C# 11

CS9023 : L'opérateur défini par l'utilisateur '+'/'*!'/'~' ne peut pas être déclaré vérifié.

CS9024 : Un opérateur de conversion "implicite" défini par l'utilisateur ne peut pas être déclaré vérifié.

CS9025 : L'opérateur '…' nécessite qu'une version correspondante non vérifiée de l'opérateur soit également définie.

JetBrains a mis à jour l'inspection " Unchecked/checked context is redundant " pour prendre en compte les opérateurs vérifiés lorsqu'ils sont utilisés dans ce contexte.







" pour prendre en compte les opérateurs vérifiés lorsqu'ils sont utilisés dans ce contexte. Si vous avez un ensemble d'opérateurs définis par l'utilisateur et que certains d'entre eux ont déjà leur version vérifiée, ReSharper vous aidera à propager les opérateurs vérifiés à l'ensemble. Une nouvelle inspection appelée " The operator does not have a matching checked operator while other operators do " vous informera des opérateurs qui n'ont pas encore d'opérateur vérifié et vous proposera une solution rapide pour générer automatiquement les versions vérifiées.







" vous informera des opérateurs qui n'ont pas encore d'opérateur vérifié et vous proposera une solution rapide pour générer automatiquement les versions vérifiées. Si vous n'avez pas encore utilisé d'opérateurs vérifiés dans votre base de code, mais que vous souhaitez commencer à les ajouter, une nouvelle action contextuelle appelée "Create matching checked operator" vous sera très utile. Elle est disponible sur chaque opérateur défini par l'utilisateur et génère une version vérifiée d'un opérateur directement depuis le menu Alt+Entrée en un clic.





Nettoyage de disque

Observer un ensemble de chemins et de fichiers que ReSharper peut supprimer par défaut.

Ajouter un modèle de chemin personnalisé pour les fichiers que vous souhaitez supprimer.

Spécifier après combien de jours ReSharper doit considérer les fichiers obsolètes pour chaque modèle de chemin.

Vérifier l'espace occupé par les fichiers correspondants à chaque modèle de chemin.

Configurer le nettoyage automatique des fichiers obsolètes (il sera exécuté périodiquement et la valeur par défaut est 1 jour).

Exécuter le nettoyage manuellement pour différentes portées.

ReSharper C++

Prise en charge des assemblies ReadyToRun et NGen dans l'Assembly Explorer

La présentation des assemblies ReadyToRun (R2R) et NGen dans l' Assembly Explorer a été améliorée. Une petite icône de symbole de processeur et des étiquettes ngen ou R2R sont désormais affichées à côté du nom de chaque assembly.

a été améliorée. Une petite icône de symbole de processeur et des étiquettes ou sont désormais affichées à côté du nom de chaque assembly. L'arborescence Metadata contient l'entête ReadyToRun .

contient l'entête . La fenêtre Properties contient la section ReadyToRun.

dotTrace

JetBrains ouvre le programme d'accès anticipé (EAP) à ReSharper 2022.2, la deuxième mise à jour majeure annuelle de son extension Visual Studio pour les développeurs .NET. Cette première version EAP de ReSharper 2022.2 vient avec de nouvelles fonctionnalités de C# 11 et bien d'autres petites améliorations. Nous vous présentons dans la suite la liste de ses nouveautés et améliorations.JetBrains a ajouté la prise en charge d'une autre fonctionnalité de C# 11 - les opérateurs vérifiés définis par l'utilisateur. Cela aide les développeurs à créer des opérateurs définis par l'utilisateur qui fonctionnent sur des types où le débordement arithmétique est un concept valide. ReSharper affiche toutes les erreurs et tous les avertissements du compilateur :Pour prendre pleinement en charge les opérateurs vérifiés définis par l'utilisateur, ReSharper propose quelques inspections supplémentaires et une action contextuelle :Vous pouvez désormais supprimer les fichiers temporaires générés par ReSharper pendant qu'il travaille sur votre code. JetBrains a ajouté une nouvelle page dans Options () où vous pouvez :JetBrains attend vos commentaires sur cette fonctionnalité.ReSharper C++ continue d'améliorer les fonctionnalités liées à Unreal Engine. La première version EAP ajoute les spécificateurs de métadonnées de widgets à la liste d'auto-complétion de code et apporte la prise en charge des spécifications de test du framework d'automatisation de test d'Unreal Engine.JetBrains a également mis à jour le binaire Clang-Tidy fourni vers Clang 14.L'arborescence des appels dans la visionneuse de chronologie () affiche désormais plus de détails pour les appels système natifs. Cela inclut les appels de noyau (ntoskrnl.exe), les appels de pilote de périphérique (*.sys) et autres.Ce sont les principales mises à jour de la première version EAP de ReSharper 2022.2. Vous trouverez la liste exhaustive dans les notes de version. Vous pouvez télécharger la version EAP à partir du site Web de JetBrains, l'obtenir à partir de l'application gratuite Toolbox ou utiliser des snaps si vous utilisez Ubuntu.