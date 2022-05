JetBrains ouvre le programme d'accès anticipé (EAP) à ReSharper C++ 2022.2, la deuxième mise à jour majeure annuelle de son extension Visual Studio pour les développeurs C++. Pour toute l'année 2022 et conformément à la feuille de route de ReSharper C++, les principales priorités de JetBrains sont de résoudre les problèmes de qualité et d'améliorer la prise en charge d'Unreal Engine. JetBrains ne manque jamais non plus une occasion de vous aider avec du C++ moderne, c'est pourquoi, dans cette version, l'éditeur de logiciels pour développeurs travaille ardemment pour introduire la prise en charge des modules C++20. Cela dit, quels sont les changements introduits dans la première version EAP de ReSharper C++ ?En tant que mise à jour axée sur la qualité, cette version enregistre la correction de nombreux bugs. Mais à part les bugs, on note quelques petites nouveautés. Dans les projets Unreal Engine par exemple, la liste de complétion de code inclut désormais les spécificateurs de métadonnées de widgets :En outre, ReSharper C++ prend maintenant en charge les spécifications de tests du framework d'automatisation de test d'Unreal Engine. Si vous avez un ensemble de tests définis dans la méthodeaprès la macroou les macros, ReSharper C++ les découvrira avec succès. Dans la fenêtre, vous pouvez consulter les résultats des tests et réexécuter les tests ayant échoué, tous les tests ou des tests spécifiques.Comme vous le savez peut-être, ReSharper C++ est le backend d'Unreal Engine et la prise en charge de C++ dans Rider. Vous pouvez donc l'essayer sur les trois principales plateformes avec Rider EAP.JetBrains a également mis à jour le binaire Clang-Tidy fourni vers Clang 14, en ajoutant de nouvelles vérifications à partir de la dernière version de LLVM :Ce sont les principales mises à jour de la première version EAP de ReSharper C++ 2022.2. Vous trouverez la liste exhaustive dans les notes de version. Vous pouvez télécharger la version EAP à partir du site Web officiel, l'obtenir à partir de l'application gratuite Toolbox ou utiliser des snaps si vous utilisez Ubuntu.