La sortie colorée pour le générateur Ninja est maintenant activée dans CLion.

Un nouvel assistant a été ajouté pour les configurations d'exécution du serveur GDB intégré.

L'analyse du code et les refactorisations sont devenues plus précises.

La complétion de code a été améliorée.

L'intégration de CMake Presets a été mise à jour.

Sortie Ninja colorée

Si CMake doit activer les diagnostics colorés du compilateur via les flags du compilateur.

La variable CMAKE_COLOR_MAKEFILE.

Un nouvel assistant pour les configurations d'exécution du serveur GDB intégré

Segger JLink

QEMU emulator

PyOCD

St-util

STM32CubeIDE ST-LINK GDB server

PE Micro (OpenSDA)

Analyse de code et refactorisations plus précises

Le message " Condition is always true/false " n'est plus dupliqué maintenant lorsqu'une variable constante est utilisée dans la condition.

" n'est plus dupliqué maintenant lorsqu'une variable constante est utilisée dans la condition. JetBrains a optimisé la façon dont les paramètres MISRA et Clang-Tidy de l'interface utilisateur sont transmis à l'appel réel.

JetBrains a aussi corrigé un problème de régression avec un faux avertissement Clang-Tidy affiché pour les macros TEST.

Make Clangd reconnait correctement l'option -std=gnu++23.

L'intention Add braces to for statement n'insère plus de point-virgule inutile et peut désormais conserver les commentaires de l'utilisateur.

n'insère plus de point-virgule inutile et peut désormais conserver les commentaires de l'utilisateur. La refactorisation invert if condition ne génère plus de code incorrect si la condition a une macro inversée.

Complétion de code améliorée

La complétion de code n'ignore plus les espaces de noms à l'intérieur des modèles.

CLion suggère désormais des noms de classe dans les listes de complétion après le mot-clé new .

. CLion n'affiche pas l'espace de noms __1 dans la liste de complétion de code.

CMake Presets

Les préréglages de configuration sont importés avec le nom configure-preset-name .

. Les préréglages de build sont importés sous la forme d'une combinaison configure-preset-name - build-preset-name.

Autres améliorations

Pour améliorer les performances de la collecte des informations du compilateur dans le cas de la chaîne d'outils Docker, CLion utilise désormais docker exec au lieu de run .

au lieu de . Valgrind Memcheck n'affiche plus l'erreur incorrecte concernant l'échec du téléchargement des fichiers spécifiques lors du lancement en mode distant.

CLion avertit désormais les utilisateurs lorsque Valgrind Memcheck est lancé pour la configuration de la version et que les informations de débogage sont donc manquantes pour l'exécutable.

