactiver la fermeture automatique des commentaires de bloc après avoir appuyé sur la touche Entrée. Vous pouvez trouver l'optiondansVous pouvez désormais accéder directement à vos paramètres de complétion de code à partir de la fenêtre contextuelle de complétion de code dans l'éditeur chaque fois que vous devez modifier le fonctionnement de la saisie semi-automatique.JetBrains a inclus une demande de fonctionnalité de longue date dans cette version et introduit un champ de description dans la boîte de dialogueque vous pouvez appeler avec ⌥F3 / Ctrl+F11. Vous avez donc désormais la possibilité d'ajouter rapidement une description à vos différents signets mnémoniques.La mise en signet de bouts de code peut être utile si vous voulez pouvoir y revenir rapidement. L'ajout de signets mnémoniques est particulièrement utile si vous avez une énorme base de code car cela vous permet de définir vos propres modèles. Par exemple, vous pouvez marquer une séquence de code comme 1, 2, 3, 4, etc., puis accéder à ces signets mnémoniques en utilisantL'ajout d'une description vous aidera à vous rappeler pourquoi vous avez mis en signet chaque bout de code en premier lieu. Pour accéder à une liste de vos signets, allez dans le menu principal et sélectionnezou utilisez le raccourci ⌘2 / Alt+2.Parmi les autres changements notables, on note :Vous trouverez la liste complète des dernières améliorations disponibles dans WebStorm 2022.2 EAP #1 dans les notes de version.